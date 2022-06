La charade est l’un des jeux d’énigme les plus populaires. Voici un top 100 des meilleures charades pour tous les niveaux.

15 charades faciles pour les enfants

Lors des jeux de charade, il faut deviner un mot composé de plusieurs syllabes, lesquelles sont décomposées en plusieurs parties, formant elles-mêmes un mot. Il faudrait alors deviner chaque syllabe en répondant aux devinettes afin de trouver la réponse à la charade. Voici quelques charades faciles pour amuser les enfants.

1.

Mon premier aime le lait.

Mon deuxième est le contraire de tard.

Mon tout est un monument fortifié.

Réponse: Un château (chat – tôt)

2.

Mon premier vient après O dans l’alphabet.

On se couche dans mon deuxième.

Mon troisième se trouve en Normandie.

Mon tout est grand, avec des plumes.

Réponse: Un pélican (P– lit – Can)

3.

Mon premier a des bois.

Mon second a des bois.

Mon troisième a des bois.

Mon quatrième a des bois.

Mon cinquième a des bois.

Mon sixième a des bois.

Mon tout se termine par une queue de poisson.

Réponse: Une sirène (six – rennes)

4.

Mon premier est le contraire de haut.

Mon deuxième est le contraire de rapide.

Mon troisième est le contraire de matin.

Mon tout se trouve dans le jardin.

Réponse: Une balançoire (bas – lent – soir)

5.

Mon premier est un oiseau voleur.

Mon deuxième est comme une grosse souris.

Mon troisième se trouve dans le pain.

Mon dernier est un chiffre.

Mon tout est un monument égyptien.

Réponse: Une pyramide (pie – rat – mie – deux)

6.

Mon premier est un métal précieux.

Mon deuxième est un synonyme de parle.

Mon troisième est une coiffurepour les filles.

Mon quatrième est ce qu’indique la montre.

Mon tout est une machine que tu peux utiliser.

Réponse: Un ordinateur (or – dit – natte – heure)

7.

Mon premier est un animal de la ferme.

Mon second est un pronom démonstratif.

Mon troisième sert à faire les pulls.

Mon tout est une matière fragile qui sert aussi à faire des assiettes.

Réponse: La porcelaine (porc – ce –laine)

8.

Mon premier est une carte à jouer.

Mon deuxième est un bandit des mers.

Mon troisième fait 60 minutes.

Mon tout sert à faire le ménage.

Réponse: Un aspirateur (as – pirate – heure)

9.

Mon premier est un animal marin qui pèse 1 tonne.

Mon deuxième nous vient parfois à l’esprit.

Mon tout est une très belle fleur.

Réponse: Une orchidée (orque – idée)

10.

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.

Mon second est ce que nous faisons quand on nous fait des chatouilles.

Mon troisième est ce dans quoi les bébés font pipi.

Mon quatrième est ce dans quoi nous plantons qui se trouve dehors.

Mon tout est un sorcier.

Réponse: Harry Potter (A – rit – pot – terre)

11.

Mon premier coule dans les veines.

Mon deuxième est le son de la 7ème lettre de l’alphabet.

Mon troisième est synonyme d’attacher.

Mon tout est un animal.

Réponse: Un sanglier (sang – g – lier)

12.

Mon premier fait peur.

Mon deuxième est la 10ème lettre de l’alphabet.

Mon tout nous éclaire.

Réponse: Unebougie(bouh – J)

13.

Mon premier est la 11ème lettre de l’alphabet.

Mon deuxième est un petit rongeur qui vit dans les égouts.

Mon troisième est une boisson appréciée tant en Chine qu’en Angleterre.

Mon tout est un sport de défense asiatique.

Réponse: Le karaté (k – rat – thé)

14.

Mon premier est la première syllabe de savane.

Mon deuxième est le petit de la vache.

Mon troisième est une partie du corps.

Mon tout est un verbe du premier groupe.

Réponse: Savonner (Sa – Veau – Nez)

15.

Mon premier se met sur un bateau.

Mon second est un idiot.

Mon troisième est le contraire de tard.

Mon quatrième est composé des deux dernières syllabes de téléphone.

