Récemment, une mère de famille est devenue la cible des critiques sur TikTok après avoir révélé qu’elle détestait faire… le ménage.

Amanda Rose est une mère de famille américaine qui documente son quotidien en vidéo. Récemment, la jeune femme de 25 ans s’est attiré les foudres des internautes après avoir fait une révélation jugée «choquante».

Dans une vidéo, Amanda explique qu’elle déteste faire le ménage : «Je suis une mère au foyer paresseuse et je me fiche que ma maison soit dégoûtante», a indiqué la mère de deux enfants sur TikTok.

Crédit Photo : Amanda Rose / TikTok

Amanda a révélé que son sol était entièrement recouvert de vêtements sales. Toujours selon ses dires, sa cuisine est remplie de vaisselle sale et de restes de nourriture étalés sur le comptoir.

«Honnêtement, nous ne pouvons plus voir le sol et nous marchons sur des vêtements toute la journée. Si nous avons besoin d'une tenue, nous la sortons du sèche-linge (…) Parfois, j’oublie que j’ai lancé une machine et je laisse ligne à l’intérieur pendant deux jours, ce qui m’oblige à tout recommencer».

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme est satisfaite de son mode de vie. Cette dernière préfère passer du temps avec ses enfants au parc ou s’adonner à un loisir.

«Certaines personnes ne peuvent pas s'endormir en sachant que leur maison ressemble à ça, mais je suis tout le contraire. Je ferme les yeux et je m’endors(…) Je ne suis pas une domestique «», a confié la créatrice de contenu.

La publication est devenue virale

Sans réelle surprise, sa publication est rapidement devenue virale, et de nombreuses personnes ont remercié Amanda pour son honnêteté :

«Il est si facile de prendre du retard dans les tâches ménagères et le nettoyage, et nous ne devrions pas nous sentir mal ou gênées à ce sujet», «Je suis rassurée et je me sens moins seule», «J’aime tes vidéos», peut-on lire parmi les réactions.

Crédit Photo : Amanda Rose / TikTok

Crédit Photo : Amanda Rose / TikTok

En revanche, certains utilisateurs pointent du doigt «l’environnement insalubre» dans lequel elle élève ses enfants.

«J'ai cinq enfants de moins de cinq ans et ma maison n'a jamais été dans un tel état. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?», a commenté une mère de famille. De son côté, Amanda a déclaré qu'elle n'avait rien contre le fait que des étrangers critiquent son mode de vie et que cela ne la dérangeait pas.