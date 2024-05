Selon un docteur, voici pourquoi vous ne devriez jamais aller aux toilettes « juste au cas où »

Vous êtes-vous déjà forcé à aller aux toilettes par “sécurité” ? Selon ce docteur, c’est l’erreur à ne pas faire !

Alerte vessie en danger ! D’après le Dr Rachel Peck, aller aux toilettes lorsque l’on n'en a pas besoin peut être très dangereux pour son corps et notamment sa vessie. On vous explique. On parie que vous vous êtes déjà dit “allez, je passe aux toilettes avant de prendre la route” ou “avant de partir de la maison”, “juste au cas où”. Sauf ce que c’est loin d’être une bonne idée. Dans une vidéo partagée sur Instagram, la spécialiste explique que se forcer à aller aux toilettes pour uriner notamment peut avoir des conséquences irréversibles sur la vessie.



Crédit photo : iStock

Les dangers de se forcer à uriner

Selon elle, agir de la sorte, pourrait entraîner une augmentation de l’urgence et de la fréquence des mictions. Ainsi, dans sa vidéo, la spécialiste explique : "Normalement, la vessie se remplit à un certain rythme et, une fois que nous atteignons un certain point, nous ressentons la première envie d'y aller et nous ignorons généralement cette envie".

Elle poursuit ses explications : "La (première) envie nous fait simplement savoir qu'elle se remplit, elle va un peu plus loin et elle envoie des envies plus fortes et nous pouvons en quelque sorte les ignorer aussi et puis, une fois qu'elle est pleine, c'est à ce moment-là qu'elle nous envoie l'envie du genre : ‘Hé, tu as vraiment besoin de faire pipi maintenant’”.

Crédit photo : iStock

Ainsi, lorsque l’on se force à uriner, cela envoie les mauvais signaux au cerveau et à la vessie : "si vous vous forcez, vous envoyez ces “pulsions” qui sont normalement réservées lorsque la vessie est beaucoup plus pleine, et cela fait croire à votre cerveau que vous êtes plus rempli que vous ne l'êtes réellement, donc votre vessie cesse de stocker autant d'urine”. Résultat : cela peut déboucher sur des envies plus fréquentes de miction.

À l’inverse, rester trop longtemps sans uriner, peut aussi avoir des répercussions sur votre santé. Par exemple : provoquer des cystites, infections urinaires ou des troubles de la miction. L’idéal est donc d’écouter au maximum son corps, si vous ressentez l’envie d’uriner, n’attendez pas trop.