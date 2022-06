Top 100 des charades difficiles

Voici 100 charades super difficiles pour vous occuper jusqu’à l’arrivée du bus, dans une salle d’attente ou pendant les vacances.

Pour passer le temps d’une manière ludique, il n’y a rien de mieux qu’une petite devinette combinant phonétique, homonyme et jeu de mots. Cependant, lorsque celle-ci se révèle trop facile, vous risquez de vite vous ennuyer. Voici donc les meilleures charades difficiles pour faire travailler l’esprit et divertir les amis et la famille.

Charade n°1

Les voiles des bateaux sont portées par mon premier.

Mon deuxième est un chiffre situé entre le 1 et le 5.

Les enfants adorent boire mon troisième.

En enlevant mon quatrième dans le mot « blanc », vous obtiendrez « black ».

Mon tout est un petit gâteau.

Réponse : Madeleine

Charade n°2

Toutes les chemises contiennent mon premier.

Les pirates adorent mon deuxième.

Mon troisième est la 9elettre de l’alphabet.

Mon quatrième est le nombre d’années que vous avez.

Mon tout est une activité artistique que tous les enfants adorent.

Réponse : Coloriage.

Charade n°3

Mon premier est un poisson.

Mon second est un poisson.

Mon tout est de la famille.

Réponse : Tonton

Charade n°4

Mon premier sent mauvais.

Mon deuxième est un animal domestique.

Mon troisième est une note de musique.

Vous perdez mon quatrième lorsque vousprenez du poids.

Mon tout se pratique avec une canne.

Réponse : Pêche à la ligne.

Charade n°5

Mon premier est un adjectif possessif.

Mes deuxièmes sont adversaires.

Mon tout est un dramaturge français.

Réponse : Marivaux

Charade n°6

Mon premier est une salade.

Mon deuxième est une salade.

Mon troisième est une salade.

Mon quatrième jusqu’à mon huitième sont des salades.

Mon tout est un écrivain célèbre.

Réponse : Lewis Caroll

Charade n°7

Mon tout est mon premier devenu mon dernier.

Réponse : Vinaigre

Charade n°8

Mon premier a des cornes.

Mon deuxième a des cornes.

Mon troisième a des cornes.

Mon quatrième a des cornes.

Mon cinquième a des cornes.

Mon sixième a des cornes.

Mon tout se termine par une queue de poisson.

Réponse : Sirène

Charade n°9

Mon premier est révolu.

Mon second accueille les plongeurs.

Mon troisième est un organe.

Mon quatrième n’arrête pas de tourner.

Mon tout a soif de connaissance.

Réponse : Explorateur

Charade n°10

Mon premier est une note de musique.

Mon second et une note de musique.

Mon troisième est une note de musique.

Mon quatrième est une note de musique.

Mon cinquième jusqu’à mon dix-huitième sont des notes de musique.

Mon tout est une phrase compliquée proche du slogan publicitaire d’O ’Cedar.

Réponse : Sol facile à cirer si la cire est dorée, domicile adoré.

Charade n°11

Mon premier est une lettre de l’alphabet.

Mon second recouvre l’ensemble du corps humain.

Mon troisième est un récipient.

Mon quatrième et mon cinquième sont des pronoms possessifs.

Mon tout est un animal.

Réponse : Hippopotame

Charade n°12

Mon premier se trouve derrière vous.

Mon second se trouve sous la croûte.

Mon troisième accueille les oiseaux.

Certains animaux ont mon quatrième.

Mon tout est un prénom épicène.

Réponse : Dominique

Charade n°13

Mon premier est une marque de chaussures.

Votre vie ne serait rien sans mon deuxième.

Mon troisième est illégal.

Mon tout est un animal qui vit dans les fleuves d’Amazonie.

Réponse : Crocodile

Charade n°14

Les oiseaux possèdent mon premier.

Mon second est une marque de bière.

Mon troisième se compose de 52 semaines.

Mon tout est un animal.

