Qu'est-ce que le “regard de la génération Z”, cette attitude étrange qu'ont les jeunes quand vous leur parlez ?

Les jeunes de la génération Z sont reconnaissables par plusieurs caractéristiques, mais l’une d’elle prend de plus en plus d’ampleur sur les réseaux sociaux : le “regard de la génération Z”. Voici de quoi il s’agit.

Les différentes générations portent toutes un nom : on retrouve les Boomers, les Millenials, la génération Z, la génération Alpha et maintenant la génération Bêta pour qualifier les jeunes nés à partir de 2025. La génération Z concerne les personnes nées entre 1995 et 2009 qui ont grandi avec l’évolution des nouvelles technologies.

La génération Z a des caractéristiques qui lui sont propres. Les jeunes qui appartiennent à cette génération rencontrent plus de difficultés dans le monde du travail et sont souvent licenciés peu de temps après avoir été embauchés. En effet, ils n’ont pas la même vision du travail que les anciennes générations. Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle tendance, de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, qualifie la génération Z. Il s’agit du “Gen Z Stare”, que l’on peut traduire par “le regard de la génération Z”.

Qu’est-ce que le regard de la génération Z ?

Ce terme désigne la façon dont réagissent les jeunes quand on leur parle. Quand on leur pose une question, certaines personnes de la génération Z ne répondent pas, n’ont aucune réaction et se contentent d’afficher un regard fixe, vide.

“Le regard de la génération Z se manifeste spécifiquement lorsqu’une personne ne répond pas ou ne réagit pas du tout dans une situation où une réponse est soit nécessaire, soit simplement raisonnable”, explique la TikTokeuse Janaye dans une récente vidéo.

Pour illustrer son propos, la créatrice de contenus donne un exemple parlant : alors qu’elle se trouvait dans un avion, elle a demandé à un jeune de placer son sac sous son siège. Au lieu de lui répondre, celui-ci l’a regardée fixement, en restant impassible.

Mais pourquoi les jeunes réagissent-ils de cette façon ? Selon Glamour, ce manque de réaction peut être lié à la difficulté qu’ils ont d’interagir avec les autres. Ayant grandi avec le numérique et les nouvelles technologies, les jeunes sont plus connectés au monde en ligne et ont du mal à socialiser dans la vraie vie. Ainsi, ils évitent de parler aux autres et peuvent même être nerveux s’ils doivent interagir avec un inconnu, raison pour laquelle ils préfèrent afficher ce regard neutre. Ne soyez donc pas étonné si vous rencontrez un jeune qui vous regarde fixement au lieu de vous répondre.