Top 50 des meilleures disquettes pour draguer

Les disquettes sont de petites phrases rigolotes que certains hommes envoient aux femmes pour les draguer. Voici les meilleures disquettes d’amour.

Disquette de drague : de quoi s’agit-il?

Une femme allongée sur le canapé en regardant son smartphone Credit : gorodenkoff

À voir aussi

Les disquettes de drague sont utilisées par les hommes qui cherchent à séduire les femmes via les réseaux sociaux ou les sites de rencontre.

Les disquettes drôles ou romantiques font partie des techniques de séduction plébiscitées par les hommes, ou plus précisément les dragueurs. Séduire une fille dès la première rencontre n’est pas une chose facile. Il s’agit même d’une étape qui stresse certains de ces messieurs. Ces derniers finissent souvent par dire des maladresses ou évitent finalement de parler de leur sentiment. C’est pour cela que les dragueurs usent des disquettes pour draguer. Ils se sentent plus rassurés en mémorisant des phrases toutes faites afin de les sortir au bon moment et de flatter leur « crush ».

Les disquettes, ce sont tout simplement des phrases toutes faites, un peu comme des citations, et situées à mi-chemin entre blagues de beauf et drague. Citer une disquette au cours de la discussion avec une jolie fille donne l’impression d’avoir le sens de l’humour. Le plus souvent, une disquette s’apparente à un compliment, c’est-à-dire qu’elle met l’accent sur l’apparence physique de la fille. Il est donc clair que ce genre de séduction ne fonctionne qu’avec une jolie fille. Avec un peu de chance, la fille sera épatée par l’humour, ou par l’audace de son prétendant. Le mieux est de vous assurer de ne pas choisir une disquette que tous vos amis ont déjà tentée.

Le principal intérêt d’une disquette est de détendre l’atmosphère et de briser la glace. Elle permet aussi de déclencher un rireetattirer l’attention de la fille. Certains hommes l’utilisent pour engager la discussion ou pour aller droit au but. Mais à cause du caractère teinté d’exagération, ou manquant de tact des disquettes de beauf, ces phrases « bateau » ne sont pas vraiment appréciées par la gent féminine. Les femmes préfèrent la délicatesse plutôt que l’audace, et l’authenticité plutôt que les citations entendues maintes fois. Les disquettes de drague ont la réputation d’en faire un peu trop!

En réalité, la disquette est un art de séduction difficile à manier. Il faut faire preuve de réactivité et de spontanéité si vous ne voulez pas passer pour un Don Juan qui ne pense qu’à draguer toutes les belles femmes qu’il croise. Par exemple, évitez d’utiliser la même disquette avec des femmes qui se connaissent ou qui ont la probabilité de se fréquenter. Optez pour les disquettes drôlessans tomber dans l'excès ou dans l’exagération. Après tout, le sens de l’humour est l’une des qualités les plus recherchées par ces dames. Sinon vous aurez l’air de manquer de franchise.

Les disquettes de drague les plus romantiques

Un couple passant une soirée romantique au restaurant Credit : LuckyBusiness

Pour tenter det oucher le cœur d’une femme, certains hommes font preuve de beaucoup d’imagination ou d’ingéniosité en utilisant des phrases pleines d’amour. Ce sont les disquettes romantiques ou disquettes de drague qu’ils envoient en message. Avec un peu de chance, ces disquettes peuvent être le début de longues discussions qui se terminent par des rendez-vous galants. Voici quelques idées de disquettes d’amour pour draguer.

1.

Je ne suis pas écrivain, mais j’imagine très bien écrire notre histoire à deux.

2.

Si la beauté était une époque, tu serais l’éternité.

3.

Nous ne sommes pas des chaussettes… Et pourtant je crois que nous ferions une belle paire !

4.

Je ne suis peut-être pas un génie, mais je peux faire de tes rêves une réalité.

5.

Ta beauté est plus attirante que le champ magnétique d’un aimant.

6.

Excuse-moi tu n’aurais pas l’heure ? Parce que depuis que je t’ai vue, j’ai perdu la notion du temps.

7.

D’habitude je suis un très bon nageur, mais là je me noie dans tes yeux.

On m’a toujours dit de suivre mes rêves, alors je te suis.

9.

Tu ne t’appellerais pas Google ? Parce que je retrouve en toi tout ce que je recherche.

10.

Je suis négatif au covid, mais positif à ton charme !

11.

La p0lice est à tes trousses, car tu as volé mon cœur!

Je ne fume pas, je ne bois pas, et ma seule drogue, c’est toi.

13.

Même s’il n’y avait plus de gravité sur terre, je tomberais toujours amoureux de toi.

14.

