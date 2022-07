Top 50 disquettes de beauf pour draguer

La drague beauf est une phrase drôle ou citation teintée d’humour que les dragueurs de rue utilisent pour attirer l’attention des jolies filles.

Pourquoi les disquettes de beauf pour draguer ne fonctionnent pas ?

Les disquettes de beauf sont considérées par les femmes comme une technique de drague vraiment nulle, mais drôle Credit : Prostock-Studio

À voir aussi

L’art de la drague n’est certainement pas un talent inné chez beaucoup d’hommes. Néanmoins, à force de vouloir séduire une femme, ou même toutes les jolies filles qui passent, certains hommes débordent d’imagination. Malheureusement, les phrases de beauf même drôles mènent rarement au succès. Si par chance, la jeune femme a un bon sens de l’humour et apprécie l’audace, certaines disquettes de beauf peuvent aboutir à une discussion plus chaleureuse, voire plus si affinité. Cependant, dans la majeure partie des cas, le contraire se produit : la fille prendra ses jambes à son cou pour fuir le plus loin possible. Au pire, vous repartirez avec une bonne gifle, mais au moins, elle aura pris le temps de vous toucher!

Une disquette de beauf est un ensemble de mots bateaux, le plus souvent sous forme de comparaison, employée par les hommes pour draguer les femmes. Ces citations, maintes et maintes fois reprises par la gent masculine, font allusion aux attraits physiques et au charme de leur interlocutrice. Mais même si ces phrases ont un caractère poétique et sont plus tournées dans l’humour, elles sont assez lourdes. En effet, les femmes trouvent les disquettes de beauf trop « osées » ou intrusives. Cette technique de drague n’a aucun tact ni aucune délicatesse. De plus, elle est bourrée d’exagération : trop de flatterie tue la flatterie. Une femme qui a parfaitement confiance en elle, et qui a de l’estime, ne se laissera jamais berner par des citations de beauf.

Un homme qui sait faire preuve de respect, de sensibilité et de discrétion aura plus de chances d’aboutir à un rendez-vous galant plutôt qu’un prétentieux qui balance un « Ton père, il ne serait pas dealer de weed ? Parce que t’es sacrément bien roulée : ».Alors, la prochaine fois que vous, messieurs, désirez réellement une femme, révisez les mots attentionnés et apprenez les simples gestes de gentillesse au lieu de mémoriser ces vieilles disquettes de beauf qui ont valu de bonnes gifles à vos confrères! De plus, si ces phrases surgissent dans votre esprit lorsque vous avez de l’alcool dans le sang, retenez-vous!

Il existe cependant des disquettes de beauf assez mignonnes qui plaisent quand même aux femmes. Ce sont celles qui ressemblent à une bonne blague sans connotation se*uelle et sans aucune insinuation gênante sur le trait physique. Les femmes n’aiment pas être vues comme des objets se*uels. De ce fait, réservez les compliments pour quand vous aurez réussi à séduire votre dulcinée. En attendant, misez sur des compliments et des remarques sincères. C’est d’ailleurs ce qui fait défaut aux disquettes de beauf. Découvrez les phrases de drague de rue que les jolies demoiselles ont entendues au moins une fois.

Le top 50 des pires phrases de beauf pour la drague

Voilà comment la plupart des femmes réagissent lorsque les dragueurs se mettent à balancer une disquette de beauf peu flatteur. Credit : Deagreez

Si vous désirez faire bonne impression et séduire à coup sûr une belle demoiselle, évitez les 50 disquettes de beauf suivantes. Ces phrases de drague ont beau être flatteuses, surtout si vous leur ajoutez un geste d’humour, il faudrait doubler d’ingéniosité pour séduire une femme. À moins de vouloir passer pour un Don Juan à deux balles, optez pour une approche plus discrète et moins lourde.

Phrase beauf drôle

Ton père, ce n’est pas Ben Laden ?

Non, pourquoi ?

Parce que tu es une bombe !

Phrase beauf drôle

J’ai un problème avec mon portable : il manque ton numéro.

Phrase beauf drôle

En temps normal je suis un très bon nageur, mais là je ne comprends pas, je me noie dans tes yeux.

Phrase beauf drôle

Ton père il ne serait pas dealer de weed ? Parce que t’es sacrément bien roulée.

Phrase beauf drôle

Est-ce que t’as un pansement ? Je viens de m’écorcher le genou en tombant pour toi.

Phrase beauf drôle

Ton père il ne bosserait pas chez Windows ?

Non, pourquoi ?

Parce que franchement tu m’as faitbuguer.

Phrase beauf drôle

Ton père ne serait pas psy ?

Non, pourquoi ?

Parce que je suis fou de toi !

Phrase beauf drôle

Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux.

Phrase beauf drôle

Ton cul est tellement beau que c’est une honte que tu doives t’assoir dessus.

