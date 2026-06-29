Plaquée par son copain, elle perd 25 kg pour se venger... une agence de mannequins la repère et lui offre un contrat

Après une rupture amoureuse, une promeneuse de chiens britannique a repris sa vie en main. Une métamorphose qui lui a ouvert les portes du mannequinat.

Lauren Latimer, une Britannique de 25 ans, s'apprête à entamer une carrière de mannequin après avoir perdu une vingtaine de kilos en seulement cinq mois, rapporte le magazine People.

Interrogée par Kennedy News and Media, elle raconte comment une rupture amoureuse a bouleversé sa vie et l'a menée bien au-delà de ses espérances.

Crédit Photo : Kennedy News & Media

Elle perd près de 25 kilos en cinq mois

À son poids le plus élevé, Lauren affichait 76 kilos sur la balance et portait une taille 40. Après sa rupture avec son petit ami, avec qui elle était en couple depuis plus d'un an, elle a décidé de changer d’apparence.

Grâce à sa détermination, la jeune femme, promeneuse de chiens indépendante, a perdu cinq tailles de vêtements et environ 25 kilos en adoptant une alimentation hypocalorique (apport calorique inférieur aux besoins du corps) et en marchant au moins 20 000 pas par jour.

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Alors qu’elle consommait des repas riches et grignotait régulièrement lorsqu’elle était en couple, elle a aujourd’hui adopté une alimentation plus saine. Sa transformation physique ne passe d’ailleurs pas inaperçue auprès de ses proches.

« Mes amis me disent que je suis devenue toute mince. Ils trouvent que j’ai une mine incroyable (…) », confie-t-elle.

Du haut de ses 1,70 m, Lauren estime avoir une silhouette plus élancée et plus ferme. Celle-ci a même attiré l’attention d’une agence de mannequins.

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Une nouvelle carrière de mannequin

Il y a quelques mois, la Britannique a publié une vidéo sur TikTok dans le cadre d’une collaboration avec une marque. Peu après, une agence l’a contactée par message privé.

« Ils se sont montrés très intéressés par mon profil. Je me suis rendue dans leurs studios et ils m’ont dit qu’ils pensaient que j’avais un énorme potentiel », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« J’ai signé un contrat avec eux. J’ai déjà participé à un shooting pour une marque de vêtements et un autre est prévu prochainement pour une entreprise de bijoux. Je devrais également défiler sur un podium devant près de 300 personnes dans les prochaines semaines ».

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La principale concernée attribue son succès à sa métamorphose, qui lui permet de vivre une vie qu’elle n’aurait jamais imaginée.

« En ce moment, tout s’enchaîne. Depuis que j’ai perdu du poids, je me sens tellement plus forte, plus épanouie et plus sûre de moi (…) Si cette rupture n’avait pas eu lieu, elle ne m’aurait jamais poussée à faire tout ce que je fais aujourd’hui. Alors, avec le recul, je suis presque heureuse qu’elle soit arrivée », poursuit-elle.

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La discipline avant tout

Le hic ? Elle est accusée par des internautes d’avoir eu recours à des injections esthétiques au menton, à la mâchoire et aux lèvres, ainsi qu’à une rhinoplastie. De son côté, Lauren est formelle : son visage est entièrement naturel.

« Quand j'étais à mon poids le plus élevé, j'avais surtout pris du visage. Il était très, très gonflé », détaille-t-elle.

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Elle conclut en adressant un message à toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids et les encourage à rester disciplinées.

« Je dis toujours que la motivation va et vient. Un jour, on en a, le lendemain beaucoup moins. En revanche, la discipline, c'est tout autre chose. Si vous restez fidèle à votre alimentation et continuez à aller à la salle de sport, même lorsque vous avez l'impression que rien ne change, les résultats finiront par arriver (…) » (Lauren Latimer)

À noter qu’en cas de perte de poids, il est recommandé de consulter un médecin.