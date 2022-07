Top 50 des meilleures disquettes drôles pour draguer

Misez sur les disquettes drôles, flatteuses et audacieuses pour draguer. Mieux vaut faire rire aux larmes que faire pleurer !

Aborder une fille plus facilement avec les disquettes d’amour drôles

Un homme et une femme drôles se cachant les yeux avec des cœurs en papier. Crédit : Jovanmandic

La séduction est un art, certes, mais il suffit parfois de trouver les bonnes blagues pour attirer l’attention d’une fille, la faire rire et gagner son cœur. Les longues déclarations d’antan fonctionnent de moins en moins, la gent féminine en réclame moins, mais avec plus d’humour. Attention, les pires phrases ne doivent pas faire surface lors d’une tentative de drague. Un geek timide peut s’en sortir mieux qu’un don juan grâce aux phrases d’amour drôles.

Les disquettes s’utilisent à n’importe quelle occasion. N’hésitez pas à lâcher la bombe durant les anniversaires ou pendant les sorties entre potes pour faire rire. Vous pouvez même utiliser les disquettes dans un endroit qui requiert une certaine retenue, à condition que vos blagues restent entre vous et la personne qui fait chavirer votre cœur. S’il existe mille et une phrases drôles, pensez à les utiliser intelligemment. Autrement dit, votre humour ne doit pas blesser la personne, une phrase de drague drôle a pour but de la faire rire et lui donner envie de continuer à discuter avec vous. Quels tags peuvent fonctionner en amour lors d’une première conversation ? Ci-dessous votre liste de disquettes neurchi qui peuvent défier les yeux doux :

1- Ton nom, c’est Google ? Parce que tu as tout ce que je recherche !

2- Tu peux me rendre mon cœur ? Je crois que tu l’as volé !

3- Ton père fait des biscottes ? Parce que t’es super craquante !

4- Ravi de te rencontrer, je suis Stéphane et tu es… magnifique !

5- J’ai essayé de faire de mon mieux pour ne rien ressentir pour toi. Devine quoi ? J’ai échoué !

6- Est-ce que je peux avoir un numéro ? Même un faux si tu veux…

7- Je dis toujours qu’il y a trois manières d’être belle : mignonne, sexy et jolie. Toi, tu es les trois !

8- Je suis content de ne pas être aveugle, sinon je ne pourrais pas admirer ta beauté

9- Tu es comme un dictionnaire, tu ajoutes du sens à ma vie.

10- Puis-je t’emprunter un baiser ? Je te promets, je te le rendrai.

11- Puis-je prendre une photo de toi pour prouver à tous mes amis que les anges existent ?

12- Es-tu magicienne ? Parce que quand je te regarde, tout le reste disparaît !

13- Si tu étais un délit, tu serais un excès de beauté

14- Tu t’es fait mal quand tu es tombée du paradis ?

15- Je crois que j’ai des problèmes de mémoire, car quand je te vois, j’oublie tout.

16- Es-tu un micro-ondes ? Parce que tu fais fondre mon cœur.

Déclarer votre flamme en utilisant les disquettes adorables

Un homme portant une femme sur son dos au bord de l’eau. Crédit : PeopleImages

Il arrive qu’une amitié évolue au fil du temps pour se transformer en un sentiment amoureux. Celui qui souhaite avoir plus qu’une amitié doit être prudent quant à la façon dont il va aborder le sujet avec son interlocutrice. Vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur ? Les disquettes sous forme de blagues vous sauvent la mise, elles font rire. Ces phrases drôles sont attendrissantes, à condition de bien les choisir. Vous êtes le mieux placé pour connaître le caractère de votre amie ainsi que la date de son anniversaire. Cet avantage vous permettra de sélectionner les disquettes drôles qui sauront faire battre son cœur et y faire naître l’amour. Ne prenez pas un air sérieux quand vous irez lui parler, une bonne dose d’humour et quelques tags drôles détendront l’atmosphère. Faites-lui également les yeux doux, ça marche toujours en matière de drague. Néanmoins, assurez-vous qu’aucune autre situation ne vienne l’embêter durant votre tentative de drague. Il est important qu’elle vous écoute, car se faire entendre n’engendre pas toujours les résultats recherchés. Évitez également de sortir les pires phrases au risque de lui briser le cœur. La première étape de votre mission est de capter son attention et de la retenir avec des disquettes. Ci-après les phrases de drague neurchi à glisser dans vos propos à faire rire:

