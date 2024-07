Voici ce que les Français préfèrent faire le vendredi soir selon leur âge

Sorties, repas en famille ou entre amis, ménage… Quelles sont les routines du vendredi soir des Français ? Une enquête révèle les résultats. Vous reconnaissez-vous dans ces activités ?

Le vendredi soir est un jour sacré pour beaucoup d’entre nous. Il rime avec fin de semaine de travail et début du week-end. Alors, pour célébrer ce jour qui nous est si cher, chacun a son petit rituel. C’est ce que dévoile le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) qui a mené l’enquête en 2021.

Forcément, les habitudes et les activités ne sont pas les mêmes selon les tranches d’âge.

À cette question posée par le Crédoc, « Si je vous dis : vendredi soir idéal, à quoi pensez-vous ? », que répondent les Français interrogés ?

Crédit photo : dragana991/ iStock

Ils sont 43% à penser au week-end, 38% à penser à « un moment de repos » et 30% à évoquer la famille (27% pour les amis). Une fois que l’on a choisi les personnes avec lesquelles on veut passer son vendredi soir, quelles activités sont privilégiées ?

Elles oscillent entre l’incontournable apéritif et le plateau télé (pour 37% des sondés) et les tâches ménagères ou encore les courses pour 34% des Français. Les sorties ou soirées canapé arrivent ensuite avec respectivement 15 et 13% des réponses données.

Des activités qui varient selon les tranches d’âge

Crédit photo : Chanyantorn/ iStock

Ce début de week-end est-il l’occasion de se lancer dans plusieurs activités ? Oui, mais pas n’importe lesquelles. Pour les plus de 65 ans, les visites, la lecture et les promenades sont le maître-mot. Même son de cloche pour la tranche des 55-64 ans, pour qui un week-end calme et relaxant est primordial. Seuls les 45-54 ans s’adonnent au ménage ou au travail. Les plus jeunes sondés, 35-44 ans, évoquent un apéritif avec leurs proches.

Outre la tranche d’âge, l’enquête du Crédoc révèle également des tendances propres aux femmes et aux hommes. Si les femmes mettent un point d’honneur à partager des moments en famille devant un bon film ou autour de jeux de société, pour les hommes, les passe-temps sont différents :

« Les relations familiales au sens large sont beaucoup plus importantes pour elles que pour les hommes qui évoquent le s*xe, le foot, le sport ou le bricolage mais aussi les fêtes et les rencontres », évoque l’enquête.

Enfin, il semblerait que les sorties, qu’elles soient culturelles ou gastronomiques, attirent moins de personnes puisqu’elles sont 15% à s’y adonner le vendredi soir. Vous l’aurez constaté, pour beaucoup de Français, le vendredi soir lance les hostilités du week-end avec calme et sérénité où les proches sont conviés.

Et vous, quels sont vos rituels du vendredi soir ?