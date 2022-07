Cette simple question peut prédire si la rupture de votre couple est proche, selon une thérapeute

Il n’est pas toujours évident de savoir si son couple va durer dans le temps. Pour prévoir la durabilité d’une relation, une thérapeute a découvert qu’une seule question peut en dire beaucoup sur un couple.

Quand on est en couple, il n’est pas toujours facile de reconnaître que son histoire bat de l’aile. Il en est de même pour les couples d’amis, qui ne se confient pas toujours quand quelque chose ne va pas. Pour savoir si tout va bien dans un couple et si celui-ci a de l’avenir, une thérapeute conjugale et familiale a trouvé une méthode qui peut nous aider.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Quand un couple consulte pour la première fois dans son cabinet, la thérapeute Elizabeth Earnshaw utilise une seule question pour savoir si le couple va bien. À l'apparence anodine, cette question permet de savoir beaucoup de choses sur un couple et de déterminer s’il va durer ou si la rupture est proche.

Une question pour déterminer l’avenir d’un couple

« Comment vous êtes-vous rencontrés ? » Cette question peut paraître toute simple, mais elle en dit beaucoup sur l’avenir d’une relation. En effet, la façon dont chaque membre du couple va parler des débuts de sa relation va dévoiler implicitement ce qu’il ressent.

« Laisser les gens raconter leurs premières années ensemble est un outil d’évaluation incroyablement puissant. En écoutant les couples me raconter comment ils se sont rencontrés, je fais attention à la façon dont chaque personne raconte l’histoire, et je fais aussi attention à la façon dont leur partenaire réagit à l’histoire », a expliqué la thérapeute.

Crédit photo : iStock

Ainsi, si les deux partenaires arrivent à se souvenir avec précision de leur première rencontre et qu'ils en parlent avec beaucoup de tendresse, cela signifie que leur couple est en bonne voie et qu’il a encore un bel avenir devant lui. À l’inverse, si les membres du couple ne se rappellent plus très bien de leur première rencontre, qu’ils en parlent négativement ou brièvement, cela peut montrer des problèmes dans la relation et une potentielle rupture à venir.

« Si je rencontre un couple qui critique ses premières années, je sais qu’il a probablement besoin d’un autre type de soutien. Lorsque les membres d'un couple ne peuvent même pas raconter une histoire mignonne sur la première fois qu'ils se sont rencontrés, cela peut indiquer qu’ils ont renoncé à leur relation. Cela peut aussi indiquer qu’ils se sentent abattus et déprimés et qu’ils ont oublié la possibilité que cela ait été excitant, aimant et positif », a expliqué Elizabeth Earnshaw.

Si vous voulez en apprendre plus sur votre couple, n'hésitez donc pas à poser cette question. Et si les résultats s'avèrent négatifs, vous pouvez vous tourner vers un professionnel qui pourra vous aider à résoudre les difficultés dans votre relation.