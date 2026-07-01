Une influenceuse de 24 ans affirme avoir raté 4 fois l'examen du permis parce qu'elle est «trop belle»

Cette influenceuse Brésilienne a eu du mal à décrocher son permis de conduire. Après quatre échecs à l’examen, elle a pointé du doigt les examinateurs pour une raison pour le moins inattendue.

Obtenir son permis de conduire du premier coup n'est pas toujours une mince affaire. Julia Medeiros en sait quelque chose !

À seulement 24 ans, cette influenceuse brésilienne, qui compte plus de 1,1 million d'abonnés sur Instagram, a dû s'y reprendre à cinq reprises avant de réussir cette épreuve tant redoutée.

Selon elle, son physique n'y serait pas étranger…

Crédit Photo :@juju.brazil/Instagram

Une influenceuse rate quatre fois son permis de conduire

Installée à Miami, la créatrice de contenu assure que son physique lui aurait porté préjudice lors de ses examens.

Elle confie au Daily Mail que les examinateurs faisaient régulièrement des remarques sur son apparence, ce qui n'aurait pas facilité les choses.

Crédit Photo :@juju.brazil/Instagram

Si elle admet avoir été stressée, au point de commettre des erreurs de conduite, elle estime néanmoins que ces commentaires ont pu influencer la manière dont elle était évaluée.

« La première fois, c’était le stress. J’étais nerveuse, j’ai fait des erreurs et j’ai échoué », explique-t-elle au journal britannique.

Avant d’ajouter :

« Ensuite, j'ai commencé à me demander si mon apparence influençait la façon dont j'étais évaluée. Je ne peux rien prouver, mais j'avais l'impression que les gens prêtaient moins attention à ma conduite qu'à ma personne ».

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Trop belle pour réussir son examen ?

Dans les colonnes de nos confrères, celle que l'on surnomme la « Kylie Jenner brésilienne » affirme que les examinateurs ne pouvaient s'empêcher de commenter son physique pendant l’épreuve.

Crédit Photo : Kylie Jenner

Selon ses dires, l'un des inspecteurs lui aurait lancé : « Vous êtes bien trop glamour pour être ici aujourd'hui », tandis qu'un autre lui aurait confié : « Vous ressemblez à une actrice ou à un mannequin ».

« Je ne peux pas dire que ces commentaires ont changé le résultat, car je n'ai aucun moyen de le prouver », poursuit la jeune femme.

Crédit Photo : @juju.brazil/Instagram

Malgré ses doutes, elle a fini par obtenir son précieux sésame à sa cinquième tentative et peut désormais laisser ce mauvais souvenir derrière elle.