50 messages d'amour pour lui

Amoureux ou amoureuse d’un homme, vos sentiments romantiques ont besoin d’être exprimés avec confiance. Voici 50 mots d’amour à lui dire de façon romantique, que ce soit par SMS ou par lettres si votre valentin est à distance.

1000 façons d'exprimer votre amour pour lui / Crédit photo : Istock

Vous êtes la chérie de cet homme, la femme de sa vie, la personne au coeur de son monde. Il est votre valentin chaque année ou votre anniversaire de mariage est proche, et tout le bonheur du monde unit votre couple, dans la confiance, même parfois, malgré la distance.

On s’imagine amoureux ou amoureuse pour la vie, en couple, à célébrer ensemble un anniversaire de mariage et la plus belle des Saint Valentin, chaque année qui passe pour le reste de votre vie.

Au-delà d'un texte touchant, de lettres, de SMS et messages, exprimer ses sentiments peut aussi prendre la forme de gestes romantiques.

Dire votre amour à l'homme de votre vie à travers des messages romantiques

Pour que votre chéri soit conscient des sentiments que vous lui portez, nul besoin d’attendre la Saint Valentin ou votre anniversaire de mariage. Tous les jours sont de bonnes occasions pour lui rappeler que votre monde tourne autour de lui, celui que vous appelez votre bébé d'amour, votre chéri, la personne dont vous êtes follement amoureuse ou amoureux.

De la façon la plus romantique qui soit, un message si touchant que son monde et son coeur en trembleront d’amour, de passion et de sentiments romantiques. La confiance que vous lui accordez, malgré la distance, n’a d’égal que l’amour que vous lui portez.

Amoureuse comme personne, vos sentiments romantiques peuvent lui être exprimés à travers de magnifiques messages, des textes splendides, des SMS pleins de chaleur, des lettres parfumées, un texte que nulle autre pourrait écrire.

Voici 50 mots d’amour l’homme de votre vie :

L'homme le plus chanceux d'avoir une femme comme vous qui l'aime / Crédit photo : Istock

1. Tu es le meilleur homme que je connaisse. Tu es aussi mon amant, mon meilleur ami et mon humain préféré.

2. Je ne savais pas qu’un jour je trouverai l’homme parfait ; celui qui répond à tous mes désirs et besoins. Je t’aime !

3. Je suis encore épatée par ta capacité à gérer mes émotions négatives. Quand tout va bien, tu es là pour rire avec moi ; quand tout va mal, tu es là pour me remettre sur pieds. Et, tu fais ça sans broncher ! Tu es parfait.

4. Mon roi, tu es un rappel quotidien de tout ce qui a de positif dans ce monde.

5. La plupart des jours, je rêve que les journées durent plus de 24 h car avec toi, il est impossible de passer trop de temps ensemble.

6. Depuis que je t’ai rencontré le « pour toujours » ne semblait plus aussi/assez long. Mais, maintenant que tu es parti, ces quelques jours semblent durer une éternité !

7. Reste assuré que même dans une autre vie, je te choisirais pour compagnon. Nous sommes des âmes sœurs destinées à nous rencontrer.

8. Tous les jours sont de bonnes occasions pour te rappeler que mon monde tourne autour de toi, mon bébé chéri, la personne je suis follement amoureuse

9. Il n’y a pas une nuit où je souhaite dormir seule, j’ai besoin de tes bras pour rêver et pour me sentir en sécurité. Tu me manques !

10. Même si l’avenir peut paraître incertain, je suis sûre d’une chose : dans le futur, j’aurai à mes côtés le meilleur des hommes, toi !

11. Au meilleur homme de cette terre : je n’ai pas hâte d’être à toujours car je veux profiter de chaque instant avec toi. Je t’aime.

12. Tu es ma moitié. Parfois même, ma meilleure moitié. Tu es un homme tellement fort, un système de soutien infaillible et un amant incroyable.

13. Ce soir, je veux que tu caresses mes cheveux, que tu embrasses mon cou et titilles tous mes points sensibles. J’ai besoin de te sentir près de moi et de me connecter physiquement à toi !

14. Mots doux pour lui. Lui, qui est mon âme soeur, mon meilleur ami et mon amant. Tu es loin et d’habitude on dit : « loin des yeux, loin du cœur ». Mais, ce n’est pas vrai, moi je dirais « loin des yeux, proche du cœur » car jusqu’à ton retour, je ne vais faire que penser à toi.

Des messages d’amour pour l’homme qui fait battre votre coeur

15. T’aimer me donne l’impression d’être quelqu’un de spécial. Quand je suis avec toi, c’est comme si j’étais la seule fille sur terre.

16. Quand je te regarde, plus rien d’autre ne compte. À ce moment-là, mon cœur bat la chamade car je sais que j’ai trouvé l’homme de mes rêves.

17. Au cours de la journée, j’ai des pensées subites de toi. Elles m’envoient toutes un message clair : tu es l’homme idéal.

18. Cher prince charmant, je retombe amoureuse de toi chaque jour car une fois, ce n’est absolument pas suffisant.

19. Mon chevalier servant, je suis très joueuse quand tu es avec moi. Je suis extrêmement relaxée lorsque tu commences à embrasser mon cou. Dois-je te dire comment je me sens quand tu passes ta main sous ma chemise ?

20. Chéri, je t’aime parce que tu as vu les pires côtés de ma personnalité mais tu as quand même décidé de m’aimer.

21. Il n’y a pas de problème qu’un gros câlin ne puisse pas résoudre. Oui, tu as cet effet sur moi !

22. Tu es la meilleure décision de ma vie. Partager mon coeur et ma vie avec toi est tout ce que je rêve de faire pour le reste de l’éternité.

