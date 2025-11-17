« Le pire jour de ma vie » : son cocker la mord et lui arrache la joue, elle le fait euthanasier

Holly Taylor et son cocker Splodge

En Angleterre, une femme a été brutalement attaquée par son cocker. Un incident grave qui lui a laissé des cicatrices au visage.

Holly Taylor, une habitante de South Shields (Angleterre), a vécu une expérience traumatisante avec son chien âgé de cinq ans, un cocker nommé Splodge, rapporte People.

Alors qu’elle regardait la télévision avec son animal de compagnie sur les genoux, celui-ci l’a soudainement mordue à la joue, ce qui lui a laissé le visage ensanglanté.

« J’étais complètement sous le choc au début. Splodge a sauté de mes genoux, j'ai tenu mon visage mais je sentais le sang couler sur ma main », explique la femme de 33 ans au journal américain.

Avant d’ajouter :

« Mon compagnon a couru depuis la cuisine et s’est agenouillé à côté de moi (…) Quand il a vu la morsure, j’ai compris, à son expression, que c’était grave ».

Holly TaylorCrédit Photo : Holly Taylor / Fraxel / SWNS

Elle prend une décision déchirante

À la suite de cette attaque, la trentenaire s’est retrouvée avec une profonde morsure à la joue. Celle-ci a failli s’évanouir lorsqu’elle a vu son visage dans le miroir pour la première fois.

La jeune femme s’est rendue à l’hôpital, où elle a reçu des points de suture. Le lendemain matin, elle a emmené Splodge chez le vétérinaire.

Après avoir discuté avec le médecin, elle a appris que les changements soudains de comportement chez les chiens peuvent être dus à des maladies graves, des tumeurs ou des hémorragies cérébrales. Ils ont alors pris la difficile décision d’euthanasier son compagnon canin.

« Ce n'était plus le chien que je connaissais et que j'aimais. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir correctement, car j'avais peur de m'approcher de son visage comme je le faisais auparavant. Ce fut le pire jour de ma vie », se souvient la propriétaire de l’animal.

Holly Taylor et son cocker SplodgeCrédit Photo : Holly Taylor / Fraxel / SWNS

Une guérison difficile

Lors de sa convalescence, Holly Taylor a traversé une période compliquée en raison de sa nouvelle apparence et de la disparition dramatique de son chien adoré.

« Mon visage était tellement enflé, couvert de points de suture et douloureux, et mon cœur souffrait tellement de l'absence de Splodge ».

Celle qui travaille dans les relations publiques au sein de la presse a commencé un traitement au laser visant à faire disparaître les marques laissées par la morsure. Un véritable soulagement pour cette dernière.

Holly TaylorCrédit Photo : Holly Taylor / Fraxel / SWNS

« Cela m’a redonné confiance en moi et a été la lumière au bout du tunnel après plusieurs mois très traumatisants », confie-t-elle.

Si cette dernière regrette la mort de son cocker, elle assure néanmoins avoir fait le bon choix.

« Ce fut la décision la plus déchirante de ma vie, mais c'était la bonne, car je ne pouvais pas risquer que cela arrive à une autre personne. Je ne me le pardonnerais jamais ». (Holly Taylor).

Holly TaylorCrédit Photo : Holly Taylor / Fraxel / SWNS

Source : People
