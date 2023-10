Cette influenceuse plus size demande que les hôtels élargissent leurs couloirs pour les clients obèses

Cette influenceuse se bat pour que la vie des personnes obèses soit améliorée lorsqu’elles voyagent. Elle a ainsi dressé une liste de réclamations à l’attention des hôtels et des avions.

Jaelynn Chaney est une influenceuse pour les personnes obèses, originaire de Vancouver, au Canada. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme relate le quotidien compliqué pour les personnes obèses, notamment quand il s’agit de voyager. La Canadienne a, à maintes reprises, montré la façon dont les personnes à forte corpulence sont traitées dans les avions, dans des situations qu'elle a vécu.

Entre remarques déplacées, moqueries ou refus de s'asseoir à leur côté, Jaelynn Chaney veut faire de l’industrie du voyage un endroit plus accueillant pour tous. Elle a ainsi lancé une pétition en avril dernier auprès de la Federal Aviation Authority des États-Unis pour rendre les voyages plus « confortables et accessibles à tous ».

Dans l’une de ses vidéos publiées sur TikTok, la jeune femme énumère ses demandes pour les hôtels : « Rendre les ascenseurs et les couloirs spacieux pour permettre le déplacement facile des personnes de grande taille et de celles utilisant des appareils de mobilité ».

Des demandes qui semblent irréalisables pour les hôtels et avions

L’influenceuse fait part des petits changements que les hôtels pourraient effectuer pour faciliter le séjour des personnes obèses. Par exemple, surélever les sièges des toilettes, équiper les salles de bain de pommes de douche portables, proposer des chaises solides au bord des piscines, des lits plus solides, des peignoirs de plus grandes tailles allant jusqu’à la taille 6XL et des grandes serviettes de bain.

Embracing Inclusivity in Hospitality Creating a space where every guest feels valued and comfortable is essential. Size-inclusive hotel amenities are more than just accommodations – they're a statement of respect for diverse needs and body types. ⁣⁣ ⁣⁣ From spacious chairs to thoughtful bathroom facilities, every detail matters. Elevators, pool areas, and dining spaces should be designed to ensure ease of movement and relaxation. Let's make travel truly accessible and welcoming for travelers of all sizes and abilities.

Les suggestions de Jaelynn Chaney ont reçu des avis contrastés des internautes. Si certains sont d’accord sur le fond des demandes, ils regrettent cependant que ces demandes soient irréalisables : « Je suis d'accord que c'est l'idéal, mais certaines d'entre elles échappent au contrôle de l'hôtel. Taille de l'ascenseur, par exemple », écrit un internaute.

« Je suis d'accord mais certaines choses ne sont tout simplement pas possibles. Le montant d’argent qu’il faudra pour réaliser tous ces changements est irréel », souligne un autre internaute. Malgré tout, la pétition de Jaelynn Chaney a été signée par 4300 personnes jusqu’à maintenant.

Il y a quelques mois, la jeune femme avait déjà proposé que les compagnies aériennes remboursent les personnes obèses qui achètent un siège en plus, sans réel succès. Si beaucoup de ces demandes semblent impossibles à réaliser, Jaelynn Chaney demande au moins un minimum de respect de la part du personnel de bord pour les personnes obèses.