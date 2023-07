Ces influenceuses cartonnent en se dévoilant avec les mêmes looks, mais avec une morphologie différente

La tendance de l’acceptation de soi n’a jamais autant cartonné : la preuve, avec ses influenceuses qui brisent les tabous sur les morphologies.

Connaissez-vous Denise et Maria ? Ces deux influenceuses, qui doivent leur réputation au concept bodypositive : "Style Not Size" sur la Toile, ont encore une fois fait sensation. Le principe de leur concept ? Prendre la pose en vidéo avec les mêmes looks, alors qu’elles n’ont pas la même morphologie. Une manière pour elles de briser les tabous sur les différentes silhouettes et sur l’acceptation de soi.

Un concept que les deux femmes partagent via Tiktok et Instagram depuis 2019. Elles comptent à elles deux près de 4 millions de followers au total. Toutes leurs vidéos en duo récoltent entre 200 000 vues et 1 million de vues.

Un concept innovant

Le 10 juin dernier, Denise Mercedes, a partagé sur son compte une vidéo avec Maria. Dans cette publication, on découvre les deux jeunes femmes vêtues de robes de soirée identiques. Une vidéo qui a fait un carton et qui a récolté près de 360 000 vues. Plus tôt, dans une autre vidéo "Style Not Size", les deux jeunes femmes ont récolté près de 900 000 vues en se dévoilant dans une robe bleu ciel moulante signée Amazon.

Depuis le carton de leur format bodypositive, les deux influenceuses enchaînent les contrats avec des marques telles que Victoria’s Secret, ASOS, American Eagle. Preuve que l’acceptation de soi n’a jamais été autant d’actualité. Au total, le hashtag #StyleNotSize rassemble plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux.

Un concept qui est bien plus qu’une tendance éphémère, c’est une manière de mettre en lumière la diversité et de célébrer tous les corps et toutes les femmes. Alors, qu’en pensez-vous ?