Moi, sans toi, c’est comme un océan sans eau Dans le royaume de mon cœur, c’est toi la princesse J’arrêterai de t’aimer le jour où une pomme sortira d’un manguier un 30 février Je ne suis pas ivre, je suis juste enivré par ton odeur Je ne savais pas ce que je voulais chez une femme avant de t’avoir rencontrée Je ne suis pas écrivain, mais j’imagine très bien écrire notre histoire à deux Je ne fume pas, je ne bois pas, et ma seule drogue, c’est toi Si j'étais un chat, je passerai volontiers mes 9 vies à tes côtés On a beau tout rêver, tu dépasses le rêve C’est à partir de toi que j’ai dit oui au monde Avec toi, on ne peut pas jouer à cache-cache, car quelqu’un comme toi, c’est impossible à trouver Tu veux le dernier carré de chocolat ? Si j’avais le choix entre la vie et toi, ce sera toi que je choisirai, car tu es ma raison de vivre Leur rêve à eux, c’est d’être heureux. Mon rêve à moi, c’est d’être avec toi ! Ne me demande pas pourquoi je t’aime, car je devrais t’expliquer pourquoi je vis Lorsque tes yeux me parlent, c’est mon cœur qui t’écoute

Draguer sans paraître grossier: les disquettes marrantes et charmantes

Un homme au torse nu et une femme qui ont l’air décidés à passer à l’action Crédit : Foremniakowski

Séduire en amour, c’est aussi se faire désirer. Si certaines filles préfèrent les bouquets de fleurs et les chocolats, d’autres ne veulent qu’une seule chose: se faire draguer pas les mauvais garçons, mais uniquement via des disquettes incarnant l’humour. Cela dit, un minimum de respect s’impose pour éviter de lâcher des disquettes beauf qui vont gâcher votre mission d’un coup. Nos neurchi disquettesfont également rire, mais pensez à cerner la personne avant de sortir des phrases maladroites. Une technique de drague drôle, sexy et sympa est mille fois mieux qu’une phrase de drague bourrée de termes malsains qui ne fera que briser un cœur.

Alors, les mots poupée, bébé et ma puce sont autorisés dans les disquettes drôles. Ajoutez-y des yeux doux et quelques tags drôles. Si la personne se met à rire et joue le jeu, c’est qu’elle apprécie vos blagues drôles et qu’elle veut aller plus loin (dans un resto, sur le pas de la porte, sur votre canapé ou dans votre lit, qui sait ! ). Vous pouvez procéder de façon directe même en faisant quelques blagues, le but est de paraître amusant et non vulgaire. Bref, évitez les pires phrases de drague qui soient. À vos disquettes !

Les gens m’appellent Luc, mais toi tu peux m’appeler ce soir T’es tellement chaude que je pourrai faire cuire des biscuits sur toi Zut, j’ai fait tomber du café sur ton pantalon, le mieux, c’est que tu l’enlèves Tu as l’air d’avoir froid. Tu veux m’utiliser comme couverture ? Je peux lire dans la paume de ta main que tu vas finir dans mon appartement Si être sexy était un crime, tu serais en pris*n ! Ton cul est tellement beau que c'est une honte que tu doives t'assoir dessus Ton père est marchand de t*bac ? Parce que t’es super bien roulée Ton père ne serait-il pas fermier ? Parce que t’es une belle lapine ! Le son de ta voix me caresse jusqu’en bas du dos Pourquoi se la péter avec nos fringues, alors que nos meilleurs moments, on les passe à poil ? Montre-moi ce que tu portes, et je te dirai 10 façons de mieux le porter pour que tu sois plus belle que les étoiles du ciel Tu trouves ça sexy quand les hommes font le premier pas ou dois-je attendre que tu le fasses toi-même ? J’ai rêvé de toi la nuit dernière. Je te dirai bien ce qui s’est passé, mais c’est bien trop inapproprié ! Ton décolleté, c'est comme un paquet de Chocapic, quand on le regarde on a envie de fourrer sa main dedans Ton père est aviateur ? Car t’es un vrai avion de chasse. Ce n’est pas parce que la cage dispose d’un gardien que je ne peux pas marquer un but

Ça y est, vous êtes prêt à la faire rireavec les meilleures disquettes drôles ! L’usage des phrases humoristiques dépend de certains paramètres comme le caractère de votre cible et ses habitudes. Ces blagues amusantes font toujours de l’effet chez une fille, vous pouvez en être sûr. Sinon, vous aurez glissé une phrase marrante que chacun de vous n’oubliera pas. La séduction ne réussit pas toujours, mais l’humour fera la différence. Si l’être aimé se met à rire, se rend compte que vous souhaitez la séduire et fait le pas, c’est tant mieux pour vous. Autrement, vous l’aurez fait rire avec quelques tags drôles et chacun passe à autre chose. Vous n’avez rien à perdre, même pas une amitié, aussi fragile soit-elle.

Une véritable amie ne s’enfuira pas après quelques disquettes maladroites ou phrases de drague déplacées. Au contraire, elle va s’arranger pour que personne ne soit blessé ni mal à l’aise. Vous n’avez pas tissé des liens d’amitié avec elle ? C’est encore mieux ! Hélas, vos fantasmes resteront des fantasmes, mais vous pouvez utiliser les disquettes drôles sur d’autres personnes histoire de vous entraîner en amour et d’éviter les pires phrases qui peuvent briser des cœurs.