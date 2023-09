Les adultes aussi ont le droit de rire ! Voici les 50 meilleures blagues pour adultes qui vous feront pleurer de rire.

Minute coquine : le sexe au service de l’humour

SEXE ! Maintenant que nous avons votre attention, nous pouvons commencer. Bon, cette accroche n’a pas été faite uniquement pour attirer votre attention. En effet, nous allons parler de sexe, de manière décomplexée. Du sexe entre homme et femme, entre homme et homme, entre femme et femme, et entre pas homme et pas femme, animaux donc. Ne vous glacez pas le sang, ceci n’est pas un cours d’éducation sexuelle. Si vous avez cliqué sur le lien, c’est parce que vous voulez rire un bon coup et que vous n’avez peut-être pas assez d’argent pour aller voir un spectacle de Jean-Marie Bigard.

Enfin bref. Nous allons ici parler de sexe, mais avec humour, à travers des blagues qui vous feront rire, rougir ou qui peuvent choquer d’une certaine manière. Oui, parce que l’humour pour adulte est très varié. Comme les pratiques, les désirs et les fétichismes en matière de sexe sont aussi nombreux que le nombre de boissons alcoolisées que peut engloutir un jeune adulte fraîchement entré dans la vingtaine, il est facile de tourner cela en humour. Et vous pouvez nous croire, les blagues drôles sur le sexe, ce n’est pas cela qui manque.

Alors, si vous cherchez de la grande littérature, vous devriez sûrement arrêter de lire ce texte et vous plonger dans des livres dont le contenu vous permettra peut-être un jour de sauver le monde. Parce qu’ici, nous allons rire du sexe, et en parler de toutes les manières possibles. Donc, si vous êtes un coquinou en manque de blagues à caractère sexuel, nous vous souhaitons le bienvenu !

50 meilleures blagues adultes super drôles

Vous aimez l’humour ? Vous aimez le sexe ? Alors, vous allez aimer ce qui va suivre. Voici les 50 meilleures blagues pour adultes les plus drôles que vous entendrez (lirez ? ) dans toute votre vie.

ATTENTION ! Tout ce qui va être dit dans chaque blague est purement à caractère humoristique. Que les personnes qui pourraient se sentir offusquées allument leur télé et se calent devant Joséphine Ange-Gardien. Les autres, nous vous souhaitons une bonne rigolade.

10 blagues adultes sur les femmes

Honneur à la femme ! Oui, à la femme, pas aux femmes. Nous ne parlerons pas de la femme en tant que personne, mais en tant que symbole. Un symbole de désir, de beauté, un fantasme qui pourrait chambouler le monde entier d’un seul sourire au coin. Une grande figure féminine a dit un jour : «C’est drôle comment les hommes passent toute leur vie à entrer par le même endroit d’où ils sont sortis à la naissance ! ». Et il n’y a rien de plus vrai. Bon, nous allons surtout faire des blagues sur les femmes et le sexe. Mais vous ne pouvez pas nous en vouloir de tenter d’apporter un peu de littérature dans ce monde de brutes. Alors, c’est parti pour 10 blagues sur le sexe et les femmes.

1- Une femme rencontre une ancienne amie par hasard dans la rue et lui demande :

Alors, qu’est-ce que tu deviens ?

Je suis maman d’un enfant dont le père est parti, alors pas très bien.

Ah oui ? Patrick est parti ? Pourtant cet homme était l’amour de ta vie.

Un jour je lui ai dit qu’il avait une petite bite et il n’a pas arrêté de m’en vouloir.

Tu abuses, il est loin d’en avoir une petite !

…

2- Une femme rencontre ses deux copines et elles commencent à parler du sexe de leur mari. Elle leur dit :

Mon mari ne veut faire de sexe que dans la voiture. J’aurais trouvé ça beaucoup plus excitant s’il n’avait pas acheté une Twingo.

L’une des autres femmes dit :

Tu as de la chance que ton mari veuille encore te toucher. Moi, depuis mon premier enfant, c’est à peine si mon mari m’a regardé une seule fois.

L’autre dit :

Moi j’invente des jeux pour pimenter notre vie sexuelle. La dernière fois mon mari a joué le médecin et j’étais sa patiente. C’était beaucoup moins drôle lorsqu’il m’a fait patienter 2 heures derrière la porte de la chambre pour que cela fasse plus «réaliste».

3- Quelle est la différence entre une femme prostituée et une femme policière ? L’une n’a pas été assez jolie pour faire prostituée.

