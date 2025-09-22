Un client fait un malaise dans un restaurant qui le prend pour un sans-abri et le met dehors, il meurt seul sur le parking

Un homme, qui venait de faire un malaise, est décédé sur le parking d'un restaurant, après avoir été jeté dehors par le personnel.

Il est mort seul et dans l'indifférence, à quelques mètres seulement de ceux qui auraient pu le sauver.

Un homme est décédé sur le parking d'un restaurant après avoir fait un malaise dans l'établissement. Croyant qu'il s'agissait d'un sans-abri endormi, le personnel a préféré le déplacer à l'extérieur plutôt que de lui venir en aide.

Crédit photo : DR

Il meurt sur le parking d'un restaurant après en avoir été exclu pour un... malaise

Le drame a eu lieu le 7 août dernier dans la ville de Houston au Texas (États-Unis).

Tout a commencé lorsqu'un certain Jessie Mobley s'est rendu dans le restaurant KFFO Afro Steakhouse. Installé à la table de cet établissement, réputé pour ses horaires d'ouverture tardifs, l'homme, âgé de 34 ans, a soudainement été pris d'un malaise qui lui a fait perdre connaissance. Il s'est alors effondré sur son siège, sans que personne ne s'en aperçoive.

Après un court instant, les serveurs du restaurant ont aperçu ce client, qu'ils ont pris pour un sans-abri. Persuadé qu'il était simplement endormi, le personnel a cru bon de ne pas appeler les secours et a préféré déplacer Jessie Mobley à l'extérieur de l'établissement, certainement pour ne pas effrayer la clientèle.

Après l'avoir déposé sur le parking d'une école d'esthéticienne, située juste à côté du restaurant, le personnel est retourné à l'intérieur sans se préoccuper du sort du pauvre homme, qui a finalement succombé dans la nuit. Son corps sans vie a été retrouvé au petit matin.

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Dévastés, les parents de la victime, qui avaient déjà perdu leurs deux autres enfants par le passé, veulent obtenir réparation. Selon eux, le comportement du restaurant s'apparente à de la non-assistance à personne en danger.

Une enquête a été ouverte par la police locale afin de déterminer les circonstances exactes de la mort de Jessie Mobley, qui allait fêter ses 35 ans.