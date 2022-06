Top 100 des meilleures de blagues de papa

Le jeu de blagues à papa ou dad jokes consiste à lire une histoire ou une devinette courte et drôle, et celui qui rit en premier est le perdant.

Les blagues à papa ou dad jokes: comment ça marche

Deux personnes qui rigolent après avoir lu des blagues à papa ou une histoire drôle sur internet

Les blagues à papa ou dad jokes n’ont pas forcément de rapport avec la fête des Pères. Quoique, raconter une petite histoire drôle à votre père pour le faire rire de temps est temps est aussi une bonne idée pour renforcer votre complicité. Les blagues à papa sont en fait des jeux à faire entre amis ou en famille. Les participants doivent se séparer en deux équipes.

Chaque membre de chaque équipe doit se confronter face à face avec un membre de l’équipe adverse. Les deux vont alors se raconter des blagues à papa, c’est-à-dire une histoire courte, blague d'humoir noir... Souvent sous forme de devinette drôle. Le joueur qui rit en premier aux blagues à papa sera le perdant. En revanche, le reste du groupe aura le droit de rire aux éclats! Pour rendre le jeu encore plus marrant, le joueur qui écoute la ou les blagues à papa peut avoir la bouche remplie d’eau. Interdiction donc de rire sous peine d’arroser tout le monde.

100 blagues à papa pour épater la galerie à coup sûr

Pour passer du bon temps entre potes, rien de mieux que se raconter des blagues à papa, des devinettes et autre histoire drôle.

Voici quelques idées de blagues à papa. Selon l’évaluation, ces 100 blagues font partie des meilleures.

Blague à papa

Sais-tu pourquoi les bélugas sont en voie d’extinction ?

Parce qu’il n’y a pas assez de Belu filles…

Blague à papa

Qu’est-ce qu’un chat demande à la pharmacie ?

Est-ce que vous auriez un sirop pour matou ?

Blague à papa

Quelle est la date d’anniversaire de tous les chats ?

C’est la mi-août…

Blague à papa

Où se cache Mozart ?

Dans le frigo, car Mozzarella…

Blague à papa

Si on boit de l’alcool, on devient alcoolique. Et si on boit du rhum ?

On devient romantique…

Blague à papa

Comment appelle-t-on un poil qui devient dépressif ?

Un poil pubien…

Blague à papa

Quand un électricien meurt, il faut mettre sa famille au courant

Blague à papa

Il y a un mec sur Le Bon Coin qui veut vendre son SPA. Mais personne ne l’achète. Pourquoi ?

Il a écrit SPA à vendre…

Blague à papa

Quel est le poisson le plus léger ?

La palourde…

Blague à papa

Les girafes ont disparu. Tu sais comment ?

C’était un « cou » monté…

Blague à papa

Je connais un hibou, il boude, alors que sa femme est chouette…

Blague à papa

Comment s’appelle ma femme de ménage ?

Sarah Masse…

Blague à papa

Un docteur annonce à son patient:« J’ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle ».

« Dites-moi d’abord la mauvaise ».

« Vous avez le cancer »

« Et la très mauvaise ? »

« Vous êtes atteint de la maladie d’Alzheimer »

« Bon… au moins, je n’ai pas le cancer »…

Blague à papa

Je fais des blagues de chimiste, mais je n’ai jamais de réactions…

Blague à papa

J’ai reçu un coup de téléphone hier

Ben ça fait mal.

Blague à papa

Qu’est-ce qu’un hamster dans l’espace ?

Un hamsteroïde…

Blague à papa

Sais-tu pourquoi les policiers n’ont pas de ride ?

C’est parce qu’ils ont la peau lisse…

Blague à papa

Comment appelle-t-on un roux dans un four ?

Un roux-ti…

Blague à papa

Comment appelle-t-on un nain qui travaille à la Poste ?

Un nain posteur…

Blague à papa

Si je télécharge un film sans autorisation en Guadeloupe, je risque quoi ?

De devenir un pirate des Caraïbes…

Blague à papa

Quelle est la différence entre les crottes de nez et les brocolis ?

