À 12 ans, il réalise un test de QI et obtient un meilleur score qu'Albert Einstein

En Angleterre, un enfant âgé de 12 ans a obtenu un score de 162 à son test de QI. Il a atteint le niveau maximal pour son âge et a dépassé Albert Einstein et Stephen Hawking.

Pour mesurer son quotient intellectuel, il est possible de passer le Cattel III B. C’est ce qu’a fait Rory Bidwell, un adolescent britannique âgé de 12 ans, qui présente de grandes capacités intellectuelles pour son âge. Et pour cause : en faisant ce test, Rory a obtenu un score de 162, soit deux points de plus que les grands scientifiques comme Albert Einstein et Stephen Hawking. Il a également atteint le score maximum possible pour son âge.

Depuis qu’il est petit, Rory montre des compétences intellectuelles étonnantes. Dès l’âge de 2 ans, il parvenait à réaliser des puzzles de 100 pièces. En 2ème année, il maîtrisait le programme d’algèbre de 7ème année. Selon sa mère, Rory serait “doté d’un cerveau incroyable, capable de comprendre les choses et de mémoriser des informations”.

Des compétences intellectuelles incroyables

Si Rory aime particulièrement les mathématiques et l’anglais, c’est aussi un grand sportif qui pratique le football, le rugby et le cross-country à l’école ainsi que de la natation en club. Comme tous les adolescents de son âge, il aime jouer aux jeux vidéo et s’est trouvé une passion pour la lecture, puisqu’il a dévoré les sept tomes de la saga Harry Potter pendant le confinement en 2020.

Après avoir réalisé ce test de QI, Rory a pu intégrer la prestigieuse association Mensa qui regroupe les personnes à haut potentiel intellectuel, qui ont un score de QI plus élevé que 98% de la population. Pour intégrer cette association, Rory a dû passer un test d’entrée d’une durée de deux heures, sans se préparer en amont. Une formalité pour l’adolescent qui a réussi le test haut la main.