Vous préférez rester seul chez vous que sortir avec vos amis ? Voici ce que cela révèle sur votre psychologie

Par |

Femme heureuse assise sur son canapé

Il est normal de vouloir rester seul parfois. La science révèle ce que cela signifie chez les individus qui préfèrent leur canapé aux sortie entre amis.

La solitude en dit long sur votre personnalité

On croit souvent, à tort, qu’être seul est mal. Pourtant, la science dit le contraire. Il arrive parfois que l’on préfère rester seul à la maison après une journée de travail ou le week-end plutôt que de sortir avec des amis. Et il n’y a rien d’étrange à cela.

Des chercheurs de l'Université de Reading se sont penchés sur le sujet. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Scientific Reports. Ils soulignent qu’être seul par choix, sans contrainte extérieure, a des bénéfices. Ainsi, ils notent que les personnes adoptant ce train de vie sont moins stressées. En étant seules, elles peuvent être elles-mêmes sans avoir à revêtir un masque en public. Ce sentiment de liberté est très recherché de nos jours.

La solitude oui, mais pas tout le temps, préviennent les psychologues

Femme souriante se reposant sur son canapéCrédit photo : YouAreMagic Space/ iStock

Pour Netta Weinstein, professeure à l'École de psychologie et de sciences du langage à Reading et auteure de l’étude, il faut donc arrêter de voir la solitude d’un mauvais œil. Elle explique pourquoi :

« Bien qu'elles passent du temps seules, ces personnes ne déclarent aucun sentiment d'isolement. Préférer être seul peut être un choix sain et positif. Il n'existe pas de niveau universel de socialisation ou de solitude à atteindre. »

Profiter de sa solitude a encore de nombreux avantages. Il permet de développer sa créativité et sa réflexion. En plus, c’est le moment propice pour beaucoup pour faire des activités qui leur sont chères sans risquer d’être dérangés. D’ailleurs, c’est le moment que beaucoup choisissent pour se reposer.

Attention toutefois, une solitude prolongée et non-choisie peut être nocive pour la santé mentale. Les psychologues conseillent donc de limiter ce temps et de l’entrecouper d'interactions sociales. Cela peut se faire dans le cadre d'associations sportives ou des clubs d’intérêt commun par exemple.

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Une femme devant un miroir
Vous vous parlez souvent tout seul ? Voici ce que cela signifie, selon les psychologues
Des mains sur un radiateur
Voici comment gagner jusqu'à 3 degrés chez vous facilement sans surchauffer votre maison
Une personne ouvre sa boîte aux lettres
Si vous recevez un cube en carton dans votre boîte aux lettres, voici ce que vous devez en faire
Lawrence John Ripple a voulu échapper à sa femme
Il braque une banque pour fuir sa femme et aller en prison, la justice le condamne à... rester chez lui avec elle
Une femme en train de mélanger du riz
Peu de gens savent qu'assaisonner votre riz avec cet ingrédient est l'astuce parfaite pour rester en bonne santé