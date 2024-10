Si une femme gagne plus d'argent que son homme, leur couple a plus de chances de se séparer, selon une étude

Une nouvelle étude très sérieuse a dévoilé que dans un couple, si la femme gagne plus d’argent que l’homme, les risques de séparation sont plus élevés.

Dans un couple, la question de l’argent peut être taboue, notamment si la femme gagne plus que l’homme. Ce lundi 30 septembre, l’Institut national d’études démographiques (Ined) a dévoilé une nouvelle étude à ce sujet. Cette étude est parue dans la revue European Journal of Population et a été menée entre janvier 2011 et janvier 2017. Un échantillon de près d’un million de couples hétérosexuels et représentatifs de la population française a été évalué.

Crédit photo : iStock

D’après les résultats de l’étude, si la femme gagne plus que l’homme dans un couple, les risques de séparation sont plus grands. Cette affirmation est valable quels que soient l’âge ou le statut du couple, qu’il soit en cohabitation, pacsé ou marié. Dans tous les cas, le risque de séparation est supérieur de 11% à 40% par rapport aux couples qui ont des revenus égaux.

“Les couples dans lesquels la part de revenu apporté par la femme est supérieure à 55% sont plus instables que les autres couples, de manière significative. Le risque de séparation augmente avec la part de la femme dans le revenu total du couple”, indique l’étude.

Un risque de séparation accru

Ce risque de séparation élevé se retrouve notamment chez les couples qui perçoivent de faibles revenus. Selon l’étude, les couples en union libre sont plus susceptibles de se séparer que les couples mariés ou pacsés si la femme gagne plus que l’homme. En revanche, des revenus égaux renforceraient la stabilité de l’union. De leur côté, les couples mariés seraient plus stables si l’homme gagne plus d’argent que la femme. Enfin, pour les couples pacsés, on ne remarque pas de lien entre l’écart de salaire et la stabilité du couple.

Crédit photo : iStock

Mais comment l’étude explique-t-elle ce phénomène ? D’après les chercheurs, ce fait s’applique à tout âge, même chez les jeunes générations qui ont pourtant vécu avec des normes plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Selon les auteurs de l’étude, ces résultats “indiquent clairement que dévier des normes est difficile à accepter même dans des pays comme la France où l’emploi féminin est élevé et soutenu par des politiques familiales”. Ils estiment notamment que le risque de séparation est plus grand quand les femmes gagnent mieux leur vie car “en cas d’insatisfaction conjugale, elles ont les capacités financières de vivre sans conjoint”.

Des hypothèses à prendre en compte pour comprendre ce phénomène surprenant.