4- Un homme et une femme font sauvagement l’amour. Lorsqu’ils ont fini, la femme caresse les testicules de l’homme pendant qu’elle finit sa cigarette. L’homme dit :

Non que ça me déplaise, mais pourquoi tu me caresses les couilles depuis 15 minutes ?

Pour rien. C’est juste que la sensation me manque depuis mon opération.

5- Comment faire jouir une femme ? En la pénétrant avec une carte de crédit (une blague un peu limite, mais nous assumons).

6- Pourquoi l’égalité homme/femme, c’est de la connerie ? Parce qu’une femme en sous-vêtements et en talons sera toujours plus sexy qu’un homme en slip et mocassins.

7- C’est l’histoire d’une femme qui décide d’aller draguer un jeunot le jour de ses 40 ans. Elle s’apprête et se rend dans un bar près de chez elle. Après quelques boissons ingurgitées, elle se dirige vers un jeune homme d’à peu près 25 ans et lui dit, étant complètement bourrée :

Je suis prof de sciences. Tu veux venir avec moi découvrir mon petit labo ?

D’accord. Et nous ferons la route ensemble jusqu’au lycée demain matin, Mme LeBlanc.

8- Une vieille femme de 90 ans a essayé un sextoy vibrant pour la première fois. Étant une ancienne femme fontaine, après avoir joui, elle a dû passer une heure à balayer toute la poussière qui est sortie.

9- Une mère approche sa fille de 10 ans, enlève son pantalon, sa culotte, lui montre son vagin et lui dit :

Ma chérie, ceci est mon petit singe. Tu en as un aussi. Promets-moi de ne pas le montrer aux garçons, même s’ils te le demandent.

D’accord, maman. Mais, pourquoi ton petit singe est tout fripé ?

Reviens me poser la question lorsque le tien aura mangé autant de bananes que le mien.

10- Une femme se rend dans un magasin, prend un concombre et de la vaseline et passe en caisse. Le caissier, un joli jeune homme, lui dit :

Si cela vous intéresse, vous pouvez passer au rayon lingerie.

Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi ne l’avez-vous pas proposée à la maman qui vient de passer devant moi ?

Oh, les 50 % de réduction sont réservés aux célibataires, dit-il en rangeant les courses dans un sac.

10 blagues adultes sur les hommes

Les hommes sont des êtres crédules et faciles. Rien qu’à la mention du mot«sexe», ils se mettent à remuer de la queue comme un épagneul en période de rut. C’est grâce à cela que les blagues sur les hommes et le sexe sont si nombreuses et si drôles.

11- Avant son mariage avec la femme de sa vie, un homme est invité chez sa belle-famille pour dîner. Lors du repas, la sœur de sa future femme lui fait du pied sous la table. Après le dîner, elle se rapproche de l’homme et lui dit :

Il y a moyen qu’on le fasse toi et moi… ? Je t’ai toujours trouvé très sexy et j’ai envie de ne rien regretter après ton mariage avec ma sœur.

Le jeune homme prend alors ses jambes à son cou et se dirige en courant vers sa voiture. Au moment où il ouvre la portière, sa future femme, son beau-père et sa belle-mère se dirigent en larmes vers lui et le serrent dans leurs bras. Beau-papa dit :

C’était un test. Nous voulions savoir si tu aimais notre fille. Nous sommes fiers de toi.

Moralité de l’histoire : toujours garder ses capotes dans la voiture.

12- Comment reconnaît-on un homme belge lors d’une partouze ? C’est le seul qui baise sa femme.

13- La bite d’un homme de 80 ans est semblable à un sapin de Noël. Les boules sont juste faites pour décorer.

14- L’histoire se déroule 5 ans après l’arrivée d’Internet dans le monde. Un homme se masturbe tranquillement devant un magazine porno lorsqu’il se dit, pourquoi ne pas essayer avec cet outil incroyable qu’est internet. Avec son pénis toujours dans la main, il se dirige vers son ordi et effectue une recherche «femme sexy gros seins». Pendant le chargement de l’image, il continue à s’astiquer. Mais, le chargement prend du temps et il sent l’extase venir. Les images sur l’écran n’affichent encore que des chignons, mais il n’en peut plus et décide de se laisser aller. Au moment où son orgasme est à son apogée, les images finissent leur chargement et révèlent deux hommes musclés entrelacés, arborant fièrement leur chignon sur la tête.