Personne ne mange les brocolis!

Blague à papa

Deux cacas vont à la g*erre. En chemin, ils rencontrent une diarrhée qui leur demande si elle peut venir. Ils refusent, pourquoi ?

Parce que la g*erre, c’est pour les durs.

Blague à papa

L’avocat du diable, il fait un guacamole d’enfer!

Blague à papa

C’est quoi la différence entre Jésus et un tableau ?

Pour le tableau, tu as juste besoin d’un clou.

Blague à papa

Que crie un donut sur la plage ?

Hey, je vais me beignet!

Blague à papa

Hier, j’ai raconté une blague à Auchan

Elle n’a pas supermarché…

Blague à papa

Quel cri fait un poussin de 200 kg ?

PIOU PIOU (en criant)

Blague à papa

Tu sais comment j’ai nommé mon zizi ?

Bidou. Parce que chaque fois que je vais aux toilettes, je scoubidou…

Blague à papa

C’est quoi un chien qui vend des lunettes ?

Un optichien…

Blague à papa

Que dit un citron quand il rentre dans une banque pour la braquer ?

Pas un zeste!

Blague à papa

Que dit un médecin à une crevette avant de l’ausculter ?

Décortiquez-vous!

Blague à papa

Qu’est-ce qu’un nem avec des écouteurs ?

Un NemP3…

Blague à papa

Que devient un pépito à minuit ?

Un pépitard…

Blague à papa

Quel est le pluriel de coca ?

Haltères. Un coca, des haltères.

Blague à papa

Que dit Frodon devant sa maison ?

C’est là que j’hobbit.

Blague à papa

Est-ce qu’une poule peut parler anglais ?

Yes chicken!

Blague à papa

Quel animal peut lire l’avenir ?

La poule de cristal…

Blague à papa

Pourquoi un chasseur prend son fusil aux toilettes ?

Pour tirer la chasse d’eau…

Blague à papa

Que dit un mec qui veut convaincre sa femme d’aller faire du camping ?

Viens, on va dormir, ça te tente ?

Blague à papa

Comment appelle-t-on la mamie qui fait peur aux voleurs ?

La mamie traillette

41.

Que fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans une voiture ?

Il full contact.

Un homme et un chien sont dans un bateau. Le chien pète, l’homme se noie. Quelle est la race du chien ?

Un pékinois…

43.

Tu connais la blague du chauffeur de bus ?

Nan ? Moi non plus, j’étais à l’arrière…

44.

Deux bonbons marchent dans la rue et un flic les interpelle: « Vos papiers s’il vous plaît! »

45.

Pourquoi n’y a-t-il pas de ballons dans l’émission « Questions pour un champion ? »

Parce que Julien les perce…

46.

Pourquoi Michael va à la porte ?

Parce que Jackson!

47.

Quel est le pays le plus cool du monde ?

Le Yémen…

48.

Quelle est la différence entre Tintin et Milou ?

Milou, il n’a pas de chien…

49.

C’est un pistolet qui rencontre une mitraillette et qui lui dit « Ça fait longtemps que tu bégaies ? ».

50.

Comment appelle-t-on un sorcier qui fait des tours à l’aide de yaourts ?

Un faux mage blanc…

51.

C’est l’histoire d’un nain qui a 26 enfants.

Bon, elle est courte, mais elle est efficace…

52.

Comment appelle-t-on un chauffeur de corbillard ?

Un pilote décès…

53.

C’est l’histoire de deux savons qui se rencontrent. L’un dit à l’autre « tu as maigri ». L’autre répond: « J’ai pris un bain ».

54.

Quel est le meilleur ami du feu ?

Le pot-au-feu…

55.

Qu’est-ce qui est petit, carré et jaune ?

Un petit carré jaune…

56.

Qu’est-ce qu’un chameau à trois bosses ?

Un chameau qui s’est cogné…

57.

Qu’est-ce qui n’est pas un steak ?

Une pastèque…

58.

Quel est le pays où tu peux te faire plein d’argent facile ?

La Tunisie.

59.

C’est l’histoire du petit dej, tu la connais ?

