Elle va chez le médecins à cause de démangeaisons, il lui apprend la plus terrible des nouvelles

Une jeune mariée a récemment raconté le drame qu'elle traversait après avoir appris une terrible nouvelle au sujet de sa santé.

Certaines maladies inopérables se caractérisent par leur insidiosité et avancent masquées à tel point qu'il est souvent trop tard lorsqu'elles sont identifiées.

Il arrive en effet que certains symptômes, en apparence anodins, soient annonciateurs de maux insoupçonnables et gravissimes.

Une jeune mariée britannique en a fait la terrible expérience an apprenant qu'elle souffrait d'un syndrome rarissime, après avoir vécu plusieurs semaines d'incertitudes marquées par de fortes réactions cutanées.

Image d'illustration. Crédit photo : IStock

Alors qu'elle se gratte en permanence, elle apprend qu'elle souffre d'une maladie rare

Âgée de 29 ans, Florence Moffat Charles vient enfin de mettre un mot sur ses maux.

Pendant deux mois, cette Anglaise originaire de Kendal (Cumbria), dans le nord-ouest de l'Angleterre, a eu la peau qui la démangeait de manière inexplicable au niveau des pieds et des mains, tout en ayant régulièrement des fourmis, sans comprendre ce qui lui arrivait. Après avoir consulté un médecin, elle a hélas appris qu'elle était atteinte d'une rare maladie incurable.

Crédit photo : @florencemoffatcharles / Instagram

Tout a commencé en novembre 2023, soit deux mois après le mariage de Florence, qui venait de s'unir à son compagnon Josh. Soudainement, la jeune femme a souffert de fortes démangeaisons aux extrémités, accompagnées de fourmillements désagréables, mais aussi de nausées ou encore de fatigues extrêmes.

« C'était dévorant. Nous y pensions tous les jours. J'avais l'impression que mes pieds, mes mains et mes jambes étaient en feu », raconte la jeune femme dans le Daily Mail.

« Elle dormait avec des poches de glace sur les pieds. Elle prenait des bains froids au milieu de la nuit pour tenter de soulager certains de ses horribles symptômes », se souvient son mari, qui se dit« impuissant ».

À l'époque, les symptômes sont tels que le couple est dans l'obligation d'annuler son voyage de noces en Amérique du Sud.

« Nous avions réservé un billet aller simple et avions prévu de voyager pendant au moins quatre mois au Pérou, en Argentine, au Chili et en Bolivie. Nous avions économisé l'argent au cours des dernières années et nous avions tous deux quitté notre emploi en prévision de ce voyage », explique ainsi Josh.

De plus en plus inquiète, Florence se décide alors à consulter un médecin au mois de janvier dernier. Après avoir subi plusieurs examens, dont une IRM et une biopsie, elle apprend finalement qu'elle souffre d'une cholangite sclérosante primaire (PCS), une maladie très rare du foie qui n'a pas de remède connu. Et pour ne rien arranger, la jeune mariée apprend par la même occasion qu'elle est atteinte d'une hépatite auto-immune, provoquée par son système immunitaire déficient qui attaque par erreur les cellules saines du foie.

Crédit photo : @florencemoffatcharles / Instagram

Crédit photo : @florencemoffatcharles / Instagram

Aujourd'hui, Florence prend 13 médicaments par jour et elle doit parfois utiliser des poches de glace sur ses pieds pour soulager les démangeaisons intenses. Bien que sa maladie ne menace pas sa survie dans l'immédiat, Florence sait néanmoins qu'elle devra suivre un lourd traitement à vie pour pouvoir profiter d'une existence convenable. Mais elle peut compter sur le soutien sans faille de Josh qui n'a jamais cessé d'être à ses côtés.

Ce dernier envisage d'ailleurs de courir le marathon de Londres en avril prochain, afin de sensibiliser l'opinion sur la maladie de sa femme.

Florence et son mari ont désormais repris leur travail, mais le couple espère tout de meme pouvoir enfin profiter de vacances bien méritées dans un futur proche et rattraper ainsi cette lune de miel avortée.