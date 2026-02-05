Vous préférez rester seul chez vous que sortir avec vos amis ? Voici ce que cela révèle sur votre psychologie

Il est normal de vouloir rester seul parfois. La science révèle ce que cela signifie chez les individus qui préfèrent leur canapé aux sortie entre amis.

La solitude en dit long sur votre personnalité

On croit souvent, à tort, qu’être seul est mal. Pourtant, la science dit le contraire. Il arrive parfois que l’on préfère rester seul à la maison après une journée de travail ou le week-end plutôt que de sortir avec des amis. Et il n’y a rien d’étrange à cela.

Des chercheurs de l'Université de Reading se sont penchés sur le sujet. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Scientific Reports. Ils soulignent qu’être seul par choix, sans contrainte extérieure, a des bénéfices. Ainsi, ils notent que les personnes adoptant ce train de vie sont moins stressées. En étant seules, elles peuvent être elles-mêmes sans avoir à revêtir un masque en public. Ce sentiment de liberté est très recherché de nos jours.

La solitude oui, mais pas tout le temps, préviennent les psychologues

Crédit photo : YouAreMagic Space/ iStock

Pour Netta Weinstein, professeure à l'École de psychologie et de sciences du langage à Reading et auteure de l’étude, il faut donc arrêter de voir la solitude d’un mauvais œil. Elle explique pourquoi :

« Bien qu'elles passent du temps seules, ces personnes ne déclarent aucun sentiment d'isolement. Préférer être seul peut être un choix sain et positif. Il n'existe pas de niveau universel de socialisation ou de solitude à atteindre. »

Profiter de sa solitude a encore de nombreux avantages. Il permet de développer sa créativité et sa réflexion. En plus, c’est le moment propice pour beaucoup pour faire des activités qui leur sont chères sans risquer d’être dérangés. D’ailleurs, c’est le moment que beaucoup choisissent pour se reposer.

Attention toutefois, une solitude prolongée et non-choisie peut être nocive pour la santé mentale. Les psychologues conseillent donc de limiter ce temps et de l’entrecouper d'interactions sociales. Cela peut se faire dans le cadre d'associations sportives ou des clubs d’intérêt commun par exemple.