On écoute de la musique avec mon tout.

Réponse: Un magnétophone (mât – niais – tôt – phone)

50 charades niveau moyen pour les jeux en famille

Voici 50 charades de niveau moyen pour vous amuser en famille.

1.

Mon premier est la capitale de l’Italie.

Mon second est une voyelle.

Mon troisième est un fleuve d’Europe.

Mon tout est une plante qui sent bon.

Réponse : Le romarin (Rome – A – Rhin).

2.

Dans mon premier, on peut parfois trouver des vaches.

Mon deuxième est le contraire de « oui ».

Tout le monde possède mon tout.

Réponse : Un prénom (Pré – Non).

3.

Mon premier nous est utile pour manger.

Mon deuxième représente un groupe de personnes dont le sujet fait partie.

Mon tout sert à fermer les bouteilles.

Réponse : Un bouchon (Bouche – On).

4.

On boit mon premier.

Mon deuxième est un animal qui vit sous l’eau.

Mon troisième est là où l’on dort.

Mon tout est un prénom.

Réponse : Aurélie (Eau – Raie – Lit).

5.

Les canards se baignent dans mon premier.

Mon deuxième est l’inverse de « tard ».

Mon tout sert à enfoncer des clous.

Réponse : Un marteau (Mare – Tôt).

6.

Mon premier fait 365 jours.

Mon deuxième est le petit d’une biche.

Mon tout n’est pas encore un adulte.

Réponse : Un enfant (An – Faon).

7.

Mon premier se balade sur la tête des enfants.

Mon deuxième est le contraire féminin de « moche ».

Quand on ouvre mon tout, on la referme rapidement.

Réponse : Une poubelle (Pou – Belle).

8.

Mon premier se trouve au milieu du visage.

Mon deuxième est un métal.

Mon troisième est un célèbre canari que Gros Minet aimerait bien manger.

Mon tout a été une reine d’Égypte.

Réponse : Néfertiti (Nez – Fer – Titi).

9.

Les trains finissent leur voyage dans mon premier.

Mon deuxième augmente chaque année.

Mon tout est un espace réservé généralement aux voitures.

Réponse : Un garage (Gare – Âge).

10.

Mon premier est le contraire de « sur ».

Je fais mon deuxième quand je regarde une comédie drôle.

Mon tout est censé être contagieux.

Réponse : Un sourire (Sous – Rire).

11.

Mon premier ouvre les portes.

Mon deuxième est vital.

Mon troisième garde les troupeaux.

Mon tout est un grand personnage historique.

Réponse : Cléopâtre (Clé – Eau – Pâtre).

12.

Mon premier peut être utilisé à la place des clous.

Mon deuxième change chaque année.

Nous voyons généralement mon tout le matin, dans la salle de bain.

Réponse : Le visage (Vis – Âge).

13.

Mon premier se trouve dans la gueule du loup.

Mon deuxième se passe avant le permis.

Mon troisième est au milieu de la mer.

Mon tout vit dans les fleuves d’Amazonie.

Réponse : Le crocodile (Croc – Code – Île).

14.

Mon premier est un pronom relatif invariable.

Mon deuxième est un mot utilisé pour exprimer une approbation.

Mon tout est un fruit.

Réponse : Un kiwi (Qui – Oui).

15.

Mon premier apparaît si l’on mélange rapidement de l’eau et du savon.

Mon deuxième est une raison de mettre son linge à laver.

Mon tout est parfois à la mode.

Réponse : Une moustache (Mousse – Tache).

16.

Mon premier est un animal.

Mon deuxième est un animal.

Mon tout est un animal.

Réponse : Le serpent (Cerf – Paon).

17.

Mon premier est le mâle de l’oie.

Mon deuxième est un petit cervidé.

Mon tout est un endroit où poussent des légumes.

Réponse : Le jardin (Jars – Daim).

18.

Mon premier est le contraire de « haut ».

Mon deuxième est le contraire de « rapide ».

Mon troisième est le contraire de « matin ».

Mon tout s’accroche aux branches des arbres.

