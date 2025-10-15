Cette influenceuse a dépensé 115 000 € pour avoir les plus grosses fesses du monde, mais elles font de sa vie un enfer

Natasha Crown, une influenceuse serbe, a dépensé une fortune pour accomplir son objectif : avoir les plus grosses fesses au monde.

Réaliser son rêve rime avec passer à l’action. Ce n’est pas Natasha Crown qui oserait dire le contraire.

Depuis des années maintenant, cette influenceuse serbe de 27 ans dépense sans compter pour atteindre son but : avoir les plus grosses fesses au monde.

Crédit Photo : Truly

Au total, la jeune femme a déboursé plus de 100 000 livres sterling (environ 114 700 euros) en chirurgie esthétique pour augmenter le volume de son postérieur.

La starlette a entamé sa transformation physique à l’âge de 18 ans. À l’époque, celle-ci avait pour objectif de devenir une « déesse aux formes généreuses ».

Neuf ans plus tard, la créatrice de contenu a subi cinq BBL (Brazilian Butt Lift), une procédure permettant de remodeler les fesses en y injectant la propre graisse du patient.

Crédit Photo : Carters News

L’influenceuse veut aller plus loin

Alors que son fessier pèse déjà 37 kilos, Natasha ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Dans une interview accordée à l’émission Truly, diffusée sur YouTube, la vingtenaire est revenue sur son parcours.

« Quand j'avais 17 ans, j'ai vu une fille avec de très grosses fesses, et j'ai été conquise. (…) J’adore avoir de grosses courbes. Tout doit être gros », a-t-elle déclaré.

Accro au bistouri, la principal concernée a eu recours au Botox et aux produits de comblement, sans compter sa pose d’implants mammaires. Si l’influenceuse assume sa plastique hors normes, elle reconnaît que son apparence ne fait pas l’unanimité.

Selon ses propres mots, son apparence effraie les hommes. Celle-lui lui vaut aussi des regards insistants dans la rue et des critiques en ligne. Malgré tout, elle assure que « cela ne l’affecte pas ».

Crédit Photo : Carters News

Les internautes mitigés par son apparence

Néanmoins, la vie quotidienne peut être difficile avec un postérieur aussi imposant, en particulier lorsque Natasha prend l’avion. Résultat : elle doit réserver deux sièges pour être confortablement installée.

Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme n’hésite pas à dévoiler ses courbes généreuses, publiant régulièrement des vidéos de son corps.

Crédit Photo : Natasha Crown / Instagram

Sous ses publications, celle qui est suivie par 79 000 abonnés sur Instagram reçoit des réactions mitigées. Nombreux sont ceux qui critiquent les chirurgiens ayant accepté de l’opérer.

Une personne a notamment écrit :

« Vous devriez poursuivre le chirurgien, c’est ridicule ».

Une autre a commenté :

« Les médecins doivent savoir quand dire non ».

Crédit Photo : Natasha Crown / Instagram

Dans la session commentaires, un internaute a pris la défense de Natasha et a déclaré :

« Elle a l'air gentille et amusante. Elle ne fait de mal à personne, donc ses choix ne font de mal qu'à elle-même (…) ».

Le ton est donné !