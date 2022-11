Si vous avez envie de donner du style à vos textes, vos créations, on a sélectionné pour vous 20 jolies polices d’écriture à utiliser sans modération.

Vous en avez marre des polices d’écriture Times New Roman et Arial sur votre ordinateur ? Vous souhaitez des polices plus originales pour vos textes ? Quel que soit le logiciel de traitement de texte que vous utilisez (Microsoft Word, Open Office Writer, Libre Office Writer, etc) ou le logiciel de dessin ou de retouche photo (Adobe Photoshop, GIMP, etc), vous avez la possibilité d’installer de nouvelles police à votre goût. On vous explique tout et on vous donne le top 20 des plus belles polices d’écriture à télécharger et installer d’urgence.

À voir aussi

Télécharger de nouvelles polices d’écriture

Peu importe le logiciel que vous utilisez, il propose de nombreuses polices d’écriture pré-disponible. Mais si vous ne trouvez pas de caractères à votre goût, vous pouvez télécharger de nouvelles polices d’écriture compatibles avec votre logiciel pour les installer. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site web Dafont qui propose un très large choix de polices gratuites et des polices payantes, pour Windows ou pour Mac OSX. Vous pouvez également chercher sur le site Google Fonts où vous trouverez des polices gratuites. Sur l’un comme sur l’autre, vous trouverez différents styles d’écriture : typographie, calligraphie, effet manuscrit, lettres cursives et caractères spéciaux… il y en a pour tous les goûts.

Installer de nouvelles polices d’écriture

Une fois que vous avez fait votre choix de police, il vous suffit de cliquer sur Télécharger (pour Dafont) ou sur Download Family (sur Google Fonts). Vous aurez alors dans votre dossier de téléchargement un (ou des) fichier(s) zip au nom de la (ou les) police(s) que vous avez sélectionnée(s). Il vous faut alors décompresser l’archive zip pour obtenir les fichiers de police d’écriture. À noter que pour une même police, vous aurez plusieurs fichiers, un pour la version normale, un autre pour la version en gras, un autre pour l’italique, etc). Fichiers que vous n’avez maintenant plus qu’à installer sur votre ordinateur ou sur votre logiciel pour utiliser les nouvelles écritures.

Top 30 des plus belles polices d’écriture

Pour vous aider à faire votre choix de polices d’écriture, on a fait pour vous une liste de 20 polices d’écriture de styles différents. Des polices de caractère sans serif (comprendre : sans empattement), des polices de caractères serif (avec empattement, donc), des polices scriptes (aussi appelées cursives, des polices monospaces (dont la largeur de chaque caractère est identique), ainsi que des polices fantaisies.

5 polices d’écriture sans serif

1) La police d’écriture «Lemon Milk»

«Lemon milk», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Voilà un police sans serif simple mais élégante avec ses lignes droites, idéale pour un titre de dossier, pour un slogan sur une affiche ou pour un post Instagram, par exemple.

2) La police d’écriture «Akira»

«Akira», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

«Akira» est une police d’écriture sans serif en lettres capitales. Effet bold garanti.

3) La police d’écriture «Caviar Dreams»

«Caviar Dreams», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Des traits fins, des lettres simples, des courbes élégantes, c’est la police «Caviar Dreams».

4) La police d’écriture «Michroma»

«Michroma», disponible sur Google Fonts / Crédit images : Google Fonts

Pour un côté futuriste à vos textes ou vos créations d’arts, utilisez «Michroma».

5) La police d’écriture «Azonix»

«Azonix», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Des lettres épurées, des lignes droites et des courbes souples, une typographie simples : «Azonix».

5 polices d’écriture serif

1) La police d’écriture «Prata»

«Prata», disponible sur Google Fonts / Crédit images : Google Fonts

«Prata» est une police serif (avec empattement) aux lignes arrondies, à l’aspect simple, pour des textes d’une calligraphie élégantes. Vous allez aimer écrire avec «Prata».

2) La police d’écriture «Vogue»

«Vogue», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Envie de faire copier-coller le style du magazine «Vogue» ? C’est possible avec l’utilisation de cette police.

3) La police d’écriture «Adventuro»

«Adventuro», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Pour un style épique, vous pouvez utiliser «Adventuro».

4) La police d’écriture «Bohemian Soul»

«Bohemian Soul», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Envie de mettre des étoiles dans vos textes ou vos post Instagram ? Utilisez «Bohemian Soul».

5) La police d’écriture «Rockabye»

«Rockabye», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Pour donner un style rock à vos textes, comptez sur la police serif «Rockebye» et ses circonvolutions.

5 polices d’écriture script

1) La police d’écriture «Ramadhan Mubarak»

«Ramadhan Mubarak», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Besoin d’une jolie calligraphie ? Ne cherchez plus.

2) La police d’écriture «The signature»

«The signature», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

«The signature» est une police effet manuscrit, comme écrite avec une plume et de l’encre.

3) La police d’écriture «Kindergarten»

«Kindergarten», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Ecrire comme un enfant, c’est possible avec ces caractères maladroits.

4) La police d’écriture «Pinyon Script»

«Pinyon Script», disponible sur Google Fonts / Crédit images : Google Fonts

Pour un effet belle lettre d’antan, utiliser les cursives de «Pinyon Script».

5) La police d’écriture «Black Raint»

«Black Raint», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Faites comme si vous écriviez avec de la peinture et un pinceau.

5 polices d’écriture de symboles

1) La police d’écriture «Ice Cream Icons»

«Ice Cream Icons», disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Si vous souhaitez ajouter des symboles à vos textes, vos création, ou si vous voulez envoyer des messages codés, vous pouvez opter pour cette écriture aux lettres remplacées par des glaces.

2) La police d’écriture «Famous Logos»

«Famous Logos », disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Retrouvez des logos de marques ou de groupe de rock grâce à la police «Famous Logos». Vous trouverez même le sigle de Batman.

3) La police d’écriture «Meroitic Hieroglyphics»

«Meroitic Hieroglyphics », disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Écrivez avec des hiéroglyphes !

4) La police d’écriture «Elder Futhark»

«Elder Futhark », disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Envie d’écrire en rune ? C’est aussi possible.

5) La police d’écriture «Alien Hieroglyph»

«Alien Hieroglyph », disponible sur Dafont / Crédit images : Dafont

Pour tenter de communiquer avec les aliens, vous pouvez essayer l’écriture «Alien Hieroglyph».