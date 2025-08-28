Voici les 3 métiers qui rendent le plus heureux, selon un psychologue

Quels sont les métiers qui rendent le plus heureux ? Pour le savoir, un psychologue a donné son avis sur la question.

Il existe de nombreux métiers et pour être sûr de se diriger dans la bonne voie, il est important de bien réfléchir à ce que l’on veut faire de sa vie. Certaines personnes choisissent un métier par vocation tandis que d’autres préfèrent regarder le salaire, une dimension importante pour les Français. En effet, il existerait un salaire minimum qu’il faut gagner pour être heureux en France.

Crédit photo : iStock

Autre dimension importante : le bonheur au travail. De nombreuses personnes cherchent à faire quelque chose qu’elles aiment pour être épanouies au quotidien. Mais quels sont les métiers qui rendent le plus heureux ? Selon une étude menée en octobre 2024, les personnes qui travaillent dans les analyses et les chiffres, comme les mathématiciens, seraient particulièrement heureuses au travail.

Mais cette profession n’est pas la seule à faire le bonheur des salariés. Selon le psychologue Jeremy Dean, il existerait trois métiers qui rendent particulièrement heureux, et ils peuvent vous étonner !

Quels métiers rendent heureux ?

Selon Jeremy Dean, ce ne sont pas les professions les plus prestigieuses ou celles qui payent le mieux qui rendent le plus heureux. Au contraire, il s’agit des métiers qui nous permettent de nous sentir valorisés et utiles. En suivant cette réflexion, le psychologue affirme que les personnes les plus heureuses sont les enseignants d’école primaire.

Crédit photo : iStock

En effet, ils ont un contact direct avec les autres, transmettent leurs connaissances et ont un sentiment de contribution, ce qui fait de ce métier une profession gratifiante.

“La forte interaction sociale, la variété des journées et le sentiment d’utilité renforcent également l’estime de soi”, a expliqué le psychologue, selon des propos rapportés par L’Internaute.

En deuxième position, on retrouve le métier de bibliothécaire. Selon Jeremy Dean, ce métier procure un grand épanouissement personnel puisque l’on travaille dans le calme et en autonomie, tout en créant du lien social, ce qui assure un bien-être physique et mental.

Crédit photo : iStock

Enfin, le métier de chercheur entre en troisième position. Qu’ils travaillent dans le secteur des mathématiques ou en sciences humaines, les chercheurs font preuve d’une grande autonomie et alternent entre des phases de réflexion et de lien social. En plus de cela, ils ont une belle reconnaissance dans le milieu universitaire et leur travail est souvent mis en valeur.

Crédit photo : iStock

À l’inverse, certaines professions sont réputées pour ne pas rendre heureuses. C’est par exemple le cas du métier de chef de projet, qui recrute beaucoup mais qui compte le plus de burnout. Parmi les autres métiers qui ne rendent pas heureux, on retrouve également ceux de serveurs, vendeurs et charpentiers.

Vous connaissez désormais les professions à privilégier et celles à éviter pour être heureux au travail.