Sommeil : les meilleures positions pour dormir

Si tout le monde dort à sa façon, les positions allongées ne se valent pas toutes. Découvrez les meilleures positions pour dormir et leur signification.

Les positions de sommeil : chacun dort à sa façon

Un homme qui dort sur le dos, dans son lit, avec un masque de sommeil - Crédit : tuaindeed

Lorsque vous dormez, vous vous mettez nécessairement dans une position qui vous met à l’aise. Vous choisissez une position dans laquelle vous vous sentez bien, sans mettre à mal vos articulations. La position allongée choisie, de manière consciente ou inconsciente, est celle qui permet à votre corps et à vos muscles de se détendre au mieux.

En général, chacun à sa façon de dormir. Certains préfèrent s’allonger sur le dos quand d’autres privilégient la position sur le ventre. La posture adoptée joue également un rôle déterminant dans la qualité de votre sommeil et de vos nuits de repos, d’où l’intérêt de bien la choisir. Parmi toutes les positions existantes pour dormir, certaines sont relativement meilleures que d’autres, tant d’un point de vue physique que pour bénéficier d’un sommeil réparateur.

Pourquoi est-il important de bien choisir la position de sommeil ?

Une femme allongée paisiblement dans son lit, la tête posée sur l’oreiller - Crédit : millann

La posture allongée que vous êtes enclin à adopter lorsque vous vous couchez relève d'une préférence personnelle, mais pas que. En effet, comme mentionné plus haut, vous devez savoir que votre position pour dormir est cruciale pour votre santé, votre bien-être, et surtout, la qualité de votre sommeil. En effet, une position confortable, adaptée à vos besoins, mais aussi à votre corpulence, vous fera bénéficier d'un sommeil réparateur et plus profond qu'une position qui ne vous convient pas. Au-delà du rôle déterminant qu'elle joue vis-à-vis de la qualité de vos nuits de sommeil, la bonne position pour dormir doit également vous permettre de :

Limiter les douleurs articulaires et les tensions musculaires que vous subissez lorsque vous êtes couché : une position allongée inadéquate aura immanquablement pour effet d'entraîner des douleurs au niveau de vos articulations et de vos muscles. Il arrive également que vous souffriez déjà de douleurs musculaires à l'issue d'une longue journée de travail. La position idéale que vous devez adopter pour dormir doit alors soulager les zones endolories pour éviter de les accentuer davantage.

que vous subissez lorsque vous êtes couché : une position allongée inadéquate aura immanquablement pour effet d'entraîner des douleurs au niveau de vos articulations et de vos muscles. Il arrive également que vous souffriez déjà de douleurs musculaires à l'issue d'une longue journée de travail. La position idéale que vous devez adopter pour dormir doit alors soulager les zones endolories pour éviter de les accentuer davantage. Aligner votre tête, votre nuque et votre colonne vertébrale de façon naturelle : une position allongée mal choisie augmente le risque d'exercer une pression excessive sur les vertèbres et les disques intervertébraux, entraînant des douleurs au niveau du dos et du cou. Pour bien dormir, veillez à choisir une position qui respecte l'alignement naturel de votre tête, de votre nuque et de votre colonne vertébrale. Elle réduira ainsi les douleurs et rendra vos nuits plus agréables.

de façon naturelle : une position allongée mal choisie augmente le risque d'exercer une pression excessive sur les vertèbres et les disques intervertébraux, entraînant des douleurs au niveau du dos et du cou. Pour bien dormir, veillez à choisir une position qui respecte l'alignement naturel de votre tête, de votre nuque et de votre colonne vertébrale. Elle réduira ainsi les douleurs et rendra vos nuits plus agréables. Réduire le stress sur les articulations : votre position de sommeil est cruciale pour la santé de vos articulations. Les mauvaises positions tendent notamment à exercer une pression sur certaines articulations, pouvant causer des problèmes articulaires permanents. D'où l'intérêt d'opter pour une position allongée qui fait du bien à vos articulations.

