Que faire quand on s'ennuie ? Découvrez 20 activités pour faire passer l'ennui

Il y a toujours quelque chose faire quand on s'ennuie ! Voici 20 idées d'activités à faire quand on s'ennuie grave.

Dans la vie, on ne peut pas toujours être à fond. Il arrive que l'on se retrouve dans notre canapé face à l'ennui. N'avoir rien à faire, c'est triste non ? On entend déjà nos parents et grands-parents dirent : «À notre époque, on ne s'ennuyait jamais nous. Il y avait toujours quelque chose à faire ! Aujourd'hui les jeunes ils s'ennuient tout le temps». On ne va pas se mentir, cette phrase on l'a entendu des centaines de fois… N'est-ce pas ?

Quand vous vous ennuyez, essayez au moins une de nos idées de la liste. Crédit photos : IStock

Pour combler l'ennui qui vous ronge, la rédaction vous a préparé une liste de 20 activités à faire contre l'ennui. Des jeux, des activités artistiques, apprendre une langue étrangère ou faire un énorme ménage de printemps. Si vous vous ennuyez, essayez une ou plusieurs de ces 20 idées de choses à faire quand on s'ennuie.

Prenez l'air, baladez-vous !

Si vous vous ennuyez, baladez-vous à vélo ou à pieds en pleine nature. Crédit : IStock

Quand vous vous ennuyez, prenez l'air ! Sortez et baladez-vous dans un parc, dans une forêt ou dans votre ville. En plus de couper votre ennui, vous ferez une activité physique et vous pourrez rencontrer de nouvelles personnes. Avec les beaux jours, sortir et se balader une heure est une très bonne chose pour votre corps et votre esprit.

Faire un grand ménage de printemps

Que faire quand on s'ennuie ? Pourquoi pas un gros ménage de printemps ! Crédit : IStock

Profitez de ce temps libre pour prendre soin de votre maison. Un coup de propre s'impose et vous n'avez jamais le temps de le faire ? Désolé de vous le dire, mais c'est le moment ! Pour vous encourager, mettez de la musique et c'est parti. Votre maison vous remerciera.

Jouer à des jeux de société

Pour vaincre l'ennui, optez pour des jeux de société entre amis ou en famille. Crédit : IStock

On a une idée pour vous occuper dans votre ennui : jouer à des jeux de société. Avec quelques amis ou votre famille, essayez-vous aux jeux en famille. Une partie peut facilement durer plusieurs minutes, voire des heures et vous aurez forcément envie d'en refaire d’autres pour gagner contre votre frère ou votre meilleure amie !

Regarder une vidéo sur Youtube

Si vous vous ennuyez, allumez un écran et regardez des vidéos youtube. Crédit : IStock

Voici l'activité imparable quand on s'ennuie… une vidéo sur Youtube et le tour est joué ! L'algorithme est tellement fort que cette activité peut vous prendre plus de temps que prévu. Avec une vidéo sur Youtube, vous allez combattre l'ennui, on en est sûrs.

Faire des activités artistiques

Que faire quand on s'ennuie ? On dessine et on fait des activités artistiques, pourquoi pas. Crédit : IStock

Peinture, dessin, ou coloriage, toutes ces activités artistiques sont idéales quand on s'ennuie à la maison. En plus de vous occupez pendant plusieurs heures (ou minutes pour les personnes moins patientes), les activités artistiques permettent la concentration et atténuent le stress des personnes angoissées. Alors quand on s'ennuie, on colorie !

Faire du sport

Prendre un cours de sport ou faire du sport seul c'est une bonne idée pour ne pas s'ennuyer. Crédit photos : IStock

Quand on s'ennuie, faire du sport est un bon moyen de lier l'utile à l'agréable. Même si ce n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde, faire du sport est une bonne méthode pour faire passer l'ennui. Inutile de rappeler que le sport est une pratique excellente pour la santé… cela va de soi !