Réponse : La balançoire (Bas – Lent – Soir).

19.

Mon premier est un animal domestique qui est une star d’internet.

Mon deuxième est le contraire de tard.

Mon tout peut être entouré d’eau.

Réponse : Un château (Chat – Tôt).

20.

Mon premier est entre 1 et 3.

Mon deuxième est l’inverse de la m*rt.

Mon troisième est l’inverse de flou.

Mon tout est un jeu verbal.

Réponse : La devinette (Deux – Vie – Net).

21.

Mon premier est un arbre de la forêt qui possède des feuilles en aiguilles persistantes.

Mon deuxième est un récipient servant à transporter des matières.

Mon tout est utilisé par les peintres.

Réponse : Un pinceau (Pin – Seau).

22.

On utilise mon premier pour jouer à certains jeux de société.

Mon deuxième est un animal qui vit dans les forêts françaises.

Mon tout arrive à la fin du repas.

Réponse : Le dessert (Dé – Cerf).

23.

Mon premier est un animal qui mange des souris.

Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts.

Mon troisième est un chiffre entre un et cinq.

Mon tout est ce que je suis en train de faire.

Réponse : Une charade (Chat – Rat – Deux).

24.

Mon premier est le contraire de « haut ».

Mon deuxième est le contraire de « tard ».

Mon tout se déplace sur l’eau.

Réponse : Un bateau (Bas – Tôt).

25.

Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième n’est pas épais.

Mon tout est un animal qui vit dans l’eau.

Réponse : Un dauphin (Do – Fin).

26.

Pour fêter la nouvelle année, on s’embrasse sous mon premier.

Mon second est un préfixe qui indique la répétition.

Mon troisième n’est pas rapide.

Mon quatrième est le double de 1.

Mon tout décore le sapin.

Réponse : La guirlande (Gui – Re – Lent – Deux).

27.

Mon premier représente un groupe de personnes dont le sujet fait partie.

Mon deuxième est le bébé de la vache.

Mon tout est le contraire de « vieux ».

Réponse : Nouveau (Nous – Veau).

28.

Mon premier est une boisson.

Mon deuxième est une boisson.

Mon troisième est une boisson.

Mon tout est une boisson.

Réponse : Le café au lait (Café – Eau – Lait).

29.

Mon premier sert à faire cuire des aliments.

Mon deuxième n’arrive qu’une seule fois dans une vie.

Mon tout permet de faire rentrer de la lumière dans une maison.

Réponse : Une fenêtre (Feu – Naître).

30.

Mon premier est un petit cube ayant des chiffres inscrits sur ses faces.

Le bois se transforme en mon deuxième si on le met dans un feu.

Mon tout est l’inverse de « monter ».

Réponse : Descendre (Dé – Cendre).

31.

Mon premier est un homme qui a un ou plusieurs enfants.

Les cloches font mon deuxième.

Mon tout est un être humain.

Réponse : Une personne (Père – Sonnent).

32.

Mon premier est un métal précieux.

Mon deuxième est là où vit le ou la concierge.

Mon tout sert à connaître l’heure.

Réponse : Une horloge (Or – Loge).

33.

Mon premier est le contraire de tard.

Mon deuxième est une erreur de programme.

Mon troisième correspond à un cycle de rotation de la Terre autour du Soleil.

Mon tout est un jeu d’extérieur qu’apprécient les enfants.

Réponse : Un toboggan (Tôt – Bogue – An).

34.

Mon premier est un animal que l’on voit beaucoup sur YouTube.

Mon deuxième recouvre le corps.

Mon tout permet de se protéger du soleil.

Réponse : Un chapeau (Chat – Peau).

35.

Mon premier vient après O dans l’alphabet.

On se couche dans mon deuxième.

Mon troisième se trouve en Normandie.

Mon tout est grand, avec des plumes.

Réponse : Un pélican (P – Lit – Caen).

36.

Mon premier est un oiseau.

Mon deuxième circule dans les veines.

Mon troisième est là où je dors.

Mon tout est une fleur.

Réponse : Le pissenlit (Pie – Sang – Lit).

37.

Mon premier a six faces.