: votre position de sommeil est cruciale pour la santé de vos articulations. Les mauvaises positions tendent notamment à exercer une pression sur certaines articulations, pouvant causer des problèmes articulaires permanents. D'où l'intérêt d'opter pour une position allongée qui fait du bien à vos articulations. Prévenir les risques de ronflements et les problèmes respiratoires : saviez-vous que votre posture allongée lorsque vous dormez est un des facteurs qui entraîne ou non le ronflement ? Certaines positions de sommeil réduisent la circulation d'air et provoquent des ronflements. Ainsi, pour bien dormir et éviter de ronfler, privilégiez les positions allongées qui optimisent la circulation de l'air dans votre corps et réduisent les risques de ronflements.

et les problèmes respiratoires : saviez-vous que votre posture allongée lorsque vous dormez est un des facteurs qui entraîne ou non le ronflement ? Certaines positions de sommeil réduisent la circulation d'air et provoquent des ronflements. Ainsi, pour bien dormir et éviter de ronfler, privilégiez les positions allongées qui optimisent la circulation de l'air dans votre corps et réduisent les risques de ronflements. Améliorer la digestion : pour éviter les reflux gastriques lorsque vous êtes couché, nous recommandons de choisir une position allongée qui favorise une meilleure digestion en maintenant votre estomac en dessous de votre œsophage, telle que dormir sur le flanc.

: pour éviter les reflux gastriques lorsque vous êtes couché, nous recommandons de choisir une position allongée qui favorise une meilleure digestion en maintenant votre estomac en dessous de votre œsophage, telle que dormir sur le flanc. Réduire les troubles du sommeil en général : la bonne position pour dormir contribue de mille et une façons à votre sommeil et à votre bien-être. Elle va, entre autres, prévenir l'apparition de troubles du sommeil (insomnie, apnée du sommeil, etc.) ou vous permettre de combattre les troubles dont vous souffrez, en favorisant la détente.

En somme, il s'agit de trouver la position idéale pour vous, parmi toutes les positions allongées possibles.

Dormir sur le dos, une position commune

Un homme qui dort sur le dos, les mains sur le ventre - Crédit : Zmaster

Dormir en étant allongé sur le dos est, sans nul doute, la position de sommeil la plus répandue dans la mesure où elle vient naturellement dès lors qu'il s'agit de s'allonger. Cette posture est plébiscitée par environ 8 % de la population au vu des avantages qu'elle apporte.

La position allongée sur le dos est principalement appréciée pour sa capacité à favoriser l'alignement naturel de la colonne vertébrale et à prévenir les risques de brûlures d'estomac. Ce faisant, cette position pour dormir contribue à réduire les douleurs lombaires et cervicales lorsque vous êtes couché. Cela en fait une des positions préconisées pour bénéficier d'un repos véritable, certains allant jusqu'à dire qu’il s’agit de la meilleure position pour dormir. Pour en profiter pleinement, assurez-vous que votre matelas ait le bon niveau de fermeté. En effet, votre dos doit pouvoir s'enfoncer légèrement dans le matelas pour éviter le creux au niveau du bas du dos.

Néanmoins, comme toute chose, la position du soldat , ainsi surnommée parce que vous vous allongez sur le dos, droit, les bras le long du corps, tel un soldat, n'est pas exempte d'inconvénients. Elle est notamment accusée d'augmenter les risques de ronflements. Cette position de sommeil est aussi déconseillée si vous souffrez d'apnée du sommeil ou de reflux gastrique.

Dormir sur le flanc ou sur le côté, une position de sommeil appréciée

Un homme qui dort dans une position latérale, sur le côté droit, la main sous la joue - Crédit : Andrii Lysenko

La position latérale, lorsque vous vous allongez sur le flanc gauche ou droit pour dormir, est également très courante. Cette position allongée est particulièrement conseillée si vous ronflez la nuit, souffrez d'apnée du sommeil ou de reflux gastrique. Cette posture permet également de soulager les tensions musculaires au niveau du dos, de quoi vous mettre à l'aise sans aggraver vos douleurs lombaires après une dure journée de travail. Enfin, notez qu'il s'agit de la meilleure position allongée pour les femmes enceintes, le poids du ventre étant placé sur le côté. Dans ce cas-ci, il est recommandé de s'allonger sur le flanc gauche.

