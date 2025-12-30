Un incendie se déclare dans une maison de retraite alors que les résidents dorment

Trois camions de pompiers ont été mobilisés pour venir à bout d'un terrible incendie ayant ravagé une maison de retraite.

Un incendie s’est déclaré dans une maison de retraite de la ville de Manado (Indonésie), qui compte plus de 700 000 habitants. Le drame s’est produit dimanche soir sur l’île de Sulawesi (également appelée Célèbes), au nord du pays.

L’incendie a frappé alors que la plupart des résidents étaient couchés, aux alentours de 20 h 30. Rapidement alertés, les pompiers ont mis une heure pour venir à bout des flammes. Jimmy Rotinsulu, un responsable des secours dépêchés sur place, a raconté aux médias locaux que de nombreuses victimes ont été retrouvées dans leur chambre.

« C’était le soir, donc peut-être que beaucoup de personnes âgées étaient en train de se reposer. »

Un terrible incendie ravage une maison de retraite

Crédit photo : Marek Stefunko/ iStock

Les secours ont fait tout leur possible. Comme le rapporte le Midi Libre, les autorités sont parvenues à évacuer douze personnes des flammes. Indemnes, elles ont malgré tout été transférées vers l’hôpital le plus proche et celui de Permata Bunda.

Si c’est une bonne nouvelle, le nombre de victimes à déplorer reste tout de même élevé. « Il y a eu 16 morts, trois (blessés) ont des brûlures », a ajouté Jimmy Rotinsulu. Pour l’instant, nul ne sait comment a pu se déclarer l’incendie. Les policiers indonésiens ont ouvert une enquête et n’excluent aucune piste. Ils doivent d'ailleurs encore examiner la scène du drame et mener des interrogatoires.

Crédit photo : Daniel Megias/ iStock

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incendie a lieu en Indonésie, en particulier dans une maison de retraite. D’après plusieurs médias, les établissements accueillant des personnes âgées sont généralement équipés d’installations électriques anciennes et de systèmes de sécurité défaillants. Malgré les signalements, rien ne semble avoir été fait pour prévenir de tels incidents.

Cependant, depuis cet incendie, des mesures de prévention ont été renforcées dans les établissements et autres bâtiments.