Mon deuxième est une personne considérée comme un modèle.

Mon tout est une représentation visuelle.

Réponse : Un dessin (Dé – Saint).

38.

Mon premier souffle sur la Terre.

Mon deuxième est le contraire de « meilleur ».

Mon tout aime le sang.

Réponse : Un vampire (Vent – Pire).

39.

Mon premier est le contraire de « dur ».

Mon deuxième est une espèce de poisson.

Mon tout est un animal.

Réponse : Un mouton (Mou – Thon).

40.

Mon premier recouvre le corps.

Dans la gare, on marche sur mon second.

On a besoin de mon troisième pour faire des phrases.

On fait mon quatrième pour attacher deux cordes.

Mon tout plaît souvent aux enfants.

Réponse : Pokémon (Peau – Quai – Mot – Nœud).

41.

Mon premier est une chose que l'on lance dans certains jeux de société.

Mon deuxième est une chose que l'on fait avec ses amis

Mon troisième est une partie du corps située entre la bouche et les yeux.

Mon tout est un repas.

Réponse: Le déjeuner (Dé – Jeux – Nez)

42.

Mon premier est une onomatopée qui exprime la colère.

Mon deuxième est une sorte de pâte.

Mon tout est un animal qui vit dans les mares.

Réponse : Une grenouille (Grrr – Nouille).

43.

Mon premier est un musicien célèbre.

Mon deuxième est une note de musique.

Mon troisième est aussi une note de musique.

Mon tout est un fromage italien.

Réponse : La mozzarella (Mozart – Ré – La).

44.

Mon premier dure 365 jours.

Mon deuxième pond des œufs.

Mon tout sert à faire de la lumière.

Réponse : Une ampoule (An – Poule).

45.

Mon premier est un oiseau bavard.

Mon second est une note de musique.

Mon troisième se trouve au milieu du visage.

Mon tout est un massif montagneux.

Réponse : Les Pyrénées (Pie – Ré – Nez).

46.

Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième est un arbre de la forêt.

Mon tout est un animal.

Réponse : Le lapin (La – Pin).

47.

Mon premier se trouve au milieu de la figure.

Mon deuxième est le contraire de «habillé ».

Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit.

Mon tout est une fleur sur l’eau.

Réponse : Le nénuphar (Nez – Nu – Phare).

48.

Mon premier s’utilise lorsque l’on fait une chose pour la deuxième fois.

Mon deuxième est un nombre entre 5 et 10.

Mon tout est utilisé pour cuisiner.

Réponse : Une recette (Re – 7).

49.

Mon premier est un métal précieux.

Mon deuxième est un habitant des cieux.

Mon tout est un fruit délicieux.

Réponse : L’orange (Or – Ange).

50.

Mon premier est le contraire de « froid ».

Mon deuxième est le quart de 28.

Mon tout est un sous-vêtement.

Réponse : Une chaussette (Chaud – Sept).

35 charades plus difficiles pour les jeux entre collègues

Si vous êtes un grand expert en charade, voici 35 charades parmi les plus difficiles pour vous retourner le cerveau!

1.

Mon premier est un rongeur qui est parfois apprivoisé.

Mon deuxième est le contraire de rapide.

Mon troisième est le symbole chimique du titane.

Mon quatrième est une personne féminine qui a les mêmes parents que vous.



On trouve parfois mon tout à l'entrée des villages ou devant les écoles.

Réponse : Ralentisseurs (Rat-Lent-Ti-Sœur).

2.

Mon premier est la 9ème lettre de notre alphabet.

Mon second se dit d'une très petite personne.

Mon troisième est une boisson dont les Anglais raffolent.

Mon quatrième est un poisson dont on pourrait dire qu'il est un oiseau des mers.

Mon cinquième est l'inverse de «avec».



Mon tout qualifie ou ne qualifie pas cette charade, à vous de décider !

Réponse : Inintéressant (I-Nain-Thé-Raie-Sans).

3.

Mon premier est la meilleure carte dans le jeu de la bataille.

Mon second est une personne qui n'entend pas.

Mon troisième est égal à 1000 divisés par 100.

