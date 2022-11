Vous gratter les yeux est une habitude dangereuse, selon ces dermatologues

Selon un groupe de dermatologues, il serait vivement déconseillé de se frotter les yeux. Voici pourquoi.

Quand on est victime d’une allergie, que l’on n’a pas assez dormi ou que l’on a passé trop de temps devant un écran, il peut nous arriver de nous frotter les yeux. Dans ces trois cas, nos yeux deviennent secs et nous démangent.

À voir aussi

Mais attention, se frotter les yeux n’est pas un geste anodin et est même une mauvaise habitude.

Crédit photo : iStock

Selon des dermatologues interrogés par le HuffPost, se frotter les yeux peut avoir des conséquences sur notre santé.

Les dangers du frottement des yeux

Se frotter les yeux trop souvent peut entraîner des maladies oculaires comme le kératocône. Cette maladie se forme quand la cornée de l'œil s’amincit et se déforme. À terme, elle peut entraîner des risques de myopie ou une sensibilité accrue à la lumière appelée photophobie.

« Le frottement chronique des yeux n’endommage pas seulement la peau de la paupière, mais peut également provoquer des micro-rayures de la cornée. Avec le temps, cela peut entraîner un amincissement et une perte de forme de la cornée, ce qui peut conduire à une vision floue, une affection connue sous le nom de kératocône », a expliqué le Dr Snehal Amin, dermatologue.

Crédit photo : iStock

À cause des bactéries présentes sur nos mains, se frotter les yeux peut aussi augmenter les risques d’infection. Les germes peuvent pénétrer dans notre organisme via les muqueuses des yeux. Si ces derniers sont infectés, ils peuvent être injectés de sang, développer des cernes et des rides importantes.

Comment ne pas se frotter les yeux ?

Mais comment résister à l’envie de se frotter les yeux quand ces derniers nous piquent ? Selon les dermatologues, il est recommandé de ne pas se frotter les yeux plus de deux fois par jour. Si vous n’y parvenez pas, vous pouvez suivre une thérapie pour supprimer cette mauvaise habitude qui est ancrée depuis des années dans votre quotidien.

Si vous portez des lentilles et que vous avez les yeux qui piquent, il est conseillé de passer aux lunettes pendant quelque temps jusqu’à ce que les démangeaisons s’estompent.