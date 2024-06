Voici combien de fois vous devriez vous doucher chaque semaine, selon des dermatologues

Si certaines personnes prennent leur douche le matin et d’autres le soir, combien de fois par semaine devriez nous nous laver ? Voici la réponse des experts.

Au quotidien, nous avons tous nos propres habitudes en matière d’hygiène. Certaines personnes préfèrent se doucher au réveil afin de bien commencer la journée tandis que d’autres se lavent le soir pour être propre au moment du coucher.

Généralement, la majorité des individus se lavent une fois par jour. Mais est-ce vraiment la bonne fréquence ?

Crédit photo : iStock

À quelle fréquence faut-il se doucher ?

Selon les experts, la fréquence à laquelle nous devons nous doucher dépend de notre situation.

“La principale raison pour laquelle nous prenons une douche est d’éliminer la sueur et les cellules mortes de la peau, d’éliminer la saleté et les débris et de prévenir les phénomènes tels que les odeurs corporelles”, a indiqué Mary L. Stevenson, dermatologue, à SELF.

Crédit photo : iStock

En réalité, se laver tous les jours ne serait pas forcément nécessaire car il s’agirait plus d’une norme imposée par la société qu’un véritable impératif biologique. Nous aurions besoin que de quelques douches par semaine, tous les deux ou trois jours. La fréquence dépend de notre style de vie : notre transpiration, notre activité quotidienne et notre environnement, des facteurs qui varient d’une personne à l’autre. Par exemple, si vous transpirez tous les jours à la salle de sport, vous devriez avoir besoin de vous laver quotidiennement. Même chose si vous êtes exposé à des produits chimiques ou à de fortes odeurs, ce qui est le cas si vous travaillez en usine ou dans la restauration.

À l’inverse, si vous n’avez pas tendance à trop transpirer et que vous vivez dans un environnement dépourvu de fortes odeurs, seules trois ou quatre douches par semaine pourraient suffire. Si vous voulez vous laver tous les jours, évitez les gels douche agressifs pour la peau qui risquent de provoquer une sécheresse et des irritations. Veillez à ne pas utiliser d’eau trop chaude et savonnez que quelques endroits de votre corps comme les aisselles et l'aine.