Si j’avais mis 5 centimes dans ma tirelire chaque fois que je croisais une femme aussi magnifique que toi, ma fortune s’élèverait aujourd’hui à… 5 centimes!

15.

Tu t’es fait mal quand tu es tombée du paradis ?

16.

Tu crois à l’amour au premier regard ou je dois repasser une seconde fois ?

17.

J’ai un gros problème avec mon téléphone : il manque ton numéro.

18.

Tu connais la définition du mot charmante ? Regards toi dans le miroir et tu verras…

19.

Je crois que j’ai des problèmes de mémoire, car quand je te vois, j’oublie tout.

20.

Aurais-tu un pansement? Parce que je me suis blessé en tombant sur ton charme!

Ainsi, choisissez une disquette romantique pourdéclarer votre amour lors d’une soirée en tête à tête.

Les disquettes de drague les plus drôles

Quatre amies riant en tenant un smartphone Credit : olesiabilkei

Pour les hommes qui ont un bon sens de l’humour, une disquette drôle est un excellent moyen de draguer. Si vous êtes à court d’idées, voici quelques disquettes hilarantes pour déclarer votre amour. Et si jamais vous repartez bredouille, au moins vous aurez fait rire votre « crush ».

1.

Tu ne serais pas une biscotte ? Parce que tu es craquante !

2.

On devrait t’arrêter pour excès de beauté sur la voie publique.

3.

Ton père ne travaillerait pas chez Nintendo ? Parce que tu es une DS.

4.

Dieu t’a tout donné, mais il a oublié de te donner mon numéro…

5.

Est-ce que je peux avoir ta photo ? C’est pour montrer au père Noël ce que je veux comme cadeau.

6.

Je suis perdu. Pourrais-tu me donner le chemin qui va à ton cœur ?

Tu ne serais pas hôtesse de l’air ? Parce que quand je te vois j’ai la tête dans les nuages.

8.

Il parait qu’il faut souffrir pour être belle, tu as donc dû frôler la m0rt!

9.

Si un grain de sable voulait dire je t’aime, je t’offrirais le Sahara.

Il n’y a pas d’orage et pourtant je crois, car j’ai eu un coup de foudre.

Ainsi, parfois une disquette drôle plait plus à une femme qu’une disquette d’amour, car un homme avec un bon sens de l’humour est plutôt attirant.

Les disquettes de beauf les plus lourdes pour draguer

Une femme charmante Credit : Deagreez

Il y a aussi ces phrases plutôt lourdes et sans aucun tact qu’on appelle disquettes de beauf, mais qui servent aussi à draguer. La plupart du temps, ces disquettes de dragueur de rue font fuir les femmes. Cependant, elles peuvent être utiles pour entretenir la flamme au sein d’un couple. Voici les disquettes de beauf les plus souvent utilisées pour la drague.

1.

Tu ne serais pas une sortie de sec0urs ? Parce que tu m’exit!

2.

Ce n’est pas parce que la cage dispose d’un gardien que je ne peux pas marquer un but.

3.

Ton père fait-il des biscottes ? Car tu es craquante.

Tu m’as lâché un « vu », je suis ton opticien ?

5.

Tu ressembles énormément à ma prochaine petite copine.

J’aimerais être ton pyjama pour pouvoir dormir avec toi toutes les nuits.

7.

Excuse-moi t’aurais pas l’heure ? Parce que depuis que je t’ai vu j’ai perdu la notion du temps.

Ton père est peintre ? Parce que tu es un véritable chef-d’œuvre.

9.

Ton père est serrurier ? Parce qu’il t’a donné les clés de mon cœur.

10.

Ton père travaille à la poste ? Parce que tu me rends timbré.

11.

Tu n’aimerais pas la conjugaison ? Parce que tu es plus que parfait.

12.

Avec toi on ne peut pas jouer à cache-cache, car quelqu’un comme toi est impossible à trouver !

13.

Je peux t’appeler Ève ? Parce que tu es la première femme de mon cœur.

14.

J’aimerais être ton pyjama pour pouvoir dormir avec toi toutes les nuits.

15.

Tiens, voici 10€. Bois jusqu’à ce que tu me trouves beau et viens me parler après…

Tu ne serais pas un Big Mac? Parce que tu es à croquer.

T’aurais pas de la crème solaire ? Parce que tu me fais rougir.

18.

Ton père, il ne serait pas dealer de drogue ? Parce que tu es trop bien roulée.

19.

– Tu es en couple ? – Oui. – Je ne suis pas jaloux.

20.

Ton père n’est pas fermier ? Parce que tu es une belle cochonne.

Ainsi, certaines disquettes de beauf sont toutefois lourdes ou embarrassantes et peuvent repousser la femme au lieu de la séduire.