Phrase beauf drôle

Les gens m’appellent Stéphane, mais toi tu peux m’appeler ce soir.

Phrase beauf drôle

Ton père travaille chez Nintendo si j’en crois ton corps de DS!

Phrase beauf drôle

Excuse-moi, je suis perdu, tu peux m’indiquer le chemin qui mène à ton cœur ?

Phrase beauf drôle

Si un grain de sable voulait dire je t’aime, je t’offrirais le Sahara!

Phrase beauf drôle

Dans le royaume de mon cœur, c’est toi la princesse.

Phrase beauf drôle

On s’est déjà vu quelque part, non ?

Je ne pense pas non!

Tu ressembles énormément à ma prochaine petite copine.

Phrase beauf drôle

Je ne fume pas, je ne bois pas, et ma seule drogue, c’est toi.

Phrase beauf drôle

J’aimerais être une feuille morte devant ta porte pour que tu m’écrases par ta beauté à chaque fois que tu sors de chez toi.

Phrase beauf drôle

Excuse-moi, t’aurais pas l’heure ? Parce que depuis que je t’ai vu j’ai perdu la notion du temps.

Phrase beauf drôle

Ton père n’est pas fermier ?

Non, pourquoi ?

Parce que t’es une belle cochonne.

Phrase beauf drôle

Hé, mademoiselle, t’as de belles jambes ! Elles ouvrent à quelle heure ?

Phrase beauf drôle

Tu crois à l’amour au premier regard ou je dois repasser une seconde fois ?

Phrase beauf drôle

La différence entre ma voiture et toi, c’est que toi t’as pas besoin de néons pour briller.

Phrase beauf drôle

Tu ne serais pas un Big Mac, parce que t’es à croquer.

Phrase beauf drôle

Même s’il n’y avait plus de gravité sur terre, je tomberais toujours amoureux de toi.

Phrase beauf drôle

Tu dois être en chocolat parce que t’es à fondre.

Humour beauf de drague

Si j’étais un super héros, je serais Yourman !

Humour beauf de drague

Moi sans toi, c’est comme un océan sans eau.

Humour beauf de drague

Hey la miss aux cheveux lisses, t’as pas un 06 ?

Humour beauf de drague

Ton père n’est pas fermier ? Parce que t’es super belle, ma cocotte.

Humour beauf de drague

Moi sans toi, c’est comme Roméo sans Juliette.

Humour beauf de drague

Salut, je m’appelle Prince et je suis charmant. Quelqu’un m’a dit que tu me cherchais.

Humour beauf de drague

- T’es en couple ? - Oui. - Je ne suis pas jaloux.

Humour beauf de drague

Quand je te regarde, j’ai l’impression de nager dans un océan, sur une île paradisiaque.

Humour beauf de drague

- Je crois que tu viens de faire tomber quelque chose!

- Oh mince, c’est quoi ?

- Mon cœur.

Humour beauf de drague

Tu t’appelles Google ? Parce que je trouve en toi tout ce que je recherche!

Humour beauf de drague

Si tu étais un sandwich chez McDo, tu serais un Mc-gnifique.

Humour beauf de drague

- Désolée, j’ai un petit-copain

- Je sais mais si je suis là c’est pour être ton mari

Humour beauf de drague

Tu ne sortirais pas du frigo par hasard ? Parce que t’es trop fraîche!

Humour beauf de drague

Tu ne t’es pas fait mal ? Quand tu es tombée du paradis.

Humour beauf de drague

Ta mère ce n’est pas un parasol ? Car ta beauté fait de l’ombre aux autres.

Humour beauf de drague

La météo ne prévoyait pas d’image pourtant j’ai eu un coup de foudre.

Humour beauf de drague

Ton père, il produirait pas 2,6 g de CO2 par jour en ne respectant de ce fait pas du tout l’accord de Paris sur le climat ? Parce que tu me fais fondre.

Humour beauf de drague

Si j’étais juge, je nous obligerais à nous aimer à perpétuité.

Humour beauf de drague

Je suis négatif au Covid, mais positif à ton charme.

Humour beauf de drague

Je crois que tu es le remède contre l’Alzheimer parce que tu es inoubliable.

Humour beauf de drague

Il y a tellement de soleil dans tes yeux que je bronze quand je te regarde.

Humour beauf de drague

He, mademoiselle t’es prise ? Même si t’es prise je suis multiprise, du moment que le courant passe!

Humour beauf de drague

Tu ne serais pas l’intro Netflix ? Parce que j’ai trop envie de te sauter!

Humour beauf de drague

- J’ai envie de te faire l’amour.

- Quoi ? ? ?

- Putain de correcteur automatique, je voulais dire « ça va ? »

Humour beauf de drague

- Tu n’as pas mal aux jambes en ce moment ?

- Non, pourquoi ?

- Parce que tu me trottes dans la tête.