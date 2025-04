Si vous écrivez ce mot à la fin de vos messages, vous êtes forcément un millennial

Les millennials, nés entre 1981 et 1996, auraient une façon très reconnaissable de ponctuer leurs SMS. En faites-vous partie ?

Il existe plusieurs façons d’écrire un SMS. La manière dont nous écrivons un message peut en dire beaucoup sur nous. Par exemple, selon cette étude, les personnes qui écrivent des SMS de cette façon seraient plus intelligentes que les autres. Notre écriture peut également varier selon les relations que nous entretenons avec notre destinataire, mais aussi notre âge.

Selon Josh Hublitz, créateur de contenu, les millennials auraient une façon particulière de ponctuer leurs SMS. Ces personnes, nées entre 1981 et 1996, ont grandi avec l’évolution des technologies, comme les téléphones portables, et ont vécu l’apparition des SMS.

Ainsi, la façon dont ils ponctuent leur message serait l’une des choses propres aux millennials. Des petites habitudes qui trahissent immédiatement leur âge. Voici de quelles ponctuations il s'agit.

“Mdr”

De nombreux millennials finissent leur SMS en écrivant “mdr”, ce qui pour rappel signifie “mort de rire”. Selon Josh Hublitz, les émetteurs du message ne sont pas forcément en train de rire derrière leur écran. Il s’agit plutôt d’une “réponse de courtoisie” et d’une façon de montrer que l’on est amical et agréable.

Crédit photo : iStock

En effet, de nombreux jeunes estiment qu’ajouter un point à la fin d’un SMS donne l’impression que le message est froid et peu agréable. En ajoutant “mdr” ou “lol” à la fin de leur message, les millennials veulent détendre l’atmosphère et paraître décontractés.

“Pour les millennials, c’est une façon de rendre un message neutre plus chaleureux et décontracté, ou de rendre un message négatif plus poli”, explique Daria Bahtina, professeure de linguistique à l’UCLA, à YourTango.

“Haha”

Le mot “haha” est similaire à “mdr” et peut tout à fait le remplacer. Ce terme traduit une forme d’humour et est une façon de rendre un message positif et avenant. En adoptant un ton ouvert et convivial en ponctuant leur message par “haha”, les millennials veulent montrer à leur interlocuteur qu’ils sont sympathiques, même s’il s’agit d’une conversation sérieuse. Ce terme est similaire à l’émoji “^^”, qui a lui aussi une signification particulière.

L’émoji rieur

Parmi tous les émojis que nous avons sur notre smartphone, l’un d’eux est particulièrement populaire. Il s’agit de l’émoji qui pleure de rire. Tout comme quand ils envoient “mdr”, les millennials ne rient pas forcément derrière leur écran quand ils envoient cet émoji. Placé au-dessus du “haha” selon Josh Hublitz, cet émoji est encore une fois une façon de détendre l’atmosphère, en montrant que l’on est particulièrement amusé par la conversation.

Crédit photo : iStock

En définitive, ces trois expressions sont similaires et ont un seul et même objectif : montrer à son interlocuteur que l’on est amical et avenant. Une information à prendre en compte si vous discutez avec un millenial.