Chaque fois que mon quatrième passe, on souhaite un anniversaire.



Mon tout se dit d'un bruit très fort.

Réponse : Assourdissant (As-Sourd-10-An).

4.

Mon premier comporte généralement 356 jours.

Mon deuxième est l’inverse de «pas assez».

Mon troisième est un prénom masculin.

Mon quatrième est liquide, mais peut aussi se changer en solide ou en gaz.

Mon cinquième se disait d'une personne pauvre au Moyen Âge.



Mon tout est un scientifique qui étudie l’homme dans sa globalité.

Réponse : Anthropologue (An-Trop-Paul-Eau-Gueux).

5.

Mon premier est une couleur.

Mon deuxième est la troisième voyelle de l'alphabet.

Mon troisième est un marché couvert.

Mon quatrième se forme dans le cerveau.



Mon tout est un chanteur français.

Réponse : Johnny Hallyday (Jaune-I-Halle-Idée).

6.

Les poules pondent mon premier.

Mon deuxième est un oiseau.

Les marins sont des spécialistes de mon troisième.

Mon quatrième arrive après 1.

Mon cinquième est une note de musique.

Mon sixième est un symbole composé de deux lignes qui se croisent.



Mon tout est un peintre qui a fait entre autres la toile «La Liberté guidant le peuple».

Réponse : Eugène Delacroix (œufs-Geai-Nœud-Deux-La-Croix).

7.

Mon premier est un liquide blanc.

Mon deuxième est le contraire de rassis.

Mon troisième est le symbole représentant l'élément chimique rhénium.

Mon quatrième est une marque de biscuit française de la ville de Nantes.

Mon cinquième se trouve à l'intérieur du pain.

On respire mon sixième.



Mon tout représente les personnes qui ont organisé la première projection collective gratuite de film photographique sur grand écran.

Réponse : Les frères Lumière (Lait-Frais-Re-Lu-Mie-Aire)

8.

Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième est la femme du roi.

Mon troisième est un cube numéroté de 1 à 6.

Mon quatrième est froid et blanc.



Mon tout est un personnage des studios Disney.

Réponse : La Reine des neiges (La-Reine-Dé-Neige).

9.

Mon premier est la capitale de l'Italie.

Mon second est une voyelle.

Mon troisième est un fleuve d'Europe.

Mon tout est une plante qui sent bon.

Réponse : Le romarin (Rome-A-Rhin).

10.

Mon premier est un oiseau.

Mon deuxième circule dans les veines.

Mon troisième est là où je dors.

Mon tout est une fleur.

Réponse : Le pissenlit (Pie-sang-lit).

11.

Mon premier est un musicien célèbre.

Mon deuxième est une note de musique.

Mon troisième est aussi une note de musique.



Mon tout est un fromage italien.

Réponse : La mozzarella (Mozart-ré-la).

12.

Mon premier est entre 1 et 3.

Mon deuxième est l'inverse de la m*rt.

Mon troisième est l'inverse de flou.



Vous êtes forcément fan de mon tout.

Réponse : Une devinette (deux-vie-net)

13.

Mon premier se trouve dans la gueule du loup.

Mon deuxième est indispensable à la vie.

Mon troisième est un jeu.

Mon quatrième est au milieu de la mer.



Mon tout vit dans les fleuves d’Amazonie.

Réponse : Le crocodile (Croc-eau-dé-île)

14.

Mon premier se trouve au milieu de la figure.

Mon deuxième est le contraire d'habillé.

Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit.



Mon tout est une fleur sur l'eau.

Réponse : Le nénuphar (nez-nu-phare)

15.

Mon premier est un animal.

Mon deuxième est un animal.



Mon tout est un animal.

Réponse : Le serpent (cerf-paon)

17.

Mon premier recouvre le corps.

Dans la gare, on marche sur mon second.

On a besoin de mon troisième pour faire des phrases.

On fait mon quatrième pour attacher deux cordes.



Mon tout plait souvent aux enfants.

Réponse : Pokemon. (Peau-quai-mot-nœud)

18.

Mon premier est un animal qui mange des souris.

Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts.

