Si vous voulez vivre jusqu'à 100 ans, voici ce que vous ne devez surtout pas faire, selon une étude

Si vous êtes de ceux qui ont pour objectif de vivre jusqu’à 100 ans, alors cette étude devrait vous intéresser. D’après cette dernière, un facteur important ferait partie des conditions pour espérer devenir centenaire.

En France, on dénombre pas moins de 30 000 centenaires, selon une étude de l’Insee publiée en avril 2023. Un nombre important qui fait de l’Hexagone le pays européen où l’on compte le plus de centenaires. Parmi ces 30 000 centenaires, 4300 sont des hommes. Ce qui signifie que 25 700 sont des femmes.

Mais alors, quel est le secret pour vivre plus longtemps ? Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie, à San Diego, a tenté de répondre à cette question.

D’après leurs résultats publiés dans la revue spécialisée The Journals of Gerontology, notre alimentation y est pour beaucoup. Les chercheurs ont mené leur étude sur 55 000 Américaines âgées de 61 à 91 ans. Ils se sont penchés sur leur poids et ont remarqué une chose.

Notre poids aurait une influence sur notre durée de vie

Crédit photo : fabrycs/ iStock

Les volontaires de cette étude ont ensuite été classés dans trois catégories différentes selon leur poids : celles qui ont perdu du poids, celles qui en ont pris et celles dont le poids est resté stable.

Les résultats montrent que les femmes ayant atteint l’âge de 90 ans représentent 56% des volontaires. Tandis qu’elles sont 29% à avoir atteint les 95 ans. Cependant, moins d’une volontaire sur dix a atteint la barre des 100 ans. Et il y a une explication à cela.

Les femmes qui sont devenues centenaires sont celles qui font partie de la troisième catégorie, à savoir celles dont le poids est resté stable ou qui a peu évolué durant l’étude. Une constatation importante qui permettrait aux chercheurs d’avancer que les femmes qui auraient un poids stable sur plusieurs années et qui évoluent peu auraient plus de chances de dépasser les 90 ans et pourquoi pas, de devenir centenaires.

Une autre étude, comme celle parue dans The Lancet, montrent que « le surpoids ou l’obésité sont associés à un risque accru de décès prématurés ». Pour parvenir à cette constatation, les chercheurs ont suivi 3,9 millions de volontaires provenant des quatre coins du monde. Les risques de mourir prématurément avant 70 ans sont accrus en cas de surpoids. Pour vivre mieux et en meilleure santé, le contenu de nos assiettes joue donc un rôle primordial.