23. Je n’ai pas besoin de la Saint Valentin ou d’un anniversaire de mariage pour t’exprimer mes sentiments les plus romantiques. Je t’aime mon bébé chéri !

24. Tu me manques tout simplement ! Tes bras ne m’enlacent plus, tes lèvres ne m’embrassent plus et tes mains ne me caressent plus. Si tu ne veux pas que je prenne le premier vol pour te rejoindre et interrompre ton travail, rentre vite !

25. Je ne me préoccupe plus de savoir à quel point il est niais de te dire « je t’aime » tout le temps. D’ailleurs, je ne peux pas m’empêcher de penser à toi mais je n’ai pas envie d’arrêter, non plus.

Dites votre amour à votre homme / Crédit photo : Istock

26. Je veux rentrer chaque jour à la maison pour te voir. D’ailleurs ma maison c’est toi, reviens donc vite car je me sens seule et sans abri.

27. Après tout ce temps, je n’arrive toujours pas à mettre des mots sur mes sentiments pour toi. Chéri, tu es si spécial !

28. Tu es la seule personne avec qui j’ai envie de créer de nouveaux souvenirs. Maintenant, imaginer ma vie sans toi est presque impossible car j’ai l’impression que tu as toujours été là, près de moi.

29. Je suis complètement amoureuse de tout ce que tu fais. Je suis particulièrement attirée par toi quand tu passes ta main sur mon dos pour ouvrir ma robe.

30. C’est plutôt simple : je t’aime beaucoup ! Je veux t’aimer jusqu’à mon dernier souffle, passer mes nuits dans tes bras et mes journées à tes côtés.

Exprimer ses sentiments romantiques à l’amour de votre coeur

31. Je me languis de cette distance qui nous sépare et je me réjouis de la confiance qui rend notre amour et mes sentiments romantiques si solides. Ce texte par SMS pour te dire à quel point je suis amoureuse de l’homme que tu es !

32. Je sais que les choses vont et viennent. Je suis consciente que les gens arrivent et partent. Mais, toi, tu es spécial : tu es entré dans ma vie pour y rester pour toujours.

33. Mon bébé chéri, le valentin de mon cœur, nulle distance ne saurait briser la confiance que mon amour a placée en toi.

34. Chaque soir et chaque matin, je rêve de me coucher et de me lever avec toi. Je veux te tenir par la main et regarder avec toi toutes les beautés que ce monde a à offrir.

35. Je peux dire que le moment qui a changé ma vie a été celui quand je t’ai rencontré. Je ne cherchais pas une relation sérieuse mais l’amour m’a trouvé et je ne veux pas aller en arrière.

36. Mon chéri, je te regarde et je me dis : pourquoi ne l’ai-je pas rencontré plus tôt ? Je ne pourrais pas vivre sans ton amour inconditionnel.

37. J’ai toujours été attirée par toi, je le suis encore et je le resterai pour toujours. Ton coeur est aussi bon que ton physique est beau.

38. Je voulais simplement te dire que je serai toujours là pour toi. Dès que tu as un coup de blues ou une baisse de moral, appelle-moi et je te tendrai la main !

39. Il n’y a pas assez de temps dans ce monde pour t’aimer de toutes les façons possibles et de toutes les manières que tu mérites. Je vais donc profiter de chaque moment pour te rendre heureux !

Des messages d'amour pour l'homme de votre vie / Crédit photo : Istock

40. Je ne me souviens pas d’avoir eu une mauvaise journée, depuis que je t’ai rencontré. En effet, il est impossible d’avoir des moments difficiles quand vous avez à vos côtés un homme si parfait !

41. De la façon la plus romantique qui soit, je t’adresse ce message si touchant que ton monde et ton coeur en trembleront d’amour, de passion et de sentiments romantiques

42. Tu es apparu de nulle part et tu es devenu le centre de ma vie, l’amour de mon cœur et la meilleure part de moi.

43. Je suis amoureuse de toi mon chéri, mon coeur t’accorde une confiance sans limite et chaque jour où une distance nous sépare, mes sentiments romantiques me rapprochent de toi.

44. Tu es parti depuis deux jours et j’ai l’impression que cela fait deux mois. Les nuits n’ont plus aucun sens sans toi. Normalement, elles sont le moment où je me blottis dans tes bras pour faire de beaux rêves. Maintenant, j’ai l’impression que le froid qui les accompagne m’éloigne davantage de toi. Rentre vite, je ne suis pas sûre de tenir sans toi.

45. Tu m’a montré ce que le véritable amour était. Tu es un vrai homme ; aussi bien amoureux de mon corps que de mon esprit. Merci pour tout cela, je t’aime aussi !

46. Je sais que tu es loin. Je suis consciente que tu as une bonne raison pour être loin, mais mon cœur gémit en ton absence. Ton sourire et ta voix me manquent. Mais, comme tu es l’homme de ma vie, je suis prête à t’attendre encore un peu.

47. T’avoir dans ma vie m’a permis d’oublier le passé et toutes ses blessures. Grâce à toi, je regarde l’avenir avec sérénité et je suis prête à en accueillir tous les bonheurs.

48. Chéri, je suis heureuse seulement quand tu es prêt de moi. Je t’aime tellement, reviens vite !

49. Je suis ta chérie, tu es mon homme, je suis la femme de ta vie, tu es la personne au coeur de mon monde. Tu es mon valentin chaque année et notre anniversaire de mariage est proche. Tout le bonheur du monde unit notre couple, dans la confiance, même parfois, malgré la distance.

50. Toutes mes pensées qui tournent autour du bonheur sont liées à toi. Lorsque je pense au mot « bonheur », je vois immédiatement ton image.