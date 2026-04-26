Une siamoise révèle ce qu'elle fait dans les moments intimes de sa soeur avec son mari

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Le mari et les soeurs siamoises

La vie des siamois continue de fasciner et pour répondre aux questions qu’elle reçoit, une siamoise a révélé ce qu’elle fait quand sa soeur a un moment intime avec son mari.

Carmen et Lupita Andrade sont des soeurs siamoises nées au Mexique. Elles partagent certaines côtes ainsi que leurs systèmes circulatoire, digestif et reproducteur. Les soeurs possèdent chacune un coeur et ont leurs propres poumons et estomacs.

Le mari et les siamoisesCrédit photo : Carmen et Lupita Andrade

Si une chirurgie de séparation leur a été proposée, celle-ci était trop complexe et difficile et pouvait entraîner de graves problèmes neurologiques, voire la mort, raison pour laquelle les soeurs l’ont refusée.

Une siamoise mariée

Les siamoises attisent souvent la curiosité des autres personnes et doivent parfois répondre à des questions sur leur intimité. C'est par exemple le cas de ces siamoises qui ont eu un bébé et qui ont décidé de briser le mystère sur sa naissance. Carmen et Lupita sont également confrontées à ces interrogations, d’autant plus que Carmen est mariée à un homme depuis 2024.

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Le mari et les siamoisesCrédit photo : Carmen et Lupita Andrade

De son côté, sa soeur Lupita est asexuelle, ce qui signifie qu’elle n’éprouve pas ou peu d’attirance sexuelle envers les autres. Mais que fait-elle pendant les moments intimes de sa soeur avec son mari ?

Des “moyens pour se distraire”

Dans une interview accordée à People, la siamoise a révélé qu’elle avait trouvé des moyens pour se distraire, en utilisant notamment ses écouteurs et son téléphone.

Par chance pour Lupita, Carmen n’est pas très affectueuse et elle préfère rire et passer des bons moments avec son mari plutôt que d’avoir des contacts physiques. Ce dernier a quant à lui tenu à défendre les siamoises en affirmant que la curiosité des gens dépasse souvent certaines limites et que la gestion de leurs moments intimes “ne les regarde pas”.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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