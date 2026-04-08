Un bébé de 2 ans chute du 5ème étage et survit avec un bras cassé, un miracle

Près de Bordeaux, un enfant âgé de 2 ans est tombé du 5ème étage. Par chance, il a survécu à sa chute avec une fracture au bras.

Un miracle a eu lieu à Pessac ce samedi 4 avril, aux alentours de 17h30. Un bébé de 2 ans jouait dans la cuisine de son appartement quand il a utilisé une chaise pour se hisser à la hauteur d’une fenêtre.

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Là, il a basculé dans le vide, sous les yeux de ses proches, et est tombé du 5ème étage. Cette chute était accidentelle, contrairement à cette adolescente qui a poussé son petit frère du troisième étage après avoir "entendu des voix", ou encore de cette fillette qui a poussé sa soeur de 21 jours par la fenêtre du 4ème étage.

Un miracle

L’enfant a été transporté en urgence absolue au CHU de Bordeaux. Par chance, il a survécu à sa chute impressionnante et est sorti avec une simple fracture au bras. Son frère, âgé de 13 ans, a également été hospitalisé puisqu’il était en état de choc quand il a vu le bébé tomber du 5ème étage.

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Ce n’est pas la première fois qu’un tel miracle se produit. En mai 2024, un enfant de 4 ans a survécu à une chute du 16ème étage en Seine-Saint-Denis.

Ne jamais laisser un enfant seul

Ces incidents rappellent la dangerosité des fenêtres et des balcons pour les enfants.

“Les défenestrations sont des accidents qui surviennent particulièrement au printemps et en été, quand on laisse les fenêtres ouvertes. Il faut rappeler aux parents l’importance d’installer des dispositifs de sécurité sur les fenêtres, mais également de ne pas disposer de banc ou de chaise devant. Et surtout de ne jamais laisser un enfant seul sans surveillance. Il faut aussi faire comprendre aux enfants les dangers des fenêtres, le risque de se pencher en avant par le balcon aussi”, alerte le docteur Gérard Kierkez à Doctissimo.

Une enquête a été ouverte par la police pour comprendre les circonstances exactes de l’incident et déterminer si les mesures de sécurité et la vigilance des proches étaient suffisantes pour veiller sur l’enfant.