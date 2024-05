Selon une étude, ce lieu surprenant est le préféré des Français pour trouver l'amour

Où faut-il se rendre pour un premier rendez-vous ? Faut-il se la jouer classique avec un restaurant ou original avec un lieu insolite ? Réponse.

40,9%. C’est la part de personnes célibataires en France, selon une étude de l’Insee en 2017. Face à un pourcentage aussi important, on peut se dire que la quête de l’amour n’a jamais été aussi sérieuse. Entre la démocratisation des applications de rencontres, les réseaux sociaux, et les rencontres dans la vraie vie, il est désormais de plus en plus “facile” de trouver l’amour (ou du moins, de partager des moments à deux). Mais alors, quel est le lieu idéal pour un premier rendez-vous ? Où peut-on amener son “date” pour sortir du lot ?

Alors que certains célibataires préfèrent miser sur les vieux classiques, comme : un verre dans un bar, un dîner au restaurant ou encore, un café l'après-midi, selon une étude Meetic, un lieu insolite aurait le vent en poupe. Le site de rencontres en ligne a réalisé une étude afin de connaître le lieu idéal pour commencer une relation. Et le résultat va vous surprendre.



Crédit : iStock

Les ponts : des lieux romantiques à souhait ?

D’après l’étude réalisée en avril 2024 auprès de 1000 hommes et femmes célibataires de 18 à 64 ans vivant en France, 49% des Français aiment organiser leur premier rendez-vous... sur un pont. Oui, vous avez bien lu. Le rapport indique même que 56% des hommes en sont friands. La raison ? L’ambiance romantique d’un pont, aussi réputé pour son “symbole de connexion et d’unité”, comme l’indique Psychologies Magazine. Toujours selon le média spécialisé dans le bien-être mental, les ponts seraient les endroits parfaits “pour entretenir des conversations intimes”.

Vous vous demandez peut-être quels sont les ponts les plus réputés en France et notamment à Paris ? En tête de liste, on retrouve : le Pont des Arts à Paris, pour son côté romantique avec tous ses cadenas qui ont scellé l’amour de nombreux couples. À la deuxième place, c’est le Pont Alexandre III, également situé à Paris, qui s’impose. En dernière position de ce top 3, c’est le Pont Neuf de la Capitale qui se démarque comme un lieu romantique.



Crédit : iStock

Si vous avez un rendez-vous de prévu, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire…