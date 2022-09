Cette technique de l'armée américaine peut vous endormir en 2 minutes

En France, 36% des personnes sont atteintes de troubles du sommeil. Si vous en faites partie, découvrez une astuce pour vous endormir en 2 minutes chrono.

Nombreux sont les Français déclarant souffrir d’au moins un trouble du sommeil, selon une enquête menée entre 2016 et 2017 par l’Institut national du sommeil et de la vigilance.

Parmi ces troubles figure bien sûr l’insomnie qui empoisonne la vie et surtout les nuits de milliers de personnes.

Beaucoup de ces dernières ont l’impression que quoi qu’elles fassent, elles n’arriveront jamais à dormir, quand bien même elles seraient épuisées.

Cette technique utilisée par les soldats américains permettrait de s’endormir en 2 minutes

Pourtant, certains affirment qu’il existe des techniques plus ou moins vérifiées qui permettraient de trouver le sommeil en toutes circonstances.

Comme l’explique le site top.sante.com, une astuce utilisée par les soldats américains permet de s’endormir en seulement 2 minutes

Élaborée par l’entraîneur américain d’athlétisme Bud Winter, qui fut notamment le mentor des sprinteurs John Carlos et Tomme Smith (restés célèbres pour être montés sur le podium des JO de Mexico en 1968 la main gantée de noir), cette technique favoriserait ainsi un endormissement ultrarapide.

Décrite dans l’ouvrage « Relax and win: championship Performance in whatever you do », elle consiste en une sorte de rituel assez proche des pratiques développées en sophrologie.

Il faut d’abord s’allonger confortablement et détendre son visage et notamment ceux de la langue, de la mâchoire, du front, de la joue et du contour des yeux. En se focalisant sur ces muscles, en imaginant par exemple qu’ils deviennent mous, vous y parviendrez.

Il faut ensuite relâcher ses épaules et les laisser tomber le plus bas possible puis faire de même avec ses bras et ses mains comme si ces derniers devenaient soudainement trop lourds.

S'en suit le relâchement des jambes, l’une après l’autre, en partant des cuisses jusqu’aux pieds.

Enfin, une fois détendu, il suffirait se faire le vide dans son esprit pendant au moins 10 secondes, soit en imaginant que l’on est allongé dans un canoë sur un lac paisible sous le soleil, soit dans un grand hamac en velours noir au milieu d’une pièce où l’obscurité est totale.

Si dans le même temps, vous vous répétez intérieurement « Ne pense à rien », l’endormissement serait quasi-automatique selon Bud Winter.

96 % des soldats américains, qui ont utilisé cette technique lorsqu’elle fut testée durant la Seconde Guerre mondiale, se seraient ainsi endormis en moins de 120 secondes si l’on en croit l’entraîneur décédé en 1985.

