Un propriétaire tue froidement une femme de ménage qui avait sonné à la mauvaise porte

Un sexagénaire a abattu une femme de ménage qui venait de sonner par erreur à sa porte. Récit.

Son seul tort aura été de sonner à la mauvaise porte !

Une femme de ménage de 32 ans a été assassinée par l'homme chez qui elle venait de sonner par erreur. Inculpé d'homicide volontaire, le meurtrier est actuellement en détention préventive, mais son procès pourrait bien déboucher sur un non-lieu, car il aurait agi, selon la loi, dans son bon droit.

Crédit photo : DR

Devant sa maison, il abat une femme de ménage qui a sonné à la mauvaise porte

Le drame a eu lieu dans la matinée du 5 novembre dernier dans la ville de Whitestown, située en périphérie d'Indianapolis (Indiana), aux États-Unis.

Selon la police locale, Maria Florinda Rios Perez De Velasquez, une immigrée guatémaltèque, a été abattue froidement par un certain Curt Andersen, alors qu'elle se trouvait sur le perron du logement de ce dernier.

Femme de ménage et mère de 4 enfants, la victime se serait trompée de maison et aurait ainsi sonné à la mauvaise porte. Inquiet à l'idée de voir quelqu'un d'inconnu devant chez lui, le meurtrier présumé, âgé de 62 ans, aurait tiré sans sommation. Des coups de feu mortels justifiés, selon lui, par le fait que la défunte aurait essayé d'ouvrir la porte verrouillée.

Emprisonné de manière préventive au pénitencier du compté de Boone, Curt Andersen devrait être fixé sur son sort à l'occasion d'une audience prévue très prochainement.

Crédit photo : DR

S'il risque une peine allant de 10 à 30 ans de prison, ainsi qu'une amende de 10 000 dollars (8 650 euros environ), l'accusé pourrait toutefois être reconnu non coupable en vertu d'une loi locale, relative à l'interdiction de pénétrer sur la propriété d'autrui.

L'Indiana est en effet l'un des 31 États américains dotés d'une loi qui autorise les propriétaires à utiliser la force, y compris létale, dans le but d'arrêter une personne s'ils jugent que cette dernière essaie de pénétrer illégalement dans leur logement.

Il appartiendra désormais aux avocats d'Andersen de prouver que la victime essayait bien d'entrer chez lui de manière illégale.

Affaire à suivre !