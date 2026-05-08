Les gens découvrent avec effroi la signification s3xuelle du tatouage des 2 bandes noires sur le bras

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Deux bandes noires tatouées sur le bras

Vous avez peut-être déjà vu des personnes avec deux bandes noires tatouées sur le bras. Ce tatouage a une signification érotique cachée qu’il est important de connaître avant de se faire tatouer.

Quand nous choisissons de nous faire tatouer, nous pouvons le faire pour deux raisons. Certains tatouages sont créés pour embellir notre corps tandis que d’autres sont des symboles à la signification profonde. En plus de cela, l’emplacement d’un tatouage sur le corps est révélateur de notre personnalité.

Une personne se fait tatouerCrédit photo : iStock

Si chaque personne peut interpréter son tatouage comme elle le veut, certains dessins ont des significations universelles. C’est le cas du tatouage point-virgule qui a une signification cachée que tout le monde devrait connaître. Pour cette raison, il est important de bien connaître toutes les interprétations de son tatouage avant de passer à l’acte.

Une référence à un acte sexuel

Parmi les tatouages réputés, on retrouve la bande noire que l’on se fait tatouer autour du bras. Ce dessin minimaliste, qui peut aussi être composé de deux bandes noires, a une signification particulière que beaucoup de personnes ignorent.

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Deux bandes noires tatouées sur le brasCrédit photo : Pinterest

En effet, ce tatouage est une référence à un acte sexuel dans la communauté LGBTQ+. Il s’agit d’un code relatif au fist-fucking, une pratique sexuelle qui consiste à rentrer son poing ou son bras dans l’anus de son partenaire. Ce tatouage représenterait une graduation liée à un record de fist-fucking.

“Ce tatouage a effectivement une signification dans le milieu fetish SM gay. Il indique que la personne pratique le fist-fucking. Tatouage à gauche : la personne a une prédominance à se faire fister. Tatouage à droite : la personne est active en fist. La hauteur du tatouage sur le bras ou l’avant-bras indique la profondeur du fist”, a indiqué un pratiquant de fist-fucking à 20 Minutes.

D’autres significations

Si vous vous êtes fait tatouer ces bandes noires sur le bras sans connaître cette interprétation, pas de panique. Il existe d’autres significations liées à ce tatouage, qui peut aussi représenter les différentes étapes ou transitions de la vie. Ce dessin peut aussi être un symbole de perte, de deuil, de force ou de chance. Dans la communauté LGBT, il renvoie également à la lutte pour l’égalité.

En définitive, ce tatouage montre qu’il est très important de bien se documenter avant de se faire tatouer un dessin sur le corps, pour éviter les interprétations erronées.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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