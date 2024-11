Ce simple test qui ne prend que 30 secondes peut déterminer si vous avez un problème de santé

Avec ce simple exercice, votre médecin peut évaluer votre santé, notamment à un niveau stratégique. Ce test méconnu est utilisé depuis son invention aux États-Unis.

En quelques secondes à peine, ce test appliqué par votre médecin peut vous renseigner sur votre état de santé. Ce test, c’est le test de Allen, du nom du médecin qui l’a mis au point en 1942, Edgar Van Nuys Allen.

Ce test permet de déterminer la suffisance de vos artères au niveau de la main et plus particulièrement les artères radiales et ulnaires. Pour cela, rien de plus simple. Le patient doit serrer le poing. Pendant ce temps, le professionnel de santé va comprimer les artères radiale et ulnaire. C'est-à-dire qu’il va appuyer fermement sur les deux artères de votre poignet qui mènent à votre main.

Une fois 30 secondes écoulées, le patient peut relâcher sa main et le médecin arrêter la compression de l’une des deux artères. Puis, il doit observer ce qu’il va se passer.

Quelques secondes pour déterminer la santé de vos artères

Capture d'écranc. Crédit photo : MSK/ Youtube

Tout va se jouer au niveau de la couleur de la paume de la main. Durant les 30 secondes d’exercice, le patient et le médecin ont volontairement stoppé l’afflux de sang dans la main. Il est donc normal que cette dernière change de couleur, à cause du déficit de sang.

Dès lors, au moment du relâchement de la main et de l’une des artères, le professionnel doit examiner en combien de temps la main reprend sa couleur originale, c'est-à-dire celle avant l’exercice. Si la paume retrouve sa couleur naturelle dans un temps imparti, cela signifie que le flux sanguin circule bien dans cette artère. L’exercice doit ensuite être répété, cette fois-ci en relâchant l’autre artère.

Le temps que prend la main pour retrouver sa couleur est un bon indicateur de la circulation du flux sanguin dans les artères. Si la paume met jusqu’à 15 secondes pour reprendre sa couleur, cela indique un flux anormal et peut indiquer des artères bouchées. Le résultat est équivoque si le temps atteint les 10 secondes.

Dans un cas tout à fait normal, il faudrait que la paume retrouve sa couleur originelle en 5 secondes.