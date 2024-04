Les parents « ont le droit de fouiller dans le téléphone » de leur enfant si besoin

Les parents sont-ils trop laxistes avec leurs enfants ? Face aux multiples actes de violence qui touchent de plus en plus de mineurs ces derniers temps, la secrétaire d'État chargée de la Ville et de la Citoyenneté a invité les parents à réaffirmer leur autorité sur leur progéniture.

Pour endiguer les nombreux faits de violence qui sévissent depuis plusieurs mois chez les mineurs, la solution pourrait être plus proche qu’on ne le croit : les parents. C’est ce qu’à tenu à rappeler Sabrina Agresti-Roubache au micro de Télématin.

Mardi 23 avril, la secrétaire d'État chargée de la Ville et de la Citoyenneté était invitée à s’exprimer sur la violence chez les jeunes. Selon elle, les parents jouent un rôle capital : « Parents, reprenez confiance en vous, l'autorité c'est vous », insiste-t-elle.

Les parents, un visage d’autorité

Crédit photo : JackF/ iStock

L’éducation des enfants passe d’abord par celle que leur inculquent les parents au même titre que l’autorité. « Le premier visage d'autorité qu'un adolescent et qu'un enfant voit ce sont les parents », rappelle Sabrina Agresti-Roubache.

C’est donc à eux d’intervenir auprès de leurs enfants quitte à s’immiscer dans leur vie privée pour rétablir l’ordre. Il y a « quelque chose qui me frappe ces dernières années, c'est de penser qu'un adolescent a une vie privée. Un adolescent est un mineur, donc les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, de chercher quelque chose dans la chambre si jamais il y a des stupéfiants par exemple », explique la secrétaire d’État.

Cette dernière rappelle cependant qu’il ne s’agit pas d’espionner les enfants pour le plaisir de les espionner. Mais plutôt de surveiller le comportement de l’enfant afin de pouvoir le sanctionner ou le protéger si besoin.

Sabrina Agresti-Roubache conclut en rappelant que les parents n’ont plus besoin d’excuses pour intervenir dans la vie privée de leur enfant mineur. Il est important de rappeler qu'un enfant a le droit à une vie privée car elle participe « à sa construction en tant que personne et individu libre » (Défenseure des droits, 2022). Les psychologues conseillent de dialoguer avec son enfant et si besoin, limiter son temps passé sur les réseaux sociaux.