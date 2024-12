Un homme gay se marie avec une femme et explique la raison de leur union qui interroge

Le mariage entre un homme gay et sa petite amie de longue date suscite des interrogations. Le couple explique son choix.

Jacob Hoff, 31 ans, et Samantha Greenstone, 37 ans, se sont rencontrés en 2015 lors d'une audition pour une comédie musicale. À l’époque, les deux Américains ont eu un véritable coup de foudre l’un pour l’autre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur histoire d’amour ne ressemble à aucune autre. Et pour cause : Jacob s’identifie comme un homme gay. Malgré cela, le jeune homme a su dès qu'il a posé les yeux sur Samantha qu'elle était quelqu'un de spécial.

Ce jour-là, les deux jeunes gens ont été sélectionnés pour jouer dans le spectacle. Ils se sont rapprochés pendant les répétitions et ont fini par se mettre en couple deux ans plus tard.

«Elle est mon âme sœur»

Il y a environ un an, Jacob et Samantha ont décidé de se fiancer pour sceller leur amour. Ils se sont mariés en novembre dernier à Boca Raton, en Floride. Sans réelle surprise, cette union pas comme les autres suscite certaines interrogations. Face à l’incompréhension, le couple a expliqué son choix dans les colonnes du New York Times.

«Et en tant qu'homosexuel, vous pouvez conserver votre identité même si votre relation ne correspond pas à cette identité», a détaillé Jacob auprès du quotidien new-yorkais.

Comme il le précise dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, il considère Samantha comme sa partenaire de vie.

«Samantha est la personne avec laquelle je suis connecté spirituellement (…) Elle est mon âme sœur, ma partenaire, la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie(…) Nous sommes attirés l’un par l’autre - nous sommes intimes, c'est juste à un niveau différent, c'est une connexion d'âme sœur», a-t-il déclaré.

Dans une récente interview accordée au Mirror, Jacob - qui est devenu un créateur de contenu à succès - a revendiqué son homosexualité pour dissiper la confusion :