15- Un homme veut perdre du poids. Il se rend dans une salle avec 3 programmes différents. Il décide d’essayer le niveau 1 et se rend dans une salle vide avec une très jolie femme complètement nue qui lui dit :

Si tu m’attrapes, tu me baises.

Il se met alors à courir, mais n’arrive pas à l’attraper pendant 1 heure.

16- Il se pèse et a perdu 2 kilos. Heureux du résultat, il décide d’essayer le niveau 2. Même concept, mais avec une femme encore plus belle :

Si tu m’attrapes, tu me baises.

Il se met à courir, mais n’arrive pas à l’attraper pendant 2 heures. Il se pèse et a perdu 5 kilos. Sur une bonne lancée, il décide d’essayer le niveau 3. Il se rend dans une salle où l’attend un énorme homme noir musclé et avec un pénis qui touche presque le sol. Il dit alors à l’homme surpris :

Si je t’attrape, je te baise.

17- Pourquoi tromper sa femme avec une femme chauve ? Pour être sûr de ne pas ramener de cheveux à la maison.

18- Un homme de sciences se dirige au bureau des brevets et présente son invention : le suppositoire. Le responsable lui dit :

Ça ne marchera jamais votre truc.

Mais pourquoi ? Les résultats sont pourtant très positifs !

Écoutez, vous commencez à m’énerver. Votre invention, vous pouvez vous le mettre dans le cul !

Ah, c’est ça qui vous dérange ?

19- Le jour de son mariage, un homme est un peu triste en voyant les cousines de sa femme. En fait, il s’est rendu compte qu’il a marié la plus vilaine. Son meilleur ami l’approche et lui demande ce qui ne va pas :

Cette histoire de mariage est une mascarade. De toute façon, on finira divorcés.

Tu viens de m’enlever un poids. Ça fait plusieurs jours que je cherche un moyen de te dire que ta femme fait les meilleures fellations du monde.

20- Un homme se masturbe dans sa voiture lorsqu’il est approché par la police. Dans la précipitation, il garde son pénis dans la main et fait mine de ne rien faire de suspect. Le policier lui demande :

Vous étiez en train de vous branler dans la voiture ?

Non, monsieur l’agent. Je voulais juste montrer ma nouvelle voiture à mes futurs enfants.

10 blagues adultes sur les homosexuels

Cette section est réservée à nos amis faisant partie de la jaquette. Parce qu’on déteste l’homophobie et qu’on est pour l’intégration pour tous, pour ne pas faire de jaloux, voici des blagues coquines sur les homosexuels.

21- Deux hommes homos entrent dans un ascenseur. Une forte odeur de sperme s’échappe et l’un demande :

Excuse-moi, mais tu as pété ?

Non, j’ai roté.

22- Pourquoi j’adore les homos ? Parce qu’en plus de laisser plus de femmes disponibles, ils ramènent un autre homme avec eux.

23- Un homosexuel passe devant un étal de fruits. Le gérant du magasin s’approche de lui tout sourire, lorsque le potentiel client fond en larmes. Confus, l’homme se rapproche du pauvre garçon en pleurs et lui demande ce qui ne va pas :

Ce n’est rien, je suis désolé. C’est juste qu’en voyant vos bananes, j’ai repensé à mon ex qui m’a quitté hier.

24- Deux homos parlent entre eux.

On devrait essayer un plan à trois, tu en dis quoi ?

Ok. Et si tu es gentil avec moi, il y a moyen que je te laisse être au milieu.

25- Comment gâcher une partouze d’hommes homosexuels ? On met du sable dans la vaseline.

26- Qu’est-ce qui distingue un homme homosexuel d’une fourchette ? La fourchette pousse le plat du jour. L'homo, le plat de la veille.

27- Pourquoi le sexe masculin doit toujours rester triste ? Parce que s’il est trop gai, il se retrouve dans la merde.

28- C’est l’histoire des deux homosexuels qui jouent à cache-cache. L’un des deux fixe les règles :

Si tu me trouves, tu m’encules. Si tu ne me trouves pas, je suis dans le placard.

29- Lorsque deux gays font l'amour, lequel fait la femme ? Le plus intelligent.

30- Pourquoi les lesbiennes sont nulles à pierre-papier-ciseaux ? Parce qu’elles choisissent toujours les ciseaux.

10 blagues adultes sur les animaux

Nos amis les animaux sont aussi de véritables batifoleurs. En effet, le monde entier regorge d’animaux aux pratiques sexuelles aussi intéressantes les unes que les autres. Et puis, soyons réalistes, les animaux n’ont que le sexe comme véritable but dans la vie. Aussi, nous avons décidé de faire honneur à nos amis les animaux, avec ces 10 blagues qui leur sont dédiées.