Pour autant, dormir sur le flanc n'a pas que des avantages. Le poids de votre corps étant supporté par vos hanches et vos épaules, cette position peut provoquer des douleurs musculaires désagréables au niveau de ces zones au moment du réveil. Cependant, cet inconvénient est facilement pallié par l'utilisation d'un matelas suffisamment moelleux, tout en offrant un bon soutien. Savoir choisir votre matelas est donc crucial pour optimiser le confort de votre position de sommeil.

Dormir en position fœtale, la position du fœtus

Une femme en train dormir dans son lit, en position foetale, une main sous l’oreiller - Crédit : Liudmila Chernetska

Dans le classement des positions allongées plébiscitées par la majorité, la position du fœtus se place aisément en tête de liste avec plus de 41 % de la population au compteur. Les statistiques indiquent également que cette posture pour dormir est assez courante. À l'instar de la position sur le côté, la position fœtale pour dormir est reconnue pour réduire les risques de ronflements et les douleurs au niveau du dos. La posture se veut très confortable et convient parfaitement aux femmes enceintes.

Toutefois, la position du fœtus est loin d'être la position idéale pour tout le monde. Si certains y trouvent leur compte, d'autres peuvent trouver cette position pour dormir gênante pour la respiration. En effet, le fait d'être recroquevillé, avec le cou légèrement plié et les genoux ramenés vers la poitrine, comprime la cage thoracique et peut éventuellement favoriser l'apparition d'arthrite.

Nous vous conseillons donc de ne pas abuser de cette position pour dormir et de l’adopter avec modération, en alternant notamment avec d'autres positions de sommeil pour varier. Une autre astuce pratique pour optimiser cette position allongée consiste à placer un coussin entre vos genoux pour redresser davantage votre colonne vertébrale.

Dormir sur le ventre, une position qui ne fait pas l'unanimité

Une femme qui dort sur le ventre, la tête posée sur un oreiller à mémoire de forme - Crédit : Zarina Lukash

La position allongée sur le ventre, sujette à controverse, arrive en dernier dans le classement des meilleures positions pour mieux dormir et lutter contre les insomnies. Cette position est essentiellement adoptée par environ 7 % de la population par simple préférence.

En effet, d'après les experts, dormir sur le ventre n'apporte pas réellement d'avantages, contrairement aux autres positions pour dormir, au-delà de réduire les risques de ronflements et de reflux gastrique. La position en elle-même peut paraître inconfortable pour la majorité : allongé sur le ventre, vous pressez votre poitrine contre le matelas et êtes obligé de tourner la tête sur le côté pour respirer. Cette contrainte exerce une tension au niveau du cou et de la colonne vertébrale, causant des douleurs au réveil, d'autant plus si vous maintenez la position toute la nuit.

Les spécialistes en ostéopathie mettent également en garde face aux effets permanents que peut engendrer la position allongée sur le ventre pour dormir. D'après ces derniers, cette posture aggraverait le creux au niveau des lombaires, augmentant les risques de lordose physiologique, sans compter la torsion des vertèbres cervicales. Cependant, les effets négatifs de cette position pour dormir ne sont pas inévitables.

Pour minimiser les risques, si vous tenez absolument à dormir sur le ventre, nous vous conseillons de choisir votre lit en conséquence. Optez pour un matelas ferme pour soutenir votre colonne vertébrale, accompagné d'un oreiller plat pour réduire la pression exercée sur le cou. Vous pouvez également dormir sans oreiller. Enfin, nous recommandons l'utilisation d'un coussin plat que vous placerez sous le ventre pour atténuer le creux du dos.

En somme, tout le monde a sa définition de la position idéale pour dormir confortablement sans se faire mal. Pour autant, nous conseillons de prêter attention aux avantages et aux effets néfastes associés à chaque position allongée pour trouver celle qui vous convient le mieux sans compromettre votre confort et votre bien-être. De même, ne négligez pas la qualité de votre lit, de votre matelas et de votre oreiller. Ces éléments servent à optimiser le confort de la position que vous adoptez pour dormir.