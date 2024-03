Son locataire lui doit 10 000 euros de loyer et refuse de partir, la propriétaire est à bout « il m'a broyée, c'est un vol quotidien »

Depuis cinq ans, cette propriétaire vit un véritable enfer. Son locataire lui doit une importante somme pour loyers impayés. Désabusée, elle en appelle à la justice.

Fabienne Costa habite à La Ciotat, près de Marseille. Depuis cinq ans, elle loue un studio attenant à sa maison à un jeune homme originaire de la région parisienne. Mais depuis tout ce temps, le quotidien de Fabienne est de plus en plus compliqué. Son locataire ne paie pas le loyer et cumule un retard s’élevant à 10 000 euros.

Au début, tout semblait aller. « Il était très courtois et lors des premiers retards de loyers, il s'est excusé, une fois, en m'offrant un magnum de rosé. Mais les problèmes ont perduré dans le temps : avec le recul, je me dis que je me suis faite avoir, que j'ai été trop humaine », admet Fabienne au site Actu Marseille.

Elle donne alors une seconde chance au garçon. Puis une autre et encore une autre. « Parfois, ce sont même ses parents qui ont payé trois loyers d’un coup », se rappelle-t-elle encore. Mais rien n’y fait, le jeune locataire ne paie pas. À bout, la propriétaire saisit alors la justice.

« C'est sans fin, je suis traumatisée par la situation »

Crédit photo : Michal Chodyra/ iStock

La situation est de moins en moins acceptable. Le jeune homme a même invité quatre autres personnes à vivre dans ce petit espace. Fabienne s’est également pliée en quatre pour lui venir en aide : « J’ai tout fait pour l’aider, je lui ai payé une facture de téléphone portable à 90 euros, changé le canapé, racheté une gazinière ; je lui ai même imprimé un dossier de la CAF, qu’il a refusé », détaille la Ciotadenne qui a accepté de signer un nouveau bail par bonté.

Mais là encore, Fabienne s’est faite avoir. « C'est sans fin, je suis traumatisée par la situation. Je me dis que j'ai tout perdu, car le studio est détruit, il a tout cassé à l'intérieur et je n'aurai pas les moyens de le refaire s'il part un jour. Il m'a broyée, c'est un vol quotidien que je subis ! Sa mère est aussi terrifiée par ce qu'il fait, elle se dit coincée ».

En tout, le jeune homme doit 10 000 euros de loyer ainsi que 5000 euros de frais de justice. Mais ni les huissiers ni l’intervention d’une députée ne semble y changer quoi que ce soit.

Fabienne veut que le garçon soit expulsé de chez elle afin qu’elle puisse tourner la page tout en souhaitant un meilleur avenir pour son locataire. Une audience aura lieu le 2 avril à Aubagne.