31- Une mante religieuse rencontre par hasard son copain essoufflé et lui demande :

Eh ben, ça va la forme ? Depuis quand tu t’entraînes à courir ?

En résumé, ma femme veut qu’on fasse du sexe et je tiens à la vie.

32- Deux chiens sont en pleine levrette lorsque le premier dit :

Tu ne veux pas essayer une autre position ? Me faire secouer comme ça finit par me donner mal au cœur.

Ok, mais va falloir attendre qu’on se décolle.

33- Quelle pratique sexuelle est interdite chez les oiseaux ? Le cunnilingus.

34- Un éléphant se balade tranquillement lorsqu’il tombe par hasard sur un chameau. Il lui dit :

Pourquoi t’as des nichons sur le dos ?

T’as du toupet pour un gars qui a une bite sur la gueule.

35- Un lapin va voir sa femme et se met à la monter. Après quelques coups, il termine et se pose. Sa femme lui demande :

Tu ne veux pas être plus romantique la prochaine fois ? Offre-moi des fleurs pour changer !

La dernière fois je t’ai offert des carottes et tu es tombée enceinte de nos 10 enfants. Alors, le romantisme, on va mettre de côté.

36- C’est l’histoire du renard et du cheval qui n’ont pas fait l’amour depuis longtemps. Le renard dit :

Je sais que t’es un homme bien. J’ai pas d’argent à t’offrir, mais j’en ai tellement envie. Si tu me laisses t’enfiler, je te laisse faire de même pour moi.

Le cheval accepte. Le renard monte derrière lui, et se met à le pénétrer en lui assénant de petits coups de reins. Après quelques secondes, le renard jouit, apparemment comblé. Désireux de tenir sa promesse, le renard se place devant le cheval qui n’attend pas pour lui mettre bien profondément. Après quelques coups, le cheval dit :

Écoute, je ne voudrais pas te commander, mais y’a moyen que tu y mettes du tien et que tu bouges un peu ?

Ok. Retire-toi de 5 cm et je pourrai bouger la tête.

37- Quelle est la différence entre le chien et le cochon ? Le cochon te vole ta femme, et le chien te la ramène.

38- Quel est le résultat de l’accouplement d’un éléphant et d’un lapin ? Un lapin mort avec un trou du cul de 20 cm de diamètre.

39- Pourquoi les félins ont peur des lesbiennes ? Parce qu’il paraît qu’elles bouffent les chattes.

40- Quelle est la différence entre une lesbienne et une souris ? Aucun, les chattes les suivent partout.

10 blagues adultes, version humour noir

L’humour noir est caractérisé par ce rire empli de culpabilité que nous avons tous déjà eu après une blague pas du tout politiquement correcte. C’est ce qui rend les blagues noires encore plus agréables, parce que, quelque part, elles sont interdites. Et braver les interdits, histoire de passer pour des rebelles, c’est franchement cool. Alors, tenez-vous prêts pour ces 10 blagues mêlant sexe et humour noir.

ATTENTION ! ! ! ÂMES SENSIBLES, S’ABSTENIR ! ! !

41- Quel est le comble de la nécrophilie ? C’est d’avoir la phobie de la terre.

42- Pourquoi préférer la nécrophilie au sexe avec les vivants ?

Aucun besoin de draguer la femme.

Elle acceptera de toute façon.

Il n’y a pas besoin de la rappeler.

Elle ne te présentera jamais à sa belle-mère.

43- Quel est l’avantage de faire l’amour avec une femme-tronc ? Tu peux facilement la ranger quand tu as fini.

44- Pourquoi violer une femme en fauteuil ? Elle ne se lèvera jamais pour défendre ses droits.

45- Après combien de coups de reins est-ce qu’un trisomique éjacule ? 21.

46- Qu’est-ce que la morgue pour un nécrophile ? Une maison close, mais gratuite.

47- Pourquoi la bite d’un lépreux est semblable à un bonbon ? Parce que ça fond dans la bouche.

48- Que fait un cannibale lorsque sa femme est en règle ? Il prend l’apéro.

49- Savez-vous que faire l’amour avec une femme en règle est plus économique ? Il n’y a pas besoin d’acheter de lubrifiant.

50- Comment convaincre une femme à accepter la sodomie ? Une fois inconsciente, elle ne dira jamais non.