Organisez votre prochain voyage

Des images et des souvenirs plein la tête… on est déjà en voyage ! Crédit photos : IStock

Quand on s'ennuie, on peut se permettre de rêver un petit peu. Pour cela, organisez votre prochain voyage pour vos vacances. Mettez ce temps libre à profit pour comparer les prix des vols, des hôtels et choisir la destination parfaite. S'ennuyer c'est aussi une bonne chose parfois, cela permet de faire des choses auxquelles on n’aurait pas pensé !

Créer un journal intime

Pour ne pas s'ennuyer, vous pouvez vous lancer dans l'écriture d'un journal intime. Crédit photos : IStock

Vous vous en ennuyez ? C'est le moment de faire le point sur votre vie. Vous avez la fibre littéraire en vous, lancez-vous ! La première ligne est la plus dure à écrire. Une fois lancé, vous aurez toute l'inspiration possible. Écrire permet de libérer votre esprit et de vous livrer comme vous vous livreriez à un ami. Allez acheter un livre et écrivez votre propre histoire.

Apprendre de nouvelles choses, passionnez-vous !

Dans la liste des nouvelles choses à apprendre, il y a la couture. Crédit photos : IStock

Que faire quand on s'ennuie ? On a plein d'idées pour vous ! Impossible de vous ennuyer si vous ouvrez votre esprit à la découverte. Soyez curieux et profitez de ce temps pour apprendre, apprendre et apprendre encore. L'astrologie, l'œnologie, apprendre une langue étrangère, le tricot, la couture… on a des dizaines et des dizaines d'idées ! Lancez-vous dans une activité que vous n'avez jamais osé faire, c'est l'occasion de vous découvrir un talent caché.

Ranger la maison

Si vous vous ennuyez c'est le moment pour ranger la maison. Crédit photos : IStock

On vous l'accorde, ranger la maison c'est un peu moins fun qu'apprendre de nouvelles choses ou que d'organiser son prochain voyage. On a une astuce pour rendre ce moment plus agréable. Mettez-vous dans des vêtements confortables, allumez la musique à fond et let's go ! Attention, vous pourriez même prendre du plaisir à ranger votre maison.

Trier vos vêtements

Si vous triez vos vêtements, vous allez forcément utiliser cette méthode. Crédit photos : IStock

Si vous vous ennuyez, on vous propose une activité qui va rendre service aux dressings surchargés. Voici quelques astuces pour bien trier ses vêtements (c'est cadeau). La première chose à faire c'est mettre de la musique (ça motive grave). Ensuite, sortez TOUS vos vêtements sur votre lit (oui, c'est assez radical). Puis, mettez dans un sac les vêtements que vous ne portez plus. Pour finir sur un bon geste, mettez en ligne les vêtements mis de côté et vendez-les. Un bon moyen de combler l'ennui et de se faire de l'argent.

Prendre soin de soi, prenez un bain !

Que faire quand on s'ennuie ? Prendre un bain bien sûr. Crédit photos : IStock

C'est tout un travail de prendre soin de soi ! Si vous vous ennuyez, on vous propose d'optimiser ce temps pour prendre soin de vous. C'est une bonne idée n’est-ce pas ? Apprenez à faire des gommages et des masques faits maison et appliquez-les sur votre peau. N'oubliez pas que la confiance en soi c'est très important pour la santé mentale. Oubliez les enfants, les amis et la famille, c'est votre moment à vous !

Réorganiser l’aménagement de votre maison

Du changement, ça ne fait pas de mal ! Crédit photos : IStock

S'ennuyer peut être une bonne chose. Mais si, on vous promet ! Profitez de ce temps pour réaménager votre maison. Ça vous arrive d'avoir des coups de folie ? De vouloir déplacer le canapé à la place de la télé et la table du salon à la place de la bibliothèque ? Rassurez-vous, vous êtes une personne normale. Alors combler l'ennui et changer l'aménagement de votre chez-vous, vous aurez l'impression d'avoir une nouvelle maison !

Regarder un film ou lancez-vous dans une série

Voici la solution miracle contre l'ennui, regarder un film ou une série. Crédit photos : IStock

Finalement, c'est peut-être l'idée la plus classique à faire quand on s'ennuie : regarder un film. Installez-vous confortablement dans votre canapé et regardez un super film. Vous n'avez pas d'inspi ? On vous aide !

Vous êtes plutôt : les meilleurs films de tous les temps, film de science-fiction, film d'action, film comique ou fantastique ? En version française ou version originale, vous trouverez forcément un bon film à regarder dans une des listes.

Faire du bénévolat

Rendez-vous utile au lieu de vous morfondre dans votre canapé, et faites du bénévolat. Crédit photos : IStock

Quand on s'ennuie, on peut se rendre utile. C'est sûrement l'idée de la liste la plus gratifiante car elle permet de passer l'ennui tout en aidant autrui. Renseignez-vous autour de chez vous, vous trouverez forcément une association qui a besoin de bénévoles. Faire quelque chose d'utile peut vous aider à avancer dans votre vie. Si vous voulez rendre cette activité un peu plus fun, appelez des amis et passer ce temps utile ensemble.

Lire un livre (ou des livres pour ceux qui s'ennuient beaucoup)

Laissez libre cours à votre imagination et laissez-vous embarquer dans un livre. Crédit photos : IStock

Vous vous ennuyez toujours ? alors, lisez un livre. La lecture permet le voyage de l'esprit. Une fois plongé dans un bon livre, on ne voit plus le temps passer. Que ce soit des livres classiques pour les puristes ou un livre audio pour les plus modernes, il y en a pour tous les goûts.

Si vous avez un enfant qui s'ennuie, offrez-lui plein de livres, il saura comment occuper son temps et développer son esprit et son imagination en même temps.

Faire du shopping sur internet

Cette femme est prête à dépenser sur internet avec sa carte bancaire en main. Crédit photos : IStock

Internet peut vous sauver de l'ennui. On vous l'accorde, cette idée peut faire mal au porte-monnaie. Mais qui a dit qu'il fallait acheter tous les paniers de toutes les applications ? On préconise la méthode fashionista : passez de longues minutes à scroller tous les sites de vêtements, likez puis ajoutez au panier. Puis, une fois quelques heures passées, quittez l'application sans dépenser un sou. C'est une bonne idée non ?

Passer un coup de téléphone à votre famille

Passez un coup de fil à vos amis ou votre famille, ça leur fera toujours plaisir. Crédit photos : IStock

Utiliser ce temps d'ennui pour prendre des nouvelles de vos amis, de vos enfants et votre famille. C'est important de dire à nos proches qu'on les aime. Alors profitez de ce temps pour appeler vos amis ou votre famille que vous ne voyez pas souvent. Mamie Paulette sera très contente de vous avoir au téléphone !

Apprenez à cuisiner

Inscrivez-vous dans un cours de cuisine pour ne plus vous ennuyer. Crédit photos : IStock

Vous vous persuadez que la cuisine ce n'est pas fait pour vous ? Il n'est jamais trop tard pour apprendre à cuisiner. Vous pouvez prendre des cours de cuisine par exemple ou apprendre en solitaire grâce à une vidéo tuto sur internet. En plus de vous occuper, ces cours de cuisine pourront vous apprendre à devenir un vrai petit chef ! Ainsi, vous concocterez de bons petits plats à votre famille, vos enfants et vos amis. En cuisine !

Scroller sur les réseaux sociaux

On peut passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Crédit photos : IStock

Même s’il est inutile de mentionner cette idée, traîner sur les réseaux sociaux peut occuper le temps. Cette activité coupe tellement de l'ennui que l'on ne voit plus le temps passer. On relève le nez de son fil d'actualité Instagram ou TikTok et il est déjà 23 heures passées… Ah sacré internet !