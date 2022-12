Pourquoi ne faut-il pas ajouter du lait de vache dans son café ?

Si vous avez l’habitude de boire du café au lait, faites attention : cette boisson peut être mauvaise pour votre santé.

Le café est une boisson parfaite pour conclure un repas, se réveiller le matin ou avoir un regain d’énergie au cours de la journée. Pour se faire un petit plaisir, certaines personnes n’hésitent pas à ajouter du lait dans leur tasse.

Plus douce, cette boisson permet de chasser l’amertume et l’acidité du café. Cependant, elle serait mauvaise pour notre santé selon des scientifiques.

Selon une étude, il ne faudrait jamais ajouter de lait de vache dans son café. En effet, cette association est mauvaise pour le système digestif, notamment si vous souffrez de ballonnements.

Le lait de vache annule les bienfaits du café

Bien qu’il soit recommandé de boire du café avec modération, cette boisson a de nombreux bienfaits sur notre organisme. Le café noir réduit les risques de diabète, d’hypertension, d’obésité et de dépression. Le risque de mortalité est plus faible et le café a également la capacité de réduire l’apparition de cancer de 18%. Malheureusement, ces effets antioxydants sont annulés si l’on ajoute du lait de vache.

Le lait de vache a pour inconvénient d’annuler tous les bienfaits et les bons nutriments présents dans le café. Une petite gorgée de lait de vache suffit à réduire de moitié tous les effets positifs du café sur notre santé. De plus, le lait de vache compliquerait la digestion et provoquerait des sensations de ballonnements, notamment si l’on a l’estomac fragile.

Si vous adorez le café au lait, sachez qu’il existe plusieurs alternatives au lait de vache qui sont sans danger pour votre organisme. Vous pouvez par exemple choisir du lait de soja, d’avoine, de riz ou d’amande. Il ne vous reste plus qu’à trouver l’association qui vous convient le mieux.