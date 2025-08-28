Voici les 3 métiers qui rendent le plus heureux, selon un psychologue

Par ·

Un homme heureux au travail

Quels sont les métiers qui rendent le plus heureux ? Pour le savoir, un psychologue a donné son avis sur la question.

Il existe de nombreux métiers et pour être sûr de se diriger dans la bonne voie, il est important de bien réfléchir à ce que l’on veut faire de sa vie. Certaines personnes choisissent un métier par vocation tandis que d’autres préfèrent regarder le salaire, une dimension importante pour les Français. En effet, il existerait un salaire minimum qu’il faut gagner pour être heureux en France.

Un homme heureux au travailCrédit photo : iStock

Autre dimension importante : le bonheur au travail. De nombreuses personnes cherchent à faire quelque chose qu’elles aiment pour être épanouies au quotidien. Mais quels sont les métiers qui rendent le plus heureux ? Selon une étude menée en octobre 2024, les personnes qui travaillent dans les analyses et les chiffres, comme les mathématiciens, seraient particulièrement heureuses au travail.

Mais cette profession n’est pas la seule à faire le bonheur des salariés. Selon le psychologue Jeremy Dean, il existerait trois métiers qui rendent particulièrement heureux, et ils peuvent vous étonner !

Quels métiers rendent heureux ?

Selon Jeremy Dean, ce ne sont pas les professions les plus prestigieuses ou celles qui payent le mieux qui rendent le plus heureux. Au contraire, il s’agit des métiers qui nous permettent de nous sentir valorisés et utiles. En suivant cette réflexion, le psychologue affirme que les personnes les plus heureuses sont les enseignants d’école primaire.

Une enseignante d'école primaireCrédit photo : iStock

En effet, ils ont un contact direct avec les autres, transmettent leurs connaissances et ont un sentiment de contribution, ce qui fait de ce métier une profession gratifiante.

“La forte interaction sociale, la variété des journées et le sentiment d’utilité renforcent également l’estime de soi”, a expliqué le psychologue, selon des propos rapportés par L’Internaute.

En deuxième position, on retrouve le métier de bibliothécaire. Selon Jeremy Dean, ce métier procure un grand épanouissement personnel puisque l’on travaille dans le calme et en autonomie, tout en créant du lien social, ce qui assure un bien-être physique et mental.

Une bibliothécaireCrédit photo : iStock

Enfin, le métier de chercheur entre en troisième position. Qu’ils travaillent dans le secteur des mathématiques ou en sciences humaines, les chercheurs font preuve d’une grande autonomie et alternent entre des phases de réflexion et de lien social. En plus de cela, ils ont une belle reconnaissance dans le milieu universitaire et leur travail est souvent mis en valeur.

Des chercheurs en laboratoireCrédit photo : iStock

À l’inverse, certaines professions sont réputées pour ne pas rendre heureuses. C’est par exemple le cas du métier de chef de projet, qui recrute beaucoup mais qui compte le plus de burnout. Parmi les autres métiers qui ne rendent pas heureux, on retrouve également ceux de serveurs, vendeurs et charpentiers.

Vous connaissez désormais les professions à privilégier et celles à éviter pour être heureux au travail.

Source : L'Internaute
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Métier

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Une salariée de l'agro-alimentaire
L'agro-alimentaire, un secteur qui conjugue le futur au présent
Femme âgée écoutant son employé
Voici la couleur à ne surtout pas porter pour un entretien d'embauche, les recruteurs la détestent
Une femme au bord du burn-out
Ce métier qui recrute en masse est celui qui compte le plus de burnout, selon une étude
des pêcheurs sur un bateau
La pêche et les cultures marines, des métiers d'avenir qui nourrissent le monde en changeant les choses
Une file d'attente devant un magasin Apple
Les gens le payent pour... faire la queue à leur place, il gagne une fortune chaque mois