Nan ? Pas de bol.

60.

Pourquoi certaines vaches ferment-elles les yeux pendant la traite ?

Pour faire du lait concentré.

61.

Que font les dinosaures quand ils n’arrivent pas à se mettre d’accord ?

Un tirajosor…

62.

Qu’est-ce qui est transparent et qui court dans un champ ?

Un troupeau de vitres…

63.

Qu’est-ce qu’une baguette avec une boussole ?

Un pain perdu.

64.

Dans la phrase « Le voleur a volé une mamie », où est le sujet ?

En pris*n…

65.

J’ai essayé la veste de Gad et elle m’allait…

66.

Un jour, Dieu dit à Casto de ramer. Et Castorama.

67.

Maman Nuage et Bébé Nuage se promènent. Bébé Nuage s’arrête et dit:« Maman, j’ai envie de faire pluie pluie ».

68.

Monsieur et Madame Kuapassélabarrière ont un fils, quel est son prénom ?

Edmond…

69.

Connaissez-vous l’histoire de l’armoire ?

Elle n’est pas commode…

70.

Que font deux brosses à dents le14 juillet ?

Un feu dentifrice…

71.

C’est l’histoire d’un bœuf, il court, il court et il se viande.

72.

Pourquoi y a-t-il plein de tennismen en pris*n ?

À cause des raquettes…

73.

Que dit un monsieur très radin à ses enfants quand il veut leur faire plaisir ?

Si vous êtes sages, ce soir je vous montrerai la photo d’un enfant qui mange une glace!

74.

Qu’est-ce qu’une duche ?

C’est une douche sans O

75.

Deux asticots se retrouvent dans une pomme.

Tiens, je ne savais pas que vous habitiez dans le quartier.

76.

Qu’est-ce qu’un pénitencier qui rate son évasion ?

Un repris de justesse…

77.

Pourquoi les mammouths ont disparu ?

Parce qu’il n’y a plus de papouth…

78.

Qu’est-ce qu’une manifestation d’aveugles ?

Un festival de cannes…

79.

Quelle syllabe rend les grenouilles intelligentes ?

Grrrrr… sinon elles seraient nouilles…

80.

Que chante un lavabo qui se vide ?

Un siphon phon phon…

81.

Comment appelle-t-on une infirmière naine rousse ?

Une petite rousse de premiers soins…

82.

Soupçonné de vol dans une boulangerie, Florent Pagny nie.

83.

Pourquoi le crayon coule ?

Parce que le crayon à papier…

84.

Bonjour, vous avez des céréales hallal ?

Bien sûr, et j’ai aussi des tartines tines tines et de la confiture ture ture…

85.

Quelle princesse a toujours les lèvres gercées ?

Labello bois dormant.

86.

Pourquoi les Portugais portent-ils des chaînes en or ?

Pour savoir où s’arrêter quand ils se rasent.

87.

Quelle star demande toujours deux glaçons dans son verre ?

Michael Douglas

88.

Qui fait 40 heures par semaine au bureau de poste ?

La machine à café

89.

Quel est le contraire d’un chat ?

Un pacha.

90.

Comment appelle-t-on les parents de l’homme invisible ?

Les transparents

91.

Un jour, Dieu a dit « Hélène, tu vas t’égarer »

Et Hélène Ségara…

92.

Qu’est-ce qui fait NIOC NIOC ?

Un canard qui parle en verlan

93.

Comment une bonne sœur fait-elle des bébés ?

En couvant

94.

Que disent les arbres quand ils vont en boîte de nuit ?

Laquelle je vais brancher ?

95.

La maman demande à Simon:

Que fais-tu ?

– Rien

– Et ton frère ?

– Il m’aide!

96.

Qu’est-ce qu’un comptable ?

C’est un con avec une table.

97.

99.

– « T’es toujours en train de me contredire, on dirait ma copine ! »

– « T’as pas de copine »

– « Tu vois ! Tu recommences ! »

100.

Quelle est la différence entre une échelle et un fusil ?

L’échelle sert à monter et le fusil sert à descendre