Mon troisième est un chiffre entre un et cinq.



Mon tout est ce que je suis en train de faire.

Réponse : Charade (chat-rat-deux)

19.

Mon premier est le contraire de haut.

Mon deuxième est le contraire de rapide.

Mon troisième est le contraire de matin.



Mon tout s'accroche aux branches des arbres.

Réponse : Balançoire (bas-lent-soir)

20.

Mon 1er ouvre les portes.

Mon 2ème est vitale.

Mon 3ème garde les troupeaux.



Mon tout est un grand personnage historique !

Réponse: Cléopâtre (Clé-eau-pâtre)

21.

Mon premier est un oiseau bavard.

Mon second est une note de musique.

Mon troisième se trouve au milieu du visage.



Mon tout est un massif montagneux.

Réponse: Pyrénées (Pie-ré-nez)

22.

On boit mon premier.

Mon deuxième est un animal qui vit sous l'eau.

Mon troisième est là où l'on dort.



Mon tout est un prénom.

Réponse: Aurélie (eau-raie-lit)

23.

Mon premier est le contraire de «dur»

Mon deuxième est le contraire de «tôt»

Mon troisième est un chiffre

Mon tout est piquant

Réponse: La moutarde (mou-tard-deux)

24.

Mon premier est une partie d'un oiseau.

Mon deuxième est une marque de bière bien connue.

Mon troisième est composé de 52 semaines.

Mon tout est un animal.

Réponse : Éléphant (Aile-Leffe-an)

Mon premier porte les voiles d'un bateau.

Mon deuxième est compris entre 1 et 5.

Mon troisième se boit au petit déjeuner.

Mon quatrième est la lettre qu’il faut enlever à Blanc pour que ça fasse Black.

Mon tout est un petit gâteau.

Réponse : Madeleine (Mât-deux-lait-N)

26.

Mon premier est une marque de chaussures moches.

Mon deuxième est indispensable à la vie.

Mon troisième est une activité de vente illégale.

Mon tout vit dans les fleuves d’Amazonie.

Réponse : Crocodile (Crocs-eau-deal)

Mon premier est un animal.

Mon deuxième est un animal.

Mon tout est un animal.

Réponse : Le serpent (cerf-paon)

28.

Mon premier est en haut du t-shirt.

Mon second est le métal préféré des pirates.

Mon troisième est la 9ème lettre de l’alphabet.

Mon quatrième est le nombre d’années que l’on a.

Mon tout est une activité artistique que les enfants adorent.

Réponse : Coloriage (Col-Or-I-Age)

Mon premier est un poisson.

Mon deuxième est un poisson.

Mon troisième est un poisson.

Mon tout est un membre de ta famille.

Réponse : Ton tonton (Thon-thon-thon)

30.

Mon premier est derrière nous.

Mon deuxième est sous la croûte.

Mon troisième accueille des oiseaux.

Mon quatrième est derrière certains animaux.

Mon tout est un prénom épicène (qui peut se porter tant par les hommes que par les femmes).

Réponse : Dominique (Dos-Mie-Nid-Queue)

Mon premier est un gaz de digestion.

Mon deuxième est un félin.

Mon troisième se trouve entre sol et si.

Mon quatrième se perd lorsqu’on grossit.

Mon tout se pratique avec une canne.

Réponse : La Pêche à la ligne (Pet-Chat-La-Ligne)

32.

Mon premier est un adjectif possessif féminin.

Mes seconds sont adversaires.

Mon tout est un dramaturge français.

Réponse : Marivaux (Ma-rivaux)

Mon premier est révolu.

Mon deuxième accueille les nageurs prêts à plonger.

Mon troisième est un organe.

Mon quatrième ne cesse de tourner.

Mon tout a soif de connaissances.

Réponse : Explorateur (Ex-plot-rate-heure)

35.

Mon premier est une lettre de l’alphabet.

Mon deuxième recouvre tout notre corps.

Mon troisième est un récipient.

Mon quatrième est un pronom possessif.

Mon cinquième est un pronom personnel.

Réponse : Hippopotame (I-peau-pot-ta-me)