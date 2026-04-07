Une dame âgée réalise son rêve en fêtant ses 99 ans avec des pompiers « séduisants »  !

Pour ses 99 ans, une résidente de maison de retraite américaine a demandé un cadeau peu ordinaire : célébrer son anniversaire entourée de pompiers… séduisants !

Récemment, le fantasme de l’uniforme s’est invité dans une maison de retraite du Massachusetts, aux États-Unis.

Theresa Gola, une pensionnaire pleine d’énergie, a réalisé son vœu : célébrer ses 99 ans en compagnie d’une équipe de pompiers pour le moins irrésistibles, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : WCVD

Elle fête ses 99 ans entourée de pompiers

Comme le précisent nos confrères américains, la nonagénaire, qui réside depuis environ un an à la maison de retraite Palm Springs Post Acute à Chelmsford, a toujours nourri une admiration pour les hommes en uniforme.

Pour son anniversaire, elle a souhaité fêter l’évènement entourée du plus grand nombre possible de pompiers « séduisants ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les soldats du feu ont exaucé sa prière. Ils se sont en effet rendus dans l’établissement le 31 mars dernier pour célébrer cette occasion spéciale.

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Leur venue a profondément touché Theresa, qui a qualité cette journée de « meilleur anniversaire de toute sa vie » en près de dix décennies.

« Les pompiers sont les meilleurs, peu importe ce que les gens disent », a-t-elle confié à la presse locale.

Une journée de rêve

Sur place, les pompiers se sont montrés très attentionnés envers la vedette du jour détaille le magazine. Ils lui ont offert des fleurs, lui ont chanté « Joyeux anniversaire », signé une affiche et partagé un morceau de gâteau à ses côtés.

Ce n’est pas tout. Un pompier est même passé à travers une grande banderole pour lui offrir une rose et un câlin.

« J’étais choquée. Je pensais que quelques pompiers viendraient, mais pas toute la brigade ». (Theresa Gola)

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Cette Américaine a travaillé dans une usine et comme aide-soignante avant de prendre sa retraite. Elle admire les pompiers depuis longtemps, autant pour leur courage que pour leur gentillesse.

Pour ses 100 ans, elle a déjà de grands projets : elle veut voir des pompiers en maillot de bain !