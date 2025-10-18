Selon ce PDG, il est impossible de travailler 38 heures par semaine, avoir une vie de famille et réussir dans la vie

Et si la clé du bonheur ne résidait pas dans un salaire à six chiffres, ni dans des biens matériels, ni même dans la santé ? Explications.

Non, le secret du bonheur n’est ni l’argent, ni la santé. Comme le rapporte la plus grande étude sur le sujet, menée par l’université d’Harvard durant près de 85 ans, pour être heureux, il suffit de s’entourer de relations sociales de qualité.

Pourtant, d’autres facteurs du quotidien peuvent entrer en compte pour booster notre épanouissement : comme le fait de profiter de l’instant présent, de trouver un sens à sa vie… Problème : comment y parvenir lorsque l’on travaille 38 heures par semaine au bureau ?



Crédit : iStock

Comment réussir dans sa vie et s'épanouir ?

Andrew Feldman, cofondateur et PDG de Cerebras, une entreprise de puces d’intelligence artificielle qui pèse près de 7 milliards d’euros, a déclaré dans le podcast 20VC que “l'idée qu'on puisse atteindre l'excellence, construire quelque chose d'extraordinaire en travaillant 38 heures par semaine et en conciliant vie professionnelle et vie privée me laisse perplexe.” En clair, il est difficile pour lui de trouver un équilibre de vie lorsque l’on passe son temps au travail.

Il a ajouté : “On peut avoir une vie formidable. On peut faire beaucoup de belles choses, et il existe de nombreux chemins vers le bonheur. Mais construire quelque chose de nouveau à partir de rien et le rendre formidable ne se fait pas par un travail à temps partiel. Ce n'est pas 30, 40 ou 50 heures par semaine. C'est chaque minute de veille. Et bien sûr, il y a un coût.”

Toutefois, pour le PDG, pour réussir dans la vie, il faut également travailler dur. Et c’est là que s’installe toute la complexité :

“Si j'entends un fondateur dire : ‘Voilà comment j'ai une vie équilibrée’, c'est qu'il n'est pas déterminé à réussir. Les seuls grands fondateurs sont ceux qui se disent : ‘Je vais tout donner pour y arriver.’”

Alors, comment faire pour accomplir ses projets tout en trouvant le bon équilibre ?

La clé pour trouver l'équilibre

Crédit : iStock

Pour le PDG, le secret réside dans l’action et le travail acharné, et non pas dans une question d’heures :

“Il ne s'agit pas d'accumuler des heures”, explique Feldman. “Il s'agit d'être passionné et absorbé par le travail. Il s'agit d'être motivé à changer le monde, à donner le meilleur de soi-même et à aider son équipe à atteindre son plein potentiel.”

Alors, prêt à charbonner ?