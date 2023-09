Vidéo : ce câlin jugé inapproprié d'une maman et son fils après un match déclenche la colère des internautes

Sur Instagram, une jeune mère de famille a récemment posté une vidéo dans laquelle on la voit serrer son fils adolescent dans ses bras, pour le féliciter après un match. La vidéo est rapidement devenue virale et la maman a reçu une pluie de critiques.

Le 18 août, Amber Wright a publié une vidéo sur son compte Instagram. Sur les images, on peut voir la jeune maman serrer son fils adolescent dans ses bras, après qu’il eut remporté un match de football américain dans son lycée. En légende de sa vidéo, Amber a partagé à quel point elle était fière de son fils, Brix.

“Ce garçon aura pour toujours mon coeur. Gina a capturé la fin de ce moment, je suis tellement reconnaissante. Quand je me suis approchée pour serrer mon garçon dans mes bras après son match, il m’a immédiatement pris dans ses bras. Cela a peut-être duré 20 secondes, 30 secondes, une minute, je n’en ai aucune idée. Mais à ce moment-là, le temps s’est complètement arrêté”, a-t-elle écrit sur le réseau social.

Cette vidéo montrait donc un beau moment entre une mère et son fils et pourtant, elle a beaucoup fait réagir puisqu’elle a été vue près de 9 millions de fois. Pendant des semaines, Amber a reçu des milliers de critiques et de commentaires négatifs sous sa vidéo. La raison ? Les internautes ont jugé que ce câlin était inapproprié et beaucoup ont critiqué le comportement d’Amber.

Elle reçoit une pluie de critiques

Sur le réseau social, on pouvait lire : “Cette mère essaie d’être une adolescente. Un pantalon blanc moulant, un haut caraco et des talons qui ne sont pas adaptés à son âge”, “Madame, regardez le visage de votre enfant, il n’avait pas l’air d’apprécier une seconde ce moment. On dirait qu’il va vomir”, “C’est triste que l’attention se soit portée directement sur la maman et non sur son fils. Elle vient de lui voler la vedette” ou encore “Quoi ? Je pensais que c’était sa petite amie, et c’est sa mère !”

Face à cette vague de haine, Amber n’a pas tardé à réagir : “Pour ceux qui sont clairement perturbés et qui ont l’esprit tordu à propos de cette vidéo, permettez-moi d’apporter quelques éclaircissements.” La jeune maman a affirmé qu’elle n’avait pas sauté sur son fils mais qu’il l’avait prise dans ses bras. Elle affirme avoir une relation saine avec lui. Le père de Brix était alcoolique et s’est suicidé quand le garçon n’avait que 15 ans et ce drame les a énormément rapprochés.

“J’étais si fière, a-t-elle conclu. J’étais simplement une maman fière qui serrait son enfant dans ses bras.”