Réponse : Éléphant

Charade n°15

Mon premier est un animal.

Mon deuxième est un animal.

Mon tout est un animal.

Réponse : Serpent

Charade n°16

Mon premier est une voyelle.

Mon deuxième est une planète.

Mon troisième est une voyelle.

Mon quatrième est le contraire de « dissipé ».

Vous retenez votre souffle quand vient mon tout.

Réponse : Atterrissage

Charade n°17

Mon premier est une note de musique.

Mon second est le contraire de laid.

Mon troisième vit dans les égouts.

Mon quatrième se trouve dans la maison.

Mon cinquième exprime une nouvelle action.

Mon tout abrite des scientifiques.

Réponse : Laboratoire

Charade n°18

Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième est voué à une divinité.

Mon troisième est une voyelle.

Mon quatrième désigne les cheveux.

Vous n’êtes pas obligé de faire mon tout.

Réponse : Facultatif

Charade n°19

Mon premier est la 1erelettre de l’alphabet.

Mon second n’entend pas.

Mon troisième équivaut à 501 en chiffre romain.

Mon quatrième coule dans vos veines.

Mon tout est un bruit.

Réponse : Assourdissant

Charade n°20

Mon premier est un genre musical.

Mon second est la 17elettre de l’alphabet.

Mon troisième figure parmi les outils de bricolage.

Mon quatrième est un pronom.

Mon tout est ce qui se passe lorsque vous mettez vos doigts dans une prise.

Réponse : Électrocution

Charade n°21

Mon premier est de la famille des oiseaux.

Certains jeux de société nécessitent mon deuxième.

Mon troisième est indispensable au langage.

Les oiseaux fabriquent mon quatrième.

Mon cinquième sert à désigner un être humain.

Mon tout est la capitale de l’enfer.

Réponse : Pandémonium

Charade n°22

Les chrétiens lisent mon premier.

Mon second est la 3evoyelle de l’alphabet.

Mon troisième est le contraire de bas.

Mon quatrième est un arbre.

Mon tout conserve le savoir.

Réponse : Bibliothèque

Charade n°23

Mon premier se trouve dans les jeux de cartes.

Mon deuxième sert à calculer le diamètre d’un cercle.

Mon troisième est un légume.

Mon quatrième fait 60 minutes.

Mon tout nettoie la maison.

Réponse : Aspirateur

Charade n°24

Mon premier est le contraire de dur.

Vous faites mon second lorsqu’une étoile filante passe.

Vous faites mon troisième lorsque vous ne dites pas la vérité.

Vous ne faites pas mon tout lorsque vous êtes immobile.

Réponse : Mouvement

Charade n°25

Mon premier est un ancien petit ami.

Mon second est une boisson.

Mon troisième est un rongeur.

Mon quatrième est un métal précieux.

Vous faites mon cinquième tous les soirs.

Mon sixième est indispensable à la vie.

Mon tout n’arrive pas très souvent.

Réponse : Extraordinaire

Charade n°26

Je commence par la première lettre de l’alphabet.

Mon second est utile aux prisonniers qui tentent de s’évader.

Mon troisième est ce que font les fantômes.

Mon quatrième est utile dans les jeux de cartes.

Mon cinquième vient après « la ».

Mon sixième est un pronom personnel.

Vous devez soigner mon tout.

Réponse : Alimentation

Charade n°27

Mon premier est une housse d’oreiller.

Mon deuxième est une boisson.

Mon troisième est très utilisé sur internet.

Mon quatrième est une chaîne de montagnes.

Mon tout est livré avec une télévision.

Réponse : Télécommande

Charade n°28

Mon premier est un animal.

Mon deuxième est un acarien.

Mon troisième est essentiel à la vie.

Mon quatrième est un pronom.

Mon tout qualifie un arc-en-ciel.

Réponse : Multicolore

Charade n°29

La forêt se compose de mon premier.

Mon second est la 7elettre de l’alphabet.

Au milieu du visage se trouve mon troisième.

Mon quatrième débute l’alphabet.

Vous utilisez mon cinquième pour résoudre un problème.

Mon tout représente la famille.

Réponse : Arbre généalogique

Charade n°30

Mon premier vient après 0.

Vous utilisez mon second pour poser des questions.

Mon troisième sert à boire du thé.

Mon quatrième est un atome.

Mon tout est récité dans une formule magique.

Réponse : Incantation

Charade n°31

Mon premier dure 365 jours.

Mon deuxième équivaut à 1 000 kg.

Mon troisième est un animal.

Mon quatrième est un film français.

Mon tout est utilisé pour verser du liquide dans un récipient.

Réponse : Entonnoir

Charade n°32

Mon premier est une entrée.

Mon second est une boisson.

Mon troisième est un rongeur.

Mon quatrième revient à 0 tous les 24.

Mon tout sert à aller plus vite.

Réponse : Accélérateur

Charade n°33

Mon premier est un nombre entier.

Mon deuxième est l’endroit préféré des vaches.

Mon troisième est une note musicale.

Mon quatrième est un pronom personnel.

Mon tout peut est trompeur.

Réponse : Impression

Charade n°34

Mon premier se compose de 365 jours.

Mon second est le féminin de « ton ».

En langage familier, mon troisième signifie « fille ».

Mon quatrième est une céréale.

Mon cinquième est le petit de la vache.

Mon tout est une capitale.

Réponse : Antananarivo

Charade n°35

Mon premier est une construction en hauteur.

Mon second est le premier mot d’une négation.

Mon troisième suit la note « Fa ».

Mon tout sert à produire de l’huile.

Réponse : Tournesol

Charade n°36

Vous recevez votre salaire à la fin de mon premier.

Mon second est un animal.

Mon tout est une généralité.

Réponse : Moyenne

Charade n°37

Mon premier est une marque de biscuit.

Mon second est un fromage.

Mon troisième entraîne la méprise.

Mon quatrième contient 12 mois.

Mon tout est un liquide.

Réponse : L*brifiant

Charade n°38

Mon premier est une construction en bois ou en pierre.

Mon second est ce que vous respirez.

Mon troisième est une négation.

Mon tout est un bâtiment.

Réponse : Caserne

Charade n°39

Je commence par le nom d’un acteur.

Mon second est un film réalisé par Mathieu Kassovitz.

Mon troisième est une pierre précieuse.

Mon quatrième est de bibliothèque.

Mon cinquième est la 4elettre de l’alphabet.

Mon tout une célébrité.

Réponse : Steven Gerrard

Charade n°40

Mon premier est à moi.

Mon second est une boisson.

Mon troisième est le prénom du couturier Lagerfeld.

Mon quatrième est la 15elettre de l’alphabet.

Mon tout est un quartier.

Réponse : Monte-Carlo

Charade n°41

Les menuisiers utilisent mon premier.

Les vaches prononcent mon second.

Mon troisième est plus qu’un quart.

Mon tout abrite les défunts.

Réponse : Cimetière

Charade n°43

Mon premier est un animal myope.

Mon second précède la lettre J.

Mon troisième est le mot « non » en langage familier.

Mon quatrième est un grand village.

Mon tout est un légume.

Réponse : Topinambour

Charade n°44

Mon premier est un mois.

Mon second est une boisson.

Mon troisième est une lettre de l’alphabet.

Mon quatrième est un pronom.

Mon tout traverse l’atmosphère.

Réponse : Météorite

Charade n°45

Mon premier est une boisson.

Mon second précède 5.

Mon troisième est le petit du cerf.

Vous buvez votre café dans mon quatrième.

Mon cinquième s’en prend aux chiens.

Mon tout est une fine équipe.

Réponse : Les 4 fantastiques.

Charade n°46

Mon premier est le plus fort aux cartes.

Mon second est beaucoup moins rapide que le galop.

Mon troisième se trouve sur une partition de musique.

Mon tout a besoin d’espace.

Réponse : Astronaute

Charade n°47

Mon premier est l’opposé de haut.

Les chatons adorent mon second.

Mon troisième est utile sur les bateaux.

Mon quatrième est une lettre de l’alphabet.

Certains animaux ont mon cinquième.

Les sorcières utilisent mon tout.

Réponse : Balai magique

Charade n°48

Vous trouvez mon premier sur une planche de BD.

Mon second vient après H.

Mon troisième sert à composer une phrase.

Mon quatrième est une note de musique.

Mon tout est bossu.

Réponse : Quasimodo

Charade n°49

Sans mon premier, votre tête ne peut pas tenir.

Mon second est le bleu et le jaune mélangés.

Mon troisième est un pronom personnel.

Mon quatrième se trouve au bout de la Terre.

Mon tout vous tient chaud.

Réponse : Couverture

Charade n°50

Mon premier est une lettre de l’alphabet.

Mon second est une conjonction de coordination.

Mon troisième est un jeu deplateau chinois.

Mon tout porte sa maison sur son dos.

Réponse : Escargot

50 autres charades pour tester votre connaissance

Voici d’autres charades difficiles pour vous mettre à l’épreuve :

51- Mon premier observe.

Mon deuxième est un prénom féminin cher à Marcel Pagnol.

Mon tout est une fête célébrée le 6 janvier.

Je suis… l’Épiphanie

52-Non en anglais est mon premier.

Mon second est indispensable.

Mon tout termine les mois de l’année/

Je suis… Novembre

53-Six faces composent mon premier.

Mon second coule dans les veines.

Mon troisième termine le mois.

Mon tout est un mois d’hiver.

Je suis… Décembre

54-Les bateaux naviguent sur mon premier.

Mon second est au bout du balcon.

Mon tout tombe en hiver.

Je suis… Le flocon

55- Sur la tête marche mon premier.

Mon second est en bonne santé.

Mon tout est recouvert de duvets.

Je suis… Le poussin

56-Les poules pondent mon premier.

Mon second est un oiseau.

Les marins sont des spécialistes de mon troisième.

Mon quatrième arrive après 1.

Mon cinquième est une note de musique.

Mon sixième est un symbole.

Mon tout est un peintre.

Je suis… Eugène Delacroix

57-Mon premier commence l’alphabet.

Mon second est une barrière végétale.

Les bébés font mon troisième après le biberon.

Vous trouvez toujours des bateaux dans mon quatrième.

Vous vous rendez dans mon tout lorsque vous partez en vacances.

Je suis… L’aéroport

58-Une propriété est entourée de mon premier.

Les bébés adorent mon second.

Vous portez mon troisième en hiver.

Mon quatrième est le masculin pluriel de « celui ».

Mon tout vous donne de la classe.

Je suis… L’élégance.

59-365 jours composent mon premier.

Mon second forme un arc.

Vous faites mon troisième lorsque vous ne dites pas la vérité.

Mon tout est le synonyme du mot « ensorcellement ».

Je suis… L’envoûtement.

60-Mon premier rattache la tête et le corps.

Mon deuxième vient après 1.

Du ciel tombe mon troisième.

Mon tout vous foudroie.

Je suis… Le coup de foudre.

61-Vous utilisez mon premier pour faire du café.

Mon second ressemble au jeu d’échecs.

Mon troisième vous donne un choix.

Mon quatrième est la 18elettre de l’alphabet.

Mon tout s’utilise dans la magie blanche.

Je suis… Le philtre d’amour.

62-Mon premier débute l’alphabet.

Mon second est le contraire de dur.

Mon troisième exprime le fait de faire quelque chose pour la deuxième fois.

Mon tout est un état agréable.

Je suis… Amoureux.

63-Mon premier est un genre musical.

Mon second sert à couper un arbre.

Mon troisième désigne une personne.

Mon tout est ce que vous ressentez lorsque vous êtes attiré par une personne.

Je suis… L’émotion.

64-En bas de la colonne vertébrale se trouve mon premier.

Mon second est proche de 3,14.

Mon troisième se fait sans rien demander en retour.

Mon tout est représenté avec un arc.

Je suis… Cupidon.

65- Mon premier n’est pas incurvé.

Mon second rapporte deux valeurs.

Les oiseaux construisent mon troisième.

Les chiens ont mon quatrième.

Mon tout est un amour qui n’est pas consommé.

Je suis… Platonique.

66-Mon premier est une personne vertueuse.

Mon deuxième est une vallée.

Mon troisième comporte 12 mois.

Mon quatrième est la dernière syllabe dans « Tintin ».

Mon tout se fête le 14 février.

Je suis… La Saint-Valentin.

67-La capitale de l’Italie est mon premier.

Les fantômes font mon second.

Mon troisième est un suffixe.

Mon tout est un mouvement culturel apparu vers la fin du 18esiècle.

Je suis… Le romantisme.

68-Mon premier est un petit cube dont les faces sont numérotées.

Vous dormez sur mon second.

La 11elettre de l’alphabet est mon troisième.

Mon quatrième est un prénom féminin d’origine grecque.

Vous usez de mon tout lorsque vous êtes amoureux.

Je suis… La délicatesse.

69-Mon premier est le dieu des rastas.

Mon second est un animal autrefois abrité par nos forêts.

Mon troisième est une zone industrielle.

Mon tout est un sentiment désagréable.

Je suis… La jalousie.

70-Le mot « chapeau » en anglais est mon premier.

Mon second vit dans les égouts.

Certains animaux possèdent mon troisième.

Mon quatrième désigne la ville de Jérusalem.

Mon tout se produit lorsque deux personnes s’attirent.

Je suis… Une attraction.

71-Mon premier est une lettre de l’alphabet.

Mon second se trouve derrière vous.

Mon troisième est un rongeur.

Mon quatrième est une ville souterraine.

Mon tout exprime une dévolution.

Je suis… L’adoration.

72-Vous faites mon premier rapidement.

Vous utilisez mon second pour fendre des bûches de bois.

Si vous faites mon troisième, vous ne dites pas la vérité.

Mon tout est un sentiment qui vient avec le temps.

Je suis… L’attachement.

73-Au plus profond de nous-mêmes se trouve mon premier.

Mon deuxième permet de s'enquérir d'un emplacement non connu.

Mon troisième exprime le fait de faire une chose une nouvelle fois.

Mon tout est un sentiment très fort.

Je suis… L’amour.

74-Mon premier a 6 faces.

Mon deuxième est un prénom féminin.

Mon troisième est une montagne au sud de Jérusalem.

Mon tout est ce que vous faites lorsque vous êtes amoureux.

Je suis… La déclaration.

75-Mon premier n’est pas donné.

Mon second est la 3evoyelle de l’alphabet.

Mon tout est un mot souvent prononcé par les couples.

Je suis… Chéri.

76-Mon premier est une déformation congénitale.

Mon second est une boisson.

Vous êtes souvent attiré par mon tout.

Je suis… La beauté.

77-Mon premier recouvre le corps.

Mon second est la 18elettre de l’alphabet.

Mon tout sert à déclarer sa flamme.

Je suis… Le poème.

78-Vous dormez sur mon premier.

Mon second exprime le fait d’être dans le confort.

Mon troisième désigne un groupe de personne.

Mon tout se dit d’une connexion entre deux amants.

Je suis… Une liaison.

79-10 x 10 font mon premier.

Mon second est un prénom anglophone.

Mon troisième fait 365 jours.

Vous ressentez mon tout.

Je suis… Le sentiment.

80- La météo annonce mon premier tous les jours.

Vous faites mon deuxième lorsque vous éduquez un chien.

Mon tout est un sentiment agréable.

Je suis… La tendresse.

81-Mon premier est le synonyme de« morceau ».

Mon second est un poisson.

Vous faites mon troisième lorsque vous vous reposez.

Mon tout est une fleur jaune.

Je suis… Le bouton d’or.

82-Un prénom masculin constitue mon premier.

Mon second est une note de musique.

Mon troisième est un animal têtu.

Mon tout est une plante utilisée pour fabriquer une liqueur.

Je suis… La gentiane.

83-Mon premier est le contraire de gu-erre.

Mon second est un mot familier pour dire « argent ».

Mon troisième est l’abréviation d’Intelligence Artificielle.

Mon tout est une plante originaire d’Amérique du Sud.

Je suis… Le pétunia.

84-Mon premier est une note de musique.

Mon second courbe les arbres.

Mon troisième arrive après le 1.

Mon tout est une fleur qui sent bon.

Je suis… La lavande.

85-Mon premier est l’un des 5 sens.

Mon deuxième est la 1ere voyelle de l’alphabet.

Mon troisième est la 11elettre de l’alphabet.

Mon quatrième est le contraire de dur.

Mon tout est un plat mexicain.

Je suis… Le guacamole.

86-Mon premier est la 11elettre de l’alphabet.

Mon second est apparu sur terre il y a des milliards d’années.

Mon troisième est une activité ludique.

Mon tout coûte très cher.

Je suis… Le caviar.

87-Mon premier est le contraire de tôt.

Mon second est le mot « cheveu » en argot.

Les vaches produisent mon troisième.

Mon quatrième est une partie du corps.

Mon tout est un plat à base de fromage fondu.

Je suis… La tartiflette.

88-Mon premier est le contraire de tard.

Mon second est le contraire de brillant.

Mon troisième guide les bateaux la nuit.

Mon quatrième est une note de musique.

Mon tout est un plat à cuire au four.

Je suis… La tomate farcie.

89-Vous utilisez mon premier pour écrire sur les tableaux.

Mon second est le contraire de « beaucoup ».

Mon tout peut être sucré ou salé.

Je suis… Une crêpe.

90-Au milieu de l’eau se trouve mon premier.

Mon second se dit d’un groupe de bateaux.

Les fantômes font mon troisième.

Mon tout est un dessert.

Je suis… Une île flottante.

91-Mon premier est un fruit jaune.

Mon second est un dessert.

Mon troisième est la 2elettre de l’alphabet.

Mon tout est un dessert.

Je suis… La banane flambée.

92-Mon premier est une personne que vous aimez bien.

Mon second recouvre 71% de la Terre.

Mon troisième brûle.

Mon tout est un plat.

Je suis… Le pot-au-feu.

93-Vous attrapez les poissons dans mon premier.

Mon second est adorable.

Mon tout est un plat à base de viande.

Je suis… Le filet mignon.

94-Mon premier est la 11elettre de l’alphabet.

Mon second s’utilise sur les paupières.

Mon tout est un insecte qui s’installe souvent dans nos cuisines.

Je suis… Le cafard.

95-Vous pouvez créer mon premier avec une eau savonneuse.

Mon second est un insecte qui suce le sang.

Mon troisième est aussi un insecte.

Je suis… Le moustique.

96-Mon premier est utile pour cuire les repas.

Mon deuxième est une note de musique.

Mon tout est un insecte vivant sous le règne d’une reine.

Je suis… La fourmi.

97-Mon premier sent mauvais.

Mon second est un adjectif démonstratif.

Mon troisième est une figure circulaire.

Mon tout est un insecte suceur de sève.

Je suis… Le puceron.

98-Mon premier est le contraire de faible.

Mon second désigne soi-même.

Mon troisième est la forme de la Terre.

Mon tout travaille le fer.

Je suis… Le forgeron.

99-Mon premier est la 3elettre de l’alphabet.

Mon deuxième se trouve entre les rangées de maisons.

Vous faites mon troisième lorsque vous entendez une blague.

Mon tout est une profession.

Je suis… Le serrurier.

100-Mon premier fait 365 jours.

Mon deuxième est un acarien.

Mon troisième est indispensable dans la vie.

Mon tout s’intéresse au passé.

Je suis… L’antiquaire.

