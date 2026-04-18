Elle s'apprête à se marier, sa belle-sœur l'asperge de peinture noire pour se venger

Alors qu’elle marchait vers l’autel, une mariée a été aspergée de peinture noire par sa belle-sœur, dans un geste de vengeance qui a ruiné sa robe et retardé la cérémonie.

Gemma Monk, une Britannique, a vu le plus beau jour de sa vie gâché par un cruel acte de vengeance.

En mai 2024, lors de son mariage, cette femme de 35 ans a été aspergée de peinture noire par sa belle-sœur, Antonia Eastwood, épouse de l’un de ses frères aînés, quelques instants avant la cérémonie.

Résultat : sa robe, d’une valeur de 1 800 livres sterling (environ 2 100 euros), a été complètement tachée et les festivités ont été retardées, rapporte le site LADbible.

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Le jour de son mariage, elle est aspergée de peinture noire

Cet incident s’est produit à l’Oakwood House Register Office, dans le Kent (Angleterre), où devait se dérouler la cérémonie de mariage.

La future mariée marchait vers l’autel lorsque le drame a eu lieu, devant des dizaines d’invités horrifiés.

Elle se souvient avoir entendu son prénom et avoir pensé que quelqu’un avait accidentellement marché sur sa robe, avant de se retourner et d’être recouverte de peinture noire.

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Lors de cette attaque, elle a eu les yeux, le visage et la peau couverts de cette substance. Stupéfaite, elle a réalisé que sa belle-sœur était à l’origine de cet acte. La responsable a ensuite pris la fuite.

Une fois le choc passé, Gemma et son compagnon Ken ont décide de poursuivre leur journée. La jeune femme s’est rapidement nettoyée avant d’enfiler une robe de remplacement que l’un des témoins avait réussi à se procurer à la dernière minute.

« Nous attendions ce jour depuis si longtemps. Rien n’allait m’arrêter », a-t-elle déclaré.

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Avant d’ajouter :

« Antonia voulait empêcher le mariage d’avoir lieu. Je n’ai pas hésité une seconde. J’aurais pu descendre l’allée en culotte et le visage couvert de peinture noire s’il l’avait fallu ».

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L’incident porté devant la justice

Le couple et les invités ont finalement pu faire la fête dans un manoir victorien, avec environ deux heures de retard. Non invitée à la cérémonie, la belle-sœur s’est néanmoins présentée sans prévenir, dans le cadre d’un conflit familial déjà ancien, pour se venger.

Elle accuse notamment Gemma d’avoir tenté de la faire trébucher lors de son propre mariage avec Ashley Monk, le frère de la mariée, en septembre 2023 à Douvres. Selon Gemma, qui nie cette accusation, cet épisode aurait déclenché une longue querelle entre les deux femmes.

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Cet incident a été porté devant la justice, et la Crown Court de Maidstone a estimé qu’Antonia Eastwood avait orchestré l’attaque à la peinture par vengeance.

De son côté, la mise en cause a plaidé coupable pour deux chefs d’accusation de dégradation de biens. Elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis.

Elle devra également verser 5 000 livres sterling (environ 5 800 euros) de dommages et intérêts à Gemma, effectuer 160 heures de travail d’intérêt général et respecter une interdiction de contact avec la victime pendant 10 ans.

« C’était censé être un jour spécial pour Gemma Monk et sa famille. À cause de votre comportement, cela s’est transformé en cauchemar », a déclaré le juge en prononçant la sentence.

À l’issue du procès, la mariée humiliée a assuré qu’elle ne pardonnera jamais à sa belle-sœur et a jugé la peine « trop clémente ».