Un parachutiste s'écrase sur l'écran géant d'un stade sous les cris des spectateurs horrifiés

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Un parachutiste s'écrase sur l'écran géant du Lane Stadium, le 18 avril à Blacksburg (États-Unis)

Un parachutiste américain a connu une fin de saut dantesque en allant... s'encastrer dans le panneau d'affichage d'un stade.

L'image est spectaculaire !

Un parachutiste s’est violemment écrasé contre le panneau publicitaire d'un stade, lors d’un match universitaire de football américain disputé aux États-Unis.

Immortalisée par des témoins, mais aussi par les caméras qui retransmettaient l'événement, la scène a fait le tour du monde. Fort heureusement, l'homme s'en est sorti sain et sauf.

Un parachutiste s'écrase sur l'écran géant du Lane Stadium, le 18 avril à Blacksburg (États-Unis)Crédit photo : DR

Un parachutiste s'écrase contre le panneau d'affichage d'un stade

L'incident a eu lieu le samedi 18 avril au Lane Stadium, l'enceinte de l'équipe de football américain de l'université Virginia Tech, à Blacksburg. 

C'est à l'occasion du traditionnel spectacle d’avant-match que ce pauvre parachutiste s'est fait une belle frayeur. Alors qu'il devait initialement atterrir au centre du terrain, avec deux de ses collègues, ce dernier, qui portait un immense drapeau américain, a en effet été surpris par une forte rafale de vent. Celle-là l'a brusquement repoussé vers le tableau d’affichage du stade contre lequel il s'est encastré violemment, sous les yeux d'un public médusé et inquiet.

La suite après cette vidéo

Resté suspendu à l'écran géant durant de longues minutes, le parachutiste a finalement été secouru. Quant à ses deux collègues, l'un a pu atterrir comme convenu sur la pelouse du stade et l'autre sur un terrain adjacent.

Saluée par les organisateurs, l'intervention des secouristes aura duré moins de 30 minutes.

« Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux secouristes qui ont prodigué les premiers secours, au personnel de l’événement ainsi qu'au personnel médical pour leur intervention rapide, coordonnée et professionnelle », ont ainsi déclaré les responsables de l'université Virgina Tech dans un communiqué.

Ces derniers ont par ailleurs précisé sur le réseau social X que le parachutiste « était sain et sauf et que son état était stable ».

L'intéressé s'en tire donc avec une belle frousse.

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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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