Trompée par son compagnon à de multiples reprises, elle décide de rester avec lui pour une raison surprenante

Une femme a vécu une terrible épreuve en découvrant que son compagnon l'avait trompée à de nombreuses reprises. Mais face à cette épreuve, elle a pris une décision surprenante.

Stephanie B. a souhaité garder l’anonymat alors qu’elle témoigne pour Business Insider de la dure période qu’elle a traversée il y a quelques mois. Elle raconte avoir découvert il y a tout juste un an que son compagnon de longue date la trompait. Non pas avec une, mais plusieurs personnes durant de longs mois.

La principale intéressée raconte s’être mariée jeune et avoir divorcé après avoir atteint la quarantaine. Après son divorce, elle cherchait une relation sérieuse et l’a bien fait savoir aux hommes qu’elle rencontrait.

Stephanie pensait enfin avoir trouvé la bonne personne avant d’apprendre que tout n’était qu’un mensonge. Une nouvelle qui l’a brisée :

« Découvrir l’infidélité a été difficile [...]. J'ai passé des mois à me dissocier, et il y a des périodes dont je ne me souviens pas du tout. J'ai perdu du poids que je n'avais pas besoin de perdre et mes cheveux sont tombés. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai frappé, je me suis déchaînée et je me suis demandée : pourquoi ? ».

« J'ai dû nous pardonner tous les deux ».

Crédit photo : Tero Vesalainen/ iStock

Malgré le choc de la nouvelle, Stephanie a décidé de rester auprès de son compagnon. Un choix qui peut surprendre au vu de la situation. Mais la quadragénaire explique la raison.

« Je me sentais comme un échec à bien des égards. Je n’aurais jamais pensé que je serais la personne qui resterait avec un partenaire qui a commis un adultère. Je me suis posée beaucoup de questions difficiles : Est-ce que je restais par peur ou parce que je pensais qu'il y avait de l'espoir ? Et plus important encore, pourrais-je à nouveau faire confiance à cette personne ? ».

Le chemin vers le pardon n’a pas été de tout repos pour Stephanie. Elle explique après coup avoir soudainement compris tous les signes annonciateurs qu’elle n’avait pas su voir avant. Mais la quadra était bien motivée à aller de l’avant. « J'ai dû nous pardonner tous les deux ».

Crédit photo : kitzcorner/ iStock

« Je n'aime pas les questions sans réponse, et ce genre de trahison en a laissé beaucoup. J'avais besoin de savoir où j'avais moi-même échoué, où je n'avais pas réalisé à quel point j'étais exploitée. Alors, je suis restée », se justifie-t-elle. Les mois suivants ont été atroces pour Stephanie qui en a alors profité pour savoir si le problème venait d’elle.

« J'ai un lien fort avec moi-même ces jours-ci, et c'est quelque chose qui me porte lorsque de petites disputes éclatent ou que quelque chose me rappelle ce qui s'est passé. J'ai réalisé grâce à ce processus que je crois aux secondes chances – mais une seule fois – et que ce n'est pas quelque chose que je veux perdre », précise-t-elle encore avant d’ajouter qu’elle sait désormais reconnaître les signes avant-coureurs qui la pousseront à partir pour de bon si